Kış sofralarının vazgeçilmezi: Tarhana

Gökhan TURHAN

gokturas@hotmail.com

Kış mevsiminin kendini göstermesiyle sıcak çorbalar süslemeye başladı sofraları. Soğuk havaların en fazla aranılan çorbalarından biri de tarhanadır. Dünyanın belki de en geniş coğrafyasına sahip çorbası olan tarhana, farklı ülkelerde benzer tarifl e yapılır, benzer şekillerde seslendirilir. Arnavutça’da “Trahana”, Hırvatça “Tarana”, Rusça’da “Tarkhana”, Ermenice’de “T’arxana…” Orta Asya’dan başlayan bu öykü asırlardır uğradığı yörelere göre şekillenir. Muğla’nın Göce, Bolu’nun Kızılcık tarhanaları kadar Uşak, Maraş gibi kentlerimizin de kendine has lezzeti vardır bu çorbanın. Uşak, genelde büyükanne çorbası olarak bilinen tarhananın 2017 yılında patentini aldı ve tarhana tescillendi. Gelin bu leziz çorbanın tarihi yolculuğuna birlikte adım atalım. Eski Türklerin, “kurut” adı verilen kurutulmuş yoğurt kullandığı biliniyor. Orta Asya’da kurut, “bir çeşit peynir, tuz, un, kurutulmuş et” ile yapılmış ve kış için saklanan, bir azık olarak kullanılıyor. Ancak günümüzdeki ismi İran yöresinde şekillenmiş. Fars dilinde “Tarine” veya “Tarhune” şeklinde ilk kez karşımıza çıkan bu kelime aslında Tar yani ıslak, “khwan” yani yiyecek kelimeleriyle türetildi.

Antik Yunan’da benzer lezzetler de mevcut

Bazı tarihçilerin Antik Yunan döneminde de karşılaştığı tarhana, bu dönemde trakton veya tractum ile anıldı. Romalı düşünür Apicius’un M.Ö 1’inci yüzyılda Mutfağa Dair (De re coquinaria) adlı kitabında kraker kırıntısı, tarhananın bir çeşidi olarak kendine yer buldu.

İlk Türkçe sözlük olan 11’inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Dîvânu Lugâti't-Türk'te tarhana, yazdan kış için saklanan yoğurt anlamında “Tar” kelimesi ile birlikte anılıyor. Tarhana ile ilgili masal tadında rivayetler de yok değil. “Dar Hane” kelimesi işte bu öykülerden biri.

Bir rivayete göre, Ramazan ayında Edirne’de bir esnaf dükkanı kapatıp evine giderken birçok eve iftara çağrılıyormuş. Yavuz Sultan Selim bunu bildiği için Ramazan ayında kılık değiştirip sokaklarda gezer. Dar gelirli bir mahallede akşam saatlerinde dolaşırken top patlar. Eski bir evin önünde yaşlı bir kadın seslenir, “Gelin evlatlarım top patladı. Karnınız açtır. Allah ne verdiyse yiyelim.” Sultan Yavuz ve vezir içeri girer ve selam verirler. Yer sofrası ve bir yaşlı amca görürler içeride. Sofraya otururlar ve sofraya sadece çorba gelir. Çorbalar içilir. Sofraya başka bir yemek gelmez. Sultan Yavuz ve vezir başka bir şeyleri olmadığını anlar yaşlı ailenin. Vezir o sırada “Padişahım gördünüz mü ne kadar lezzetli bir çorbaydı?” der. Yaşlı kadın, padişah olduğunu anlayınca çok üzülür ve “Kusura bakmayın biz yoksul ve dar gelirli insanlarız. Bu dar hanemizde ancak bu çorbamız var. Dar hane çorbası ikram edebildik size. Başka bir şey ikram edemedik” der. Sultan Yavuz evden ayrılır ve çok etkilenir durumdan. Mahalle halkına ciddi bir yiyecek yardımında bulunur. Dar hane çorbası, zamanla tarhana çorbasına dönüşür. Her ne olursa olsun Anadolu’nun vazgeçilmez lezzeti tarhana bugün sadece Asya’da değil, Osmanlı’nın ulaştığı sınırlarla Avrupa’da da kendine yer buldu. Benzer tarif ve isimlerle hem de…