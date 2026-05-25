Kısa işlem haftasında gözler Ortadoğu’da
Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalarda bu hafta sadece pazartesi tam gün, salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. Hafta sonu ABD ve İran arasında barış görüşmelerine yönelik yoğun haber akışı yaşandı. Ateşkesin 60 gün uzatıldığı söylenirken ABD tarafından anlaşmanın yakın olduğu açıklaması geldi.
Piyasalarda geçen hafta tarihe geçecek türden bir hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı tatili öncesinde portföylerin şekillendirilmeye çalışıldığı günlerde 38. CHP Kurultayı’na yönelik davada mahkeme kararı gündemi bir anda değiştirdi. Mahkemeden, CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Uzun zamandır gündemde olan ancak sürekli ertelenen davanın sonucu, özellikle hisse senedi tarafından büyük dalgalanma yarattı. Perşembe günü piyasaların kapanmasına yakın gelen açıklama, borsada panik satışlara neden oldu. Kritik destek bölgelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla robotik satışları tetikleyince kayıplar büyüdü. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP) yüzde 10 ile taban olurken BIST 100 Endeksi yüzde 6.05 geriledi.
Borsada ‘butlan’ dalgalanması
Perşembe günü kapanışa doğru yaşanan bu sert düşüş, yatırımcıların cuma gününe tedirgin bir başlangıç yapmasına neden oldu. Spot piyasadan önce açılan VİOP güne yüzde 5’ye yakın düşüşle başladı. Ancak spot piyasa açılana kadar vadeli kontratlara gelen alımlar, paniğin dağılmasına neden oldu. Günün ilerleyen saatlerinde alımlar devam etti ve endeks ‘mutlak butlan’ kararı öncesindeki seviyelerine geldi. Endeks haftanın son işlem gününü yüzde 4.89’luk artışla 13 bin 808 puandan tamamladı. Uzmanlar, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yaptığı alımların borsadaki yükselişi desteklediğini ifade etti. Hisse senedi tarafında bu denli sert hareketler olurken Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle döviz piyasasında hareketler daha sakindi.
Ortadoğu’ya yönelik haber akışı
Piyasalar bu haftanın büyük bölümünde Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak. Pazartesi günü tüm gün, Salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. 25-26 Mayıs tarihinde yapılacak işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Cuma akşamı Merkez Bankası’ndan kredi büyümesini frenleyecek ihtiyati tedbir kararları geldi. İhtiyaç kredilerinde büyüme sınırı ve tüketicilere kullandırılan taşıt kredilerinde de büyüme sınırı yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü. Kredili mevduat hesaplarına yönelik büyüme sınırı ise yüzde 2’den yüzde 1’e çekildi. Böylece bankaların tüketicilere tahsis ettiği kredili mevduat hesabı limitlerindeki büyümenin daha sıkı kontrol edilmesi hedeflendi. Kısa işlem haftası öncesinde hafta sonu özellikle ABD-İran cephesinden yoğun haber akışı yaşandı. ABD basını, Washington ile Tahran’ın Hürmüz Boğazı›nın yeniden açılması, İran›ın petrol satışlarının serbest bırakılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu iddia edildi. Trump, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu bölge liderleriyle görüştü.
Borsada 13 bin 500 puan kritik
Barış anlaşmasının sağlandığına yönelik haberlerin ardından İran tarafından geçmişte olduğu gibi yine yalanlama geldi. İran basınında yer alan iddialara göre Tahran yönetimi, ABD ile olası mutabakat kapsamında nükleer materyalleri ülke dışına çıkarma veya nükleer faaliyetleri askıya alma taahhüdünde bulunmadı. Pazartesi günü piyasalar bir taraftan Ortadoğu’ya yönelik haber akışı diğer taraftan siyasi cepheden gelecek açıklamalara göre yön bulmaya çalışacak. Kalıcı barışın sağlandığına yönelik her iki taraftan gelecek bir açıklama, piyasalarda moralleri artırabilir. Borsa İstanbul tarafında, endeksin 13 bin 500 puanın üzerinde tutunup tutunmayacağı takip edilecek. Yukarı tarafta ise 14 bin 100 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 14 bin 100 puanın üzerinde yapılacak kapanışların risk iştahını yeniden canlandırabileceği söyleniyor.
MB’den makrofinansal adım: Kredilerde sınırlar daraldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.
TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.
Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4’ten yüzde 3’e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2’den yüzde 1’e indirildi. KOBİ’lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü.
Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler bugün yayımlanarak uygulamaya alındı. TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.
İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
|Borsa
|13.808,20
|4,89 %
|Dolar
|45,7132
|0,31 %
|Euro
|53,4655
|0,80 %
|Euro/Dolar
|1,1635
|0,25 %
|Altın (GR)
|6.647,36
|0,54 %
|Altın (ONS)
|4.509,41
|-0,75 %
|Brent
|100,68
|-1,34 %