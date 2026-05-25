Kısa işlem haftasında gözler Ortadoğu’da

Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalarda bu hafta sadece pazartesi tam gün, salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. Hafta sonu ABD ve İran arasında barış görüşmelerine yönelik yoğun haber akışı yaşandı. Ateşkesin 60 gün uzatıldığı söylenirken ABD tarafından anlaşmanın yakın olduğu açıklaması geldi.

Piyasalarda geçen hafta ta­rihe geçecek türden bir hareketlilik yaşandı. Kur­ban Bayramı tatili öncesinde portföylerin şekillendirilmeye çalışıldığı günlerde 38. CHP Ku­rultayı’na yönelik davada mah­keme kararı gündemi bir anda değiştirdi. Mahkemeden, CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbi­ren görevden uzaklaştırılmala­rına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yö­netiminin görevi devralmasına karar verdi. Uzun zamandır gün­demde olan ancak sürekli erte­lenen davanın sonucu, özellik­le hisse senedi tarafından büyük dalgalanma yarattı. Perşembe günü piyasaların kapanması­na yakın gelen açıklama, borsa­da panik satışlara ne­den oldu. Kritik destek bölgelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla robotik sa­tışları tetikleyince ka­yıplar büyüdü. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Pi­yasası (VİOP) yüzde 10 ile taban olurken BIST 100 Endeksi yüzde 6.05 geriledi.

Borsada ‘butlan’ dalgalanması

Perşembe günü kapanışa doğ­ru yaşanan bu sert düşüş, yatı­rımcıların cuma gününe tedirgin bir başlangıç yapmasına neden oldu. Spot piyasadan önce açılan VİOP güne yüzde 5’ye yakın dü­şüşle başladı. Ancak spot piyasa açılana kadar vadeli kontratlara gelen alımlar, paniğin dağılma­sına neden oldu. Günün ilerleyen saatlerinde alımlar devam etti ve endeks ‘mutlak butlan’ kararı ön­cesindeki seviyelerine geldi. En­deks haftanın son işlem gününü yüzde 4.89’luk artışla 13 bin 808 puandan tamamladı. Uzmanlar, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yaptığı alımların borsadaki yük­selişi desteklediğini ifade etti. Hisse senedi tarafında bu denli sert hareketler olurken Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle dö­viz piyasasında hareketler daha sakindi.

Ortadoğu’ya yönelik haber akışı

Piyasalar bu haftanın büyük bölümünde Kurban Bayramı ta­tili nedeniyle kapalı olacak. Pa­zartesi günü tüm gün, Salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. 25-26 Mayıs tarihinde yapılacak işlemlerin takası 2 Haziran Sa­lı günü gerçekleştirilecek. Cuma akşamı Merkez Bankası’ndan kredi büyümesini frenleyecek ihtiyati tedbir kararları geldi. İh­tiyaç kredilerinde büyüme sınırı ve tüketicilere kullandırılan ta­şıt kredilerinde de büyüme sını­rı yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürül­dü. Kredili mevduat hesaplarına yönelik büyüme sınırı ise yüzde 2’den yüzde 1’e çekildi. Böylece bankaların tüketicilere tahsis et­tiği kredili mevduat hesabı limit­lerindeki büyümenin daha sıkı kontrol edilmesi hedeflendi. Kı­sa işlem haftası öncesinde hafta sonu özellikle ABD-İran cephe­sinden yoğun haber akışı yaşan­dı. ABD basını, Washington ile Tahran’ın Hürmüz Boğazı›nın yeniden açılması, İran›ın petrol satışlarının serbest bırakılma­sı ve nükleer faaliyetlerin sınır­landırılmasını içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına ya­kın olduğu iddia edildi. Trump, aralarında Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu bölge liderleriyle görüştü.

Borsada 13 bin 500 puan kritik

Barış anlaşmasının sağlandı­ğına yönelik haberlerin ardından İran tarafından geçmişte oldu­ğu gibi yine yalanlama geldi. İran basınında yer alan iddialara gö­re Tahran yönetimi, ABD ile ola­sı mutabakat kapsamında nük­leer materyalleri ülke dışına çı­karma veya nükleer faaliyetleri askıya alma taahhüdünde bulun­madı. Pazartesi günü piyasalar bir taraftan Ortadoğu’ya yönelik haber akışı diğer taraftan siyasi cepheden gelecek açıklamalara göre yön bulmaya çalışacak. Ka­lıcı barışın sağlandığına yönelik her iki taraftan gelecek bir açık­lama, piyasalarda moralleri artı­rabilir. Borsa İstanbul tarafında, endeksin 13 bin 500 puanın üze­rinde tutunup tutunmayacağı ta­kip edilecek. Yukarı tarafta ise 14 bin 100 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 14 bin 100 puanın üzerinde yapı­lacak kapanışların risk iştahını yeniden canlandırabileceği söy­leniyor.

MB’den makrofinansal adım: Kredilerde sınırlar daraldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.

Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4’ten yüzde 3’e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2’den yüzde 1’e indirildi. KOBİ’lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü.

Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler bugün yayımlanarak uygulamaya alındı. TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.