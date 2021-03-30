Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması sona ererken, işveren ve işçi kuruluşları ortak bir hareketle, istihdamı olumsuz etkileyecek bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini, ödeneğin devam etmesi taleplerini ısrarla dile getiriyorlar.

COVID-19’un olumsuz etkisini azaltmak için geçen yıl nisan ayından bu yana devam eden Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasına 31 Mart itibariyle son verileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. DÜNYA Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin derinlemesine araştırmasına göre işçi ve işveren örgütleri konunun gözden geçirilmesi konusunda ısrarlı davranıyorlar.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, KÇÖ uygulamasının ekonomik sorunları azaltmak için devam etmesi isteğinde bulunurken “TİSK olarak Türkiye’nin en önemli meselesinin istihdam olduğunu düşünüyorum, her türlü işbirliğine hazırız” dedi. Bu talebe TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun da katılması önemli, o da “Normal çalışma düzenine geçene dek uygulama uzatılmalı” diyor.

DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonları da TİSK’le aynı görüşte, KÇÖ’nün uzatılması isteklerini dile getiriyorlar. DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu açıklamasında, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart’ta bitirilmesi çok ciddi mağduriyetler yaratacaktır. Bundan yararlanan 1 milyon 300 bin işçi işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” diyor. DİSK Başkanı, yasak olmasına rağmen çeşitli bahanelerle son dönemde işten çıkarmaların yaşandığına dikkat çekiyor.

Sendikaların bir başka anlamlı eleştirisi de, son dönemde Kod-29 gerekçesiyle bazı işverenlerin örgütlenme girişiminde bulunan işçileri işten çıkarmaları… Kod-29’a göre işyeri akitleri ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gerekçesiyle fesh edilebiliyor.

İşçi istihdamı konusunda işçi ve işveren sendikaları ortak duyarlılık sergilerken, TÜİK'in son verilerine göre toplam 4.2 milyon işsiz var. Uzmanlar, iş aramaktan vazgeçenlerin eklenmesiyle, gerçek rakamının 8 milyonu aştığını ifade ediyorlar.

Ben de KÇÖ uygulamasının uzatılma taleplerinin yerinde, zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

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