Kış kış cinler, kış kış!

ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaş 54’üncü gününe girerken, ABD Baş­kanı Donald Trump, UFO ve dünya dışı yaşam dosyalarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Trump’ın savaşın orta yerinde uzaylılar­dan ve UFO’dan bahsetmeye başlaması, is­ter istemez Amerika’da ve tüm dünyada “gündem değiştirme çabası mı?” sorularını akıllara getirdi.

İran’a saldırırken Venezuela’daki gibi birkaç günde rejimi değiştireceğini zanne­den ancak İran’da büyük bir dirençle kar­şılaşan ve tabiri caizse “aradığını bulama­yan” Trump, İran’la ateşkesin dolmasına birkaç gün kala neden uzaylılarla ilgili böy­le bir açıklama yaptı?

Bir iddiaya göre Trump’ın İran’a sa­vaş açmasını sebeplerinden biri de Epste­in dosyalarında adının çok sık geçmesi ve henüz kamuya açıklanmayan yasadışı gö­rüntüler arasında onun da bulunmasıy­dı. ABD’de bazı çevreler Trump’ın Epstein dosyalarını unutturmak için İran’a savaş açtığını savunuyordu.

Hürmüz darboğazı

Ancak işler İran’da “Trump’ın istedi­ği gibi” gitmemişti. Zira New York Times gazetesinin 7 Nisan 2026 tarihinde yayın­ladığı “Trump, ABD’yi İran’la savaşa nasıl sürükledi?” başlıklı haberinde, İsrail Baş­bakanı Netanyahu’nun, 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump ve danışman kadrosuna, İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürül­mesi, İran ordusunun felç edilmesi, halk ayaklanması çıkarılması ve ülkede sekü­ler bir yönetimin kurulmasını öngören 4 aşamalı bir plan sunduğunu ve bu şekilde Trump’ı ikna ettiğini ortaya çıkardı. Ne­tanyahu, İran’a açılacak bir savaşı “kısa sürede ve kesin kazanılacak bir zafer” gi­bi göstermiş, ancak ABD Merkezi İstihba­rat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratclif­fe, İsrail’in rejim değişikliği senaryosunu “gülünç” olarak nitelendirmişti. Bu sırada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio araya girerek, “Başka bir deyişle, bu tam bir saç­malık” demişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ar­dından İran hem İsrail’e hem de ABD aske­ri üslerinin yer aldığı Körfez’deki Arap ül­kelerine saldırarak karşılık verdi. Bunun ötesinde dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı kapa­tarak petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi­ne ve uluslararası ekonominin neredeyse resesyona girecek duruma gelmesine se­bep oldu. Tabiri caizse, dünyanın en büyük ordusuna ve dünyanın en üstün askeri tek­nolojisine sahip olan ABD, Hürmüz’de ka­pana kısıldı. Şimdi Trump bu darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor.

Gündem değiştirme mi?

Bu da akıllara yeniden şu soruyu geti­riyor: İddia edildiği gibi Epstein dosya­larının unutulması için İran’a savaş açan Trump, şimdi de İran’daki savaşın ulusla­rarası ekonomide yarattığı darboğazı unut­turmak için uzaylılar doyasını mı açıyor?

Trump, birkaç gün önce “Turning Po­int USA” etkinliğinde yaptığı açıklamada, hükümetin elinde uzaylılarla ilgili “çok il­ginç” belgeler olduğunu ve bu dosyaların çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Hükümet arşivlerindeki gizli dosyalar üzerindeki çalışmaların hızlandığını belir­ten Trump, "İlk yayınlar çok, çok yakında başlayacak” diye konuştu.

Vance’ten “uzaylılar şeytan” çıkışı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise bundan kısa bir süre önce muhafazakâr po­dcast sunucusu Benny Johnson’ın progra­mına konuk oldu ve programda uzaylılar konusunu gündeme getirdi. UFO’lara ta­kıntılı olduğunu söyleyen Vance, uzaylılar için Türkçe’de “şeytan” ya da “cin” anlamı­na gelen İngilizce “Demon” kelimesini kul­lanarak “Onların uzaylı olduğunu düşün­müyorum, şeytan olduklarını düşünüyo­rum” dedi.

Gördüğünüz gibi İsrail ile birlikte Orta­doğu’da yeni bir savaşa imza atan ABD’nin en yetkili iki ismi, savaşın bitmesi için gös­terilen çabaları bir tarafa bırakıp uzaylılar­la ilgili yaptığı açıklamalara yoğunlaşmış durumda. Dünyanın içinde bulunduğu işte bu ahval ve şeraitte, bölgeye kalıcı barışın bir an önce gelmesi için bize de tek bir şey söylemek kalıyor: Kış kış cinler, kış kış!