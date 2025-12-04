Kısa vadede fiyat düşüren ithalat; orta/uzun vadede yükseltir…

Yaklaşık 3 aydır: Tereyağ ve süt tozu için it­halat beklentileri dillendiriliyor, köpürtü­lüyor… Bu iddialar karşısında üretici (çiftçi): Yeni yatırım için bekliyor, hatta mevcut yatırı­mından çıkmaya çalışıyor, üretim şevkini kay­bediyor…

★★★

“Tarım ürünlerinin ithalatını zorlaştırma” konusunda, bağlayıcı kararlar alıp, “şartlar ne olursa olsun” uygulamak gerekiyor… Çiftçinin, “İthalat yapılır” endişesini gidermek, yerli üretimin artması ve katma değerin yurtiçinde kalması açısında büyük önem taşıyor…

★★★

Örneğin:

Tereyağı ithalatının kapalı, ihracatının açık olmasının, üreticileri ve süt fiyatlarını destek­leyen bir uygulama olduğunu bilim insanları da, üreticiler de, yöneticiler de biliyor…

★★★

Örneğin, mercimek…

Dün, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeşil mercimek ithalatında 30 Nisan 2026 ta­rihine kadar gümrük vergisi yüzde 192dan yüzde 10’a düşürüldü...

Bosna-Hersek, Güney Kore, Singapur ve Ve­nezuela’dan yapılacak ithalatta ise gümrük vergisi sıfır oldu...

★★★

Mercimek için en son 2022 yılında uyar­mıştık… Desteklemenin düşük kaldığını;

Üreticinin (çiftçinin) ithal mercimekle rekabet edemediğini;

Ve bu uygulamalarla, zaten sayısı aza­lan üreticinin de üretimden uzaklaşacağını vurgulamıştık…

VELHASIL

Sonuçta:

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 Yılı Bitkisel Üretim Tahminine göre:

Bu yıl yeşil mercimek üretimi 71 bin tondan, 29 bin 700 tona düşmesi bekleniyor.

★★★

Oysa: 2022 yılında 14 liradan yapılan alım, çiftçinin isteği doğrultusunda 15 TL olsaydı;

Alım fiyatları: Maliyetler ve makul kâr üzerin­den belirlenseydi;

Ve alım garantisi verilseydi;

Ve ithalat vergileri arttırılsaydı…

★★★

2002 yılında 500 bin ton olan mercimek (ki dünyanın en iyi mercimeği olarak nitelen­diriliyordu ve dünya üretiminin yüzde 7-8’i gerçekleştiriliyordu) üretimimiz:

2023 yılında 424 bin tona, 2024 yılında 405 bin tona düşer miydi? 2025 yılı üretim beklenti­si 230 bin tona kadar geriler miydi? Diğer bakli­yatlarda olduğu gibi, mercimekte de, ithalata ba­ğımlı hale gelinir miydi?

Diğer bakliyatlar gibi, mercimekteki fiyat ar­tışları da, enflasyona katkı sağlayabilir miydi?