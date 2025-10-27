Kısa haftada gözler yurt dışı gelişmelerde

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalar salı günü yarım, çarşamba ise tam gün kapalı olacak. CHP Kurultay davasının geride kalmasıyla olumlu hava hâkim. 30 Ekim'de yapılacak ABD-Çin görüşmeleri ve Fed'in faiz kararı önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalar açısından ge­ride bıraktığımız hafta belirsizliklerin bir mik­tar azaldığı bir hafta oldu. Ay­lardır piyasaların önünde ‘set’ görevi gören CHP Kurultay da­vası nihayet sonuçlandı.

Mah­keme, CHP’nin 38. Olağan Ku­rultayı’nın iptal edilmemesine karar verdi. Haziran ayı so­nunda söz konusu davanın ey­lül ayına ertelenmesi özellikle hisse senedi piyasasında yu­karı yönlü bir hare­kete neden olmuştu. Ancak eylül ayının ilk günlerine gelin­diğinde, mahkeme­den CHP İstanbul İl Kongresi’ne yö­nelik gelen iptal ka­rarı, Kurultay da­vasına yönelik bek­lentileri bozmuştu.

Dolayısıyla Kurultay davası­na yönelik belirsizlik, yakla­şık 2 aydır hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketleri en­gellemişti. Mahkemenin cu­ma günü verdiği karar, piyasa­lara rahat bir nefes aldırdı ve Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 3.14’lük yükselişle 10 bin 941 puandan tamamladı. Oysa endekste ar­tış gün içerisinde artış yüzde 6’lara çıkmıştı.

Merkez’den temkinli duruş

Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz ka­rarıydı. Merkez Bankası, enf­lasyonda son aylarda yaşanan yükselişin etkisiyle politika fa­izinde 100 baz puan ile ‘ılım­lı’ bir indirime gitti. Piyasalar­daki genel beklenti de Merkez Bankası’nın 100-150 baz pu­anlık bir indirime gideceği yö­nündeydi.

Merkez Bankası’nın temmuz-eylül-ekim aylarında yaptığı toplam 650 baz puan­lık indirim sonrasında politi­ka faizi (1 haftalık repo) yüzde 39.50 seviyesine indi. Faiz ka­rarı sonrasında yapılan Mer­kez Bankası açıklamasında yer alan, “Adımların büyüklü­ğü, enflasyon görünümü odak­lı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmek­tedir” ifadesi, “ihtiyatlı duruş sürecek” şeklinde yorumlandı.

Yurtdışı gündemi yoğun hafta

Yurtdışında gündem ABD Başkanı Trump merkezli ol­maya devam ediyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bi­tirmek için Rus lider Putin ile yapmayı planladığı görüşme­yi iptal etti. ABD-Çin arasında yeniden alevlenen ticaret sa­vaşında kritik tarih 30 Ekim olarak belirlendi. Beyaz Sa­ray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın, Asya turu kapsa­mında 30 Ekim Perşembe gü­nü Çin Devlet Başkanı Şi Cin­ping ile Güney Kore’de görü­şeceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28-29 Ekim tarihinde yapacağı toplantı­da alacağı faiz kararı küresel piyasaların bu haftaki kritik gündem maddelerinden bir di­ğeri. Fed’in temkinli duruşunu korumasını bekleyen piyasa­larda, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3.75- 4.00 aralığına çekilmesi bekle­niyor. Uzmanlar ayrıca, hükü­metin kapanmasının uzaması hâlinde, aralık toplantısı önce­sinde veri akışının daha da kri­tik hâle geleceğini vurguluyor.

Piyasalarda 3.5 gün işlem olacak

Yurt içinde piyasalar bu hafta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle salı günü yarım gün, çarşamba günü ise tam gün kapalı olacak. Borsa İstanbul’da 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası ise 31 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Hafta boyunca 3.5 gün işlem yapılacak piyasalarda olumlu seyrin devam edeceğine yönelik beklentiler ağırlıkta.

CHP Kurultay davasının geride kalması, Ortadoğu’da ateşkesin hayata geçirilmesi, faiz indirim sürecinin devam etmesi ve hafta sonu terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekeceğini açıklaması olumlu beklentileri destekleyen gelişmeler olarak sıralanıyor. Öte yandan hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Dolayısıyla gelen sonuçlara paralel olarak hisse bazlı hareketlilik sürebilir.