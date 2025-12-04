Kısa vadede fiyat düşüren ithalat; orta/uzun vadede yükseltir…
Yaklaşık 3 aydır: Tereyağ ve süt tozu için ithalat beklentileri dillendiriliyor, köpürtülüyor… Bu iddialar karşısında üretici (çiftçi): Yeni yatırım için bekliyor, hatta mevcut yatırımından çıkmaya çalışıyor, üretim şevkini kaybediyor…
★★★
“Tarım ürünlerinin ithalatını zorlaştırma” konusunda, bağlayıcı kararlar alıp, “şartlar ne olursa olsun” uygulamak gerekiyor… Çiftçinin, “İthalat yapılır” endişesini gidermek, yerli üretimin artması ve katma değerin yurtiçinde kalması açısında büyük önem taşıyor…
★★★
Örneğin:
Tereyağı ithalatının kapalı, ihracatının açık olmasının, üreticileri ve süt fiyatlarını destekleyen bir uygulama olduğunu bilim insanları da, üreticiler de, yöneticiler de biliyor…
★★★
Örneğin, mercimek…
Dün, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeşil mercimek ithalatında 30 Nisan 2026 tarihine kadar gümrük vergisi yüzde 192dan yüzde 10’a düşürüldü...
Bosna-Hersek, Güney Kore, Singapur ve Venezuela’dan yapılacak ithalatta ise gümrük vergisi sıfır oldu...
★★★
Mercimek için en son 2022 yılında uyarmıştık… Desteklemenin düşük kaldığını;
Üreticinin (çiftçinin) ithal mercimekle rekabet edemediğini;
Ve bu uygulamalarla, zaten sayısı azalan üreticinin de üretimden uzaklaşacağını vurgulamıştık…
VELHASIL
Sonuçta:
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 Yılı Bitkisel Üretim Tahminine göre:
Bu yıl yeşil mercimek üretimi 71 bin tondan, 29 bin 700 tona düşmesi bekleniyor.
★★★
Oysa: 2022 yılında 14 liradan yapılan alım, çiftçinin isteği doğrultusunda 15 TL olsaydı;
Alım fiyatları: Maliyetler ve makul kâr üzerinden belirlenseydi;
Ve alım garantisi verilseydi;
Ve ithalat vergileri arttırılsaydı…
★★★
2002 yılında 500 bin ton olan mercimek (ki dünyanın en iyi mercimeği olarak nitelendiriliyordu ve dünya üretiminin yüzde 7-8’i gerçekleştiriliyordu) üretimimiz:
2023 yılında 424 bin tona, 2024 yılında 405 bin tona düşer miydi? 2025 yılı üretim beklentisi 230 bin tona kadar geriler miydi? Diğer bakliyatlarda olduğu gibi, mercimekte de, ithalata bağımlı hale gelinir miydi?
Diğer bakliyatlar gibi, mercimekteki fiyat artışları da, enflasyona katkı sağlayabilir miydi?
