Kişi başı Ar-Ge harcaması 224 dolar
Gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir büyüme, küresel rekabet gücü ve ekonomik dönüşüm için kritik bir rol oynayan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamaları, Türkiye’de son on yılda artmakla birlikte milli gelire oranı OECD ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’de gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2024’te önceki yıla göre nominal bazda yüzde 72,6 oranında 274 milyar 279 milyon TL artarak 651 milyar 821,7 milyon TL’ye yükseldi. TÜFE bazında yüzde 44,38’lik enflasyondan arındırıldığında ise reel artış yüzde 19,5 oldu. Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yüzde 1,46’ya yükseldi.
Bir ülke sınırları içinde bir yıl boyunca Ar-Ge faaliyetleri için yapılan toplam harcamayı ifade eden söz konusu tutarın milli gelire oranı Türkiye’de 2015 yılında 0,81 düzeyinde bulunuyordu. İlk kez 2018’de yüzde 1’i aşan söz konusu oran 2021’de yüzde 1,40’a çıktı, ancak 2022’de yüzde 1,32’ye geriledi. 2023’te yüzde 1,39 olan bu oran 2024’te ise tarihi en yüksek düzeyine ulaştı ancak yüzde 2,7’lik OECD ortalamasının altında kalmaya devam etti.
En çok harcama şirketlerden
Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları geçen yıl ABD doları cinsinden de yüzde 23,5 artarak 19 milyar 856,4 milyon dolara ulaştı. Gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamalarının 2023’te 181 dolar olan kişi başına ortalama miktarı, 2024’te 224 dolara yükseldi. Son on yılda yaklaşık yüzde 150 artmakla birlikte söz konusu tutar 1.200 dolar civarındaki OECD ortalamasının oldukça altında kalıyor.
2024 yılı Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,8’le en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 30,9’la yükseköğretim izledi. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar- Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı ise yüzde 4,3 oldu.
Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 59,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 2024 yılında yüzde 53,8’i mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 30,4’ünü, yükseköğretim yüzde 12,9’unu, yurt dışı kaynaklar yüzde 2,9’unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,01’ini finanse etti.
Ar-Ge personeli arttı
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2024’te toplam 310 bin 473 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar- Ge personelinin 2024 yılında yüzde 67,1’i mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 30’u yükseköğretimde ve yüzde 2,9’u kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2024 yılında 106 bin 74 kişi ile toplam Ar- Ge personel sayısının yüzde 34,2’sini oluşturdu. Sektörler itibarıyla TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı yükseköğretimde yüzde 47,9, kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette yüzde 30,6, mali ve mali olmayan şirketlerde ise yüzde 28,2 oldu.
Ar-Ge personelinin yüzde 39,9’u lisans düzeyine sahip. Bunu yüzde 30,6 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 20,3 ile yüksek lisans, yüzde 4,9’la meslek yüksekokulu ve yüzde 4,4’le lise ve altı kategoriler izliyor. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise yüzde 48,9’la en büyük kesimi oluşturan lisans mezunlarını yüzde 21,2 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 19,1’le yüksek lisans, yüzde 5,8’le meslek yüksekokulu ve yüzde 5’le lise ve altı eğitim düzeyindekiler takip ediyor.
En çok harcama İstanbul’da
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2024 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam harcamanın yüzde 33,4’ünü gerçekleştiren İstanbul (TR10) oldu. Bu bölgeyi yüzde 27,8’le Ankara (TR51) ve yüzde 9,4’le Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42) bölgesi takip etti. Toplam Ar- Ge personel sayısının yüzde 32,6’sı İstanbul, yüzde 19,2’si Ankara ve yüzde 8,3’ü TR42 bölgesinde istihdam edildi.
Küresel inovasyon yarışı
OECD’nin 2023 Main Science and Technology Indicators (MSTI) verilerine göre, 38 üye ülkenin toplam gayri safi yurt içi Ar-Ge harcaması (GERD) yaklaşık 1,5 trilyon dolar ve kişi başına nominal dolar cinsinden ortalama 1.071 dolar. OECD’ye üye olan veya olmayan “küresel Ar-Ge yatırımcısı” 39 ülke içinde kişi başına en yüksek Ar-Ge harcaması 2.114 dolarla İsrail’de. Bu ülkeyi 1.223 dolarla Güney Kore, 1.058 dolarla İsviçre, 1.042 dolarla ABD, 978 dolarla İsveç, 962 dolarla Avusturya, 950 dolarla Tayvan izliyor. Türkiye ise yaptığı kişi başı harcama tutarına göre bu listede 30’uncu sırada. Bu da küresel inovasyon yarışında Türkiye’nin Ar- Ge harcamalarını artırması gerektiğini gösteriyor.
Ar-Ge harcamaları, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde yenilikçiliği ateşleyen, katma değeri artıran ve küresel arenada rekabet avantajı sağlayan bir kaldıraç niteliğinde. Özellikle özel sektör liderliği, eğitimle desteklenen nitelikli iş gücü ve stratejik sektörlere odaklanma, bu harcamaların etkisini maksimize ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasının, uzun vadede ekonomik bağımsızlığını ve refahını güçlendireceği belirtiliyor.
Not: Türkiye verisi 2024, diğer ülkelere ait veriler 2022 ve 2023 yıllarına ait.
Yüksek teknoloji firmaları başı çekiyor
Mali ve mali olmayan şirketlerce 2024’te gerçekleştirilen 422 milyar 307 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 52,7’si Ar- Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının yüzde 89,4’ü, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip (büyük ölçekli) girişimlerce yapıldı.
İmalat sanayiinde Ar- Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 2024 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 210 milyar 506 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 46,9’unun yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerce gerçekleştirildiği görüldü.
İmalat sanayindeki toplam Ar- Ge harcamasının yüzde 40,2’si orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 8,2’si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 4,7’si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı. İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerde en fazla araştırmacının ise 31 bin 701 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 22 bin 93 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji firmaları izledi.
TZE cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla değerin 28 bin 957 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu saptandı. Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin, mali ve mali olmayan şirketlerin Ar- Ge harcaması içinde 2015 yılında yüzde 14,8 olan payı 2024 yılında yüzde 25,1’e yükseldi. Mali ve mali olmayan şirketlerin 2015 yılında 11,2 milyar TL olan Ar-Ge harcaması 2024’te 422 milyar TL’ye ulaştı.
|Borsa
|10.484,39
|2,70 %
|Dolar
|41,9465
|-0,02 %
|Euro
|48,8933
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.875,53
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.360,83
|0,12 %
|Brent
|60,8000
|-0,72 %