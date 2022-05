Kısalan tedarik zincirlerinin olası sonuçları

Covid 19 ile başlayan belirsizlik süreci tam da bitiyor derken, yüzleştiğimiz yeni olaylar küresel üretimin, tedarikin ve lojistik faaliyetlerin aksamasına, uzun tedarik zincirlerinin kırılganlaşmasına ve 2022 yılına ilişkin ekonomik öngörülerin düşmesine neden oldu. Tüm bunlar üretimde “Just in Time” adı verilen tam zamanlı ve stoksuz üretim modeli yerine “Just in Case” adı verilen stoklu üretim modeline geçişi zorunlu kıldı. Yakıt ve gıda fiyatları, dolayısıyla küresel enflasyon arttı. Just in Case üretim modeli günümüz koşullarında günü kurtarmak için uygundur, ancak koşullar oluştuğunda Just in Time modeline yeniden geçiş kaçınılmazdır.

Just in Time modelinin önemi 90’lı yıllarda artmıştı. Model etkin tedarik zincirleri ve istikrarlı tüketim talepleri ile beslenen bir iş çevresinde, oldukça yüksek oranda verimlilik, esneklik ve karlılık sağlıyordu. Hatta üreticiler bir ucu Çin’de, bir ucu Avrupa ya da ABD’de olan uzun tedarik zincirlerinde az sayıda tedarikçi ile güvenli iş yapmanın keyfini çıkarıyordu. Akışlar majör bir olay olmadığı sürece aksamıyordu, geleneksel ulaştırma koridorları sorunsuzca işliyordu. Ancak 2019’da birisi üretim diğer tüketim devi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile başlayan süreç, sonrasında Covid-19, Ever Given Vakası, ekipman sorunları, LA/LB limanlarındaki sıkışıklık, Ukrayna işgali, Şangay vakası gibi zincirleme olaylar ile sürdü. Tüm bunlar bir gerçeği defalarca yüzümüze vurdu: Uzun tedarik zincirleri kısalmalı, daha dayanıklı, alternatifli ve daha “yakın” olmalıydı.

Akabinde Atlantik’in iki yakasındaki ABD ve Avrupa peş peşe açıklamalar yaptı, hayatımıza alternatif senaryolar girdi, 2040 yılı hedeflendi. Yeni ekonomik modelde “çip” gibi kritik ürünler kontrol altına alınacak, yakın coğrafyada üretilecek, petrol ve doğal gaz gibi dışa bağımlılık yaratan unsurlar için yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem artacaktı. Görünen o ki gelişmiş batı dünyası yıllarca kendi elleri ile hazırladığı ve uyguladığı Uzak Doğu merkezli küresel üretim modeli yerine, yeniden bölgesel ve lokal üretim modeline geçmeye karar verdi.

Tam da bu noktada Çin için bir risk, diğer yandan AB ve ABD’nin yakın çevresinde yer alan, içinde Türkiye’nin de yer aldığı Doğu Avrupa, Batı Afrika, Orta ve Latin Amerika gibi jeostratejik öneme sahip ülkeler için fırsatlar ortaya çıktı. Üretimde Çin’e odaklanmak yerine tüketim pazarlarına göre dağılım ve daha “tüketim merkezi kontrollü” bir gelişim hedeflendi. Çin; Kuşak ve Yol Girişimi, pek çok tedarik kaynağında halen alternatifsiz olması ve üretim gücünün bir kısmını batı dünyasına yakın bölgelere taşıma stratejisi ile gücünü orta vadede koruyacak olsa da uzun vadede kendi yakın çevresine ve RCEP ile büyüyen Asya pazarına odaklanacaktır.

Tüm bunların lojistik ve denizcilik sektörüne olası etkileri ise şimdiden görülebiliyor. Kısalan tedarik zincirleri için parsiyel taşımacılık ve konteyner taşımacılığı vazgeçilmez bir hale geliyor. Konteyner yükü, taşınan yükün tonaj olarak 1/5’ini oluştursa da değer olarak 2/3’ünü temsil ediyor.

Küresel lojistik, küresel oyuncular yarattı. Konteyner armatörlerinin 2021 yılında kazandıkları 214 milyar doların 2022’de 300 milyar doları bulması bekleniyor. Kazanılan bu yüksek meblağlar “ezber bozan” yatırımlar olarak geri dönüyor. İşte tam da bu noktada paranın nereye harcandığı, bahsettiğim dönüşüme hazırlık yapıldığı yönünde önemli ipuçları veriyor. Küresel konteyner gemi operatörleri, küresel lojistik firmalarına yatırım yapıyor ve böylece müşteri ile bağlarını güçlendiriyor. Bir anlamda onlar da tüketim dünyası ile samimiyet düzeyini arttırıyor.