Kış kış cinler, kış kış!
ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaş 54’üncü gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump, UFO ve dünya dışı yaşam dosyalarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Trump’ın savaşın orta yerinde uzaylılardan ve UFO’dan bahsetmeye başlaması, ister istemez Amerika’da ve tüm dünyada “gündem değiştirme çabası mı?” sorularını akıllara getirdi.
İran’a saldırırken Venezuela’daki gibi birkaç günde rejimi değiştireceğini zanneden ancak İran’da büyük bir dirençle karşılaşan ve tabiri caizse “aradığını bulamayan” Trump, İran’la ateşkesin dolmasına birkaç gün kala neden uzaylılarla ilgili böyle bir açıklama yaptı?
Bir iddiaya göre Trump’ın İran’a savaş açmasını sebeplerinden biri de Epstein dosyalarında adının çok sık geçmesi ve henüz kamuya açıklanmayan yasadışı görüntüler arasında onun da bulunmasıydı. ABD’de bazı çevreler Trump’ın Epstein dosyalarını unutturmak için İran’a savaş açtığını savunuyordu.
Hürmüz darboğazı
Ancak işler İran’da “Trump’ın istediği gibi” gitmemişti. Zira New York Times gazetesinin 7 Nisan 2026 tarihinde yayınladığı “Trump, ABD’yi İran’la savaşa nasıl sürükledi?” başlıklı haberinde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump ve danışman kadrosuna, İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi, İran ordusunun felç edilmesi, halk ayaklanması çıkarılması ve ülkede seküler bir yönetimin kurulmasını öngören 4 aşamalı bir plan sunduğunu ve bu şekilde Trump’ı ikna ettiğini ortaya çıkardı. Netanyahu, İran’a açılacak bir savaşı “kısa sürede ve kesin kazanılacak bir zafer” gibi göstermiş, ancak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, İsrail’in rejim değişikliği senaryosunu “gülünç” olarak nitelendirmişti. Bu sırada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio araya girerek, “Başka bir deyişle, bu tam bir saçmalık” demişti.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran hem İsrail’e hem de ABD askeri üslerinin yer aldığı Körfez’deki Arap ülkelerine saldırarak karşılık verdi. Bunun ötesinde dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı kapatarak petrol fiyatlarının aşırı yükselmesine ve uluslararası ekonominin neredeyse resesyona girecek duruma gelmesine sebep oldu. Tabiri caizse, dünyanın en büyük ordusuna ve dünyanın en üstün askeri teknolojisine sahip olan ABD, Hürmüz’de kapana kısıldı. Şimdi Trump bu darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor.
Gündem değiştirme mi?
Bu da akıllara yeniden şu soruyu getiriyor: İddia edildiği gibi Epstein dosyalarının unutulması için İran’a savaş açan Trump, şimdi de İran’daki savaşın uluslararası ekonomide yarattığı darboğazı unutturmak için uzaylılar doyasını mı açıyor?
Trump, birkaç gün önce “Turning Point USA” etkinliğinde yaptığı açıklamada, hükümetin elinde uzaylılarla ilgili “çok ilginç” belgeler olduğunu ve bu dosyaların çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Hükümet arşivlerindeki gizli dosyalar üzerindeki çalışmaların hızlandığını belirten Trump, "İlk yayınlar çok, çok yakında başlayacak” diye konuştu.
Vance’ten “uzaylılar şeytan” çıkışı
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise bundan kısa bir süre önce muhafazakâr podcast sunucusu Benny Johnson’ın programına konuk oldu ve programda uzaylılar konusunu gündeme getirdi. UFO’lara takıntılı olduğunu söyleyen Vance, uzaylılar için Türkçe’de “şeytan” ya da “cin” anlamına gelen İngilizce “Demon” kelimesini kullanarak “Onların uzaylı olduğunu düşünmüyorum, şeytan olduklarını düşünüyorum” dedi.
Gördüğünüz gibi İsrail ile birlikte Ortadoğu’da yeni bir savaşa imza atan ABD’nin en yetkili iki ismi, savaşın bitmesi için gösterilen çabaları bir tarafa bırakıp uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalara yoğunlaşmış durumda. Dünyanın içinde bulunduğu işte bu ahval ve şeraitte, bölgeye kalıcı barışın bir an önce gelmesi için bize de tek bir şey söylemek kalıyor: Kış kış cinler, kış kış!
