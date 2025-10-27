Kısa haftada gözler yurt dışı gelişmelerde
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalar salı günü yarım, çarşamba ise tam gün kapalı olacak. CHP Kurultay davasının geride kalmasıyla olumlu hava hâkim. 30 Ekim'de yapılacak ABD-Çin görüşmeleri ve Fed'in faiz kararı önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.
Piyasalar açısından geride bıraktığımız hafta belirsizliklerin bir miktar azaldığı bir hafta oldu. Aylardır piyasaların önünde ‘set’ görevi gören CHP Kurultay davası nihayet sonuçlandı.
Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmemesine karar verdi. Haziran ayı sonunda söz konusu davanın eylül ayına ertelenmesi özellikle hisse senedi piyasasında yukarı yönlü bir harekete neden olmuştu. Ancak eylül ayının ilk günlerine gelindiğinde, mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik gelen iptal kararı, Kurultay davasına yönelik beklentileri bozmuştu.
Dolayısıyla Kurultay davasına yönelik belirsizlik, yaklaşık 2 aydır hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketleri engellemişti. Mahkemenin cuma günü verdiği karar, piyasalara rahat bir nefes aldırdı ve Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 3.14’lük yükselişle 10 bin 941 puandan tamamladı. Oysa endekste artış gün içerisinde artış yüzde 6’lara çıkmıştı.
Merkez’den temkinli duruş
Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararıydı. Merkez Bankası, enflasyonda son aylarda yaşanan yükselişin etkisiyle politika faizinde 100 baz puan ile ‘ılımlı’ bir indirime gitti. Piyasalardaki genel beklenti de Merkez Bankası’nın 100-150 baz puanlık bir indirime gideceği yönündeydi.
Merkez Bankası’nın temmuz-eylül-ekim aylarında yaptığı toplam 650 baz puanlık indirim sonrasında politika faizi (1 haftalık repo) yüzde 39.50 seviyesine indi. Faiz kararı sonrasında yapılan Merkez Bankası açıklamasında yer alan, “Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir” ifadesi, “ihtiyatlı duruş sürecek” şeklinde yorumlandı.
Yurtdışı gündemi yoğun hafta
Yurtdışında gündem ABD Başkanı Trump merkezli olmaya devam ediyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Rus lider Putin ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etti. ABD-Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşında kritik tarih 30 Ekim olarak belirlendi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de görüşeceğini açıkladı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28-29 Ekim tarihinde yapacağı toplantıda alacağı faiz kararı küresel piyasaların bu haftaki kritik gündem maddelerinden bir diğeri. Fed’in temkinli duruşunu korumasını bekleyen piyasalarda, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3.75- 4.00 aralığına çekilmesi bekleniyor. Uzmanlar ayrıca, hükümetin kapanmasının uzaması hâlinde, aralık toplantısı öncesinde veri akışının daha da kritik hâle geleceğini vurguluyor.
Piyasalarda 3.5 gün işlem olacak
Yurt içinde piyasalar bu hafta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle salı günü yarım gün, çarşamba günü ise tam gün kapalı olacak. Borsa İstanbul’da 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası ise 31 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Hafta boyunca 3.5 gün işlem yapılacak piyasalarda olumlu seyrin devam edeceğine yönelik beklentiler ağırlıkta.
CHP Kurultay davasının geride kalması, Ortadoğu’da ateşkesin hayata geçirilmesi, faiz indirim sürecinin devam etmesi ve hafta sonu terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekeceğini açıklaması olumlu beklentileri destekleyen gelişmeler olarak sıralanıyor. Öte yandan hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Dolayısıyla gelen sonuçlara paralel olarak hisse bazlı hareketlilik sürebilir.
|Borsa
|10.941,79
|3,14 %
|Dolar
|41,9391
|-0,15 %
|Euro
|48,7999
|-0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1635
|0,07 %
|Altın (GR)
|5.545,78
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.112,60
|0,01 %
|Brent
|65,2400
|-0,15 %