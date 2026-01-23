Kış stilinde katmanların gücü

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Kış ayları, erkek stilinin en yaratıcı olabildiği dönem­lerden biri. Soğuk hava çoğu za­man bizi konfordan yana seçim­ler yapmaya iterken, doğru kat­manlarla hem sıcak kalmak hem de güçlü bir stil dili oluşturmak mümkün. Katmanlı giyim, yalnız­ca üşümemek için değil; derinlik, karakter ve kişisel tarzı yansıt­mak için de önemli bir araç.

Katmanlı giyimin temelinde dengeli parçalar yer alıyor. İnce bir boğazlı kazak ya da pamuk­lu bir gömlekle başlayan kombin, üzerine eklenen triko, yelek ya da hafif bir ceketle boyut kaza­nıyor. En dış katmanda ise uzun bir palto, yün bir kaban ya da za­mansız bir mont tüm görünümü tamamlıyor. Burada önemli olan, her katmanın hem işlevsel hem de estetik olarak birbiriyle uyum içinde olması.

Düz renkler güvenli alan

Kış stilinde dokular da en az katmanlar kadar belirleyici. Yün, kaşmir, kadife ve flanel gibi ma­teryaller hem sıcak tutuyor hem de kombine zenginlik katıyor. Düz renkler güvenli bir alan sunarken, ekose ceketler, dokulu trikolar ya da desenli atkılar stilin karakte­rini ortaya koyuyor. Küçük doku­nuşlar, sade bir kombini bile zah­metsizce yukarı taşıyabiliyor.

Erkek stilinde katmanlı giyi­min en sevdiğim yanı ise esnek­liği. Gün içinde değişen hava ko­şullarına uyum sağlarken, aynı zamanda farklı ortamlara da ko­layca adapte olabiliyorsunuz. Sa­bah kabanla başlayan bir kom­bin, öğleden sonra yalnızca ceket­le devam edebiliyor. Hem pratik hem de stil sahibi.

Sonuç olarak kış ayları, gar­dırobun derinliklerini keşfetmek için bir fırsat. Doğru katmanlar, kaliteli parçalar ve kişisel doku­nuşlarla erkek stili kışın en güç­lü haline ulaşıyor. Unutmayalım, iyi giyinmek her zaman çok parça giymek değil; doğru parçaları doğ­ru şekilde bir araya getirebilmek.

Haftanın favorisi

Bu hafta favori ürünüm, Fossil’in altın renkli kasaya sahip, dikdörtgen formda yeşil kadranlı ve kahverengi deri kayışlı saati. Klasik detayları modern bir dokunuşla buluşturan bu parça, kış kombinlerine sıcaklık ve karakter katıyor. Zamansız, güçlü ve her stile kolayca uyum sağlayan bir aksesuar.