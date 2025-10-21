Kişi başı Ar-Ge harcaması 224 dolar

Gelişmekte olan eko­nomilerde sürdürü­lebilir büyüme, küre­sel rekabet gücü ve ekonomik dönüşüm için kritik bir rol oynayan Araştırma-Geliştir­me (Ar-Ge) harcamaları, Tür­kiye’de son on yılda artmak­la birlikte milli gelire oranı OECD ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı ve­rilere göre Türkiye’de gayri­safi yurt içi Ar-Ge harcaması 2024’te önceki yıla göre nomi­nal bazda yüzde 72,6 oranın­da 274 milyar 279 milyon TL artarak 651 milyar 821,7 mil­yon TL’ye yükseldi. TÜFE ba­zında yüzde 44,38’lik enflas­yondan arındırıldığında ise re­el artış yüzde 19,5 oldu. Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yüzde 1,46’ya yükseldi.

Bir ülke sınırları içinde bir yıl boyun­ca Ar-Ge faaliyetleri için ya­pılan toplam harcamayı ifade eden söz konusu tutarın mil­li gelire oranı Türkiye’de 2015 yılında 0,81 düzeyinde bulu­nuyordu. İlk kez 2018’de yüz­de 1’i aşan söz konusu oran 2021’de yüzde 1,40’a çıktı, an­cak 2022’de yüzde 1,32’ye geri­ledi. 2023’te yüzde 1,39 olan bu oran 2024’te ise tarihi en yük­sek düzeyine ulaştı ancak yüz­de 2,7’lik OECD ortalamasının altında kalmaya devam etti.

En çok harcama şirketlerden

Türkiye’nin Ar-Ge har­camaları geçen yıl ABD do­ları cinsinden de yüzde 23,5 artarak 19 milyar 856,4 mil­yon dolara ulaştı. Gayri sa­fi yurt içi Ar-Ge harcamala­rının 2023’te 181 dolar olan kişi başına ortalama miktarı, 2024’te 224 dolara yükseldi. Son on yılda yaklaşık yüzde 150 artmakla birlikte söz ko­nusu tutar 1.200 dolar civa­rındaki OECD ortalamasının oldukça altında kalıyor.

2024 yılı Ar-Ge harcamala­rında mali ve mali olmayan şir­ketler yüzde 64,8’le en büyük paya sahip olurken, bunu yüz­de 30,9’la yükseköğretim izle­di. Kâr amacı olmayan kuru­luşlar tarafından yapılan Ar- Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge har­camalarının toplam harcama­lar içindeki payı ise yüzde 4,3 oldu.

Ar-Ge harcamaları içe­risinde personel harcamaları yüzde 59,5 ile en büyük harca­ma kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 2024 yılında yüzde 53,8’i mali ve mali ol­mayan şirketler tarafından fi­nanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 30,4’ünü, yükseköğretim yüz­de 12,9’unu, yurt dışı kaynak­lar yüzde 2,9’unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,01’ini finanse etti.

Ar-Ge personeli arttı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2024’te toplam 310 bin 473 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itiba­rı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar- Ge personelinin 2024 yılında yüzde 67,1’i mali ve mali ol­mayan şirketlerde, yüzde 30’u yükseköğretimde ve yüzde 2,9’u kâr amacı olmayan kuru­luşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2024 yılında 106 bin 74 kişi ile toplam Ar- Ge personel sayısının yüzde 34,2’sini oluşturdu. Sektörler itibarıyla TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı yükseköğ­retimde yüzde 47,9, kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette yüzde 30,6, mali ve mali olmayan şir­ketlerde ise yüzde 28,2 oldu.

Ar-Ge personelinin yüz­de 39,9’u lisans düzeyine sa­hip. Bunu yüzde 30,6 ile dok­tora veya eşdeğeri, yüzde 20,3 ile yüksek lisans, yüzde 4,9’la meslek yüksekokulu ve yüz­de 4,4’le lise ve altı kategoriler izliyor. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise yüzde 48,9’la en büyük kesimi oluşturan li­sans mezunlarını yüzde 21,2 ile doktora veya eşdeğeri, yüz­de 19,1’le yüksek lisans, yüzde 5,8’le meslek yüksekokulu ve yüzde 5’le lise ve altı eğitim dü­zeyindekiler takip ediyor.

En çok harcama İstanbul’da

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2024 yılında Ar-Ge har­camalarının en yüksek olduğu bölge toplam harcamanın yüz­de 33,4’ünü gerçekleştiren İs­tanbul (TR10) oldu. Bu bölge­yi yüzde 27,8’le Ankara (TR51) ve yüzde 9,4’le Kocaeli, Sakar­ya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42) bölgesi takip etti. Toplam Ar- Ge personel sayısının yüzde 32,6’sı İstanbul, yüzde 19,2’si Ankara ve yüzde 8,3’ü TR42 bölgesinde istihdam edildi.

Küresel inovasyon yarışı

OECD’nin 2023 Main Science and Technology Indicators (MSTI) verilerine göre, 38 üye ülkenin toplam gayri safi yurt içi Ar-Ge harcaması (GERD) yaklaşık 1,5 trilyon dolar ve kişi başına nominal dolar cinsinden ortalama 1.071 dolar. OECD’ye üye olan veya olmayan “küresel Ar-Ge yatırımcısı” 39 ülke içinde kişi başına en yüksek Ar-Ge harcaması 2.114 dolarla İsrail’de. Bu ülkeyi 1.223 dolarla Güney Kore, 1.058 dolarla İsviçre, 1.042 dolarla ABD, 978 dolarla İsveç, 962 dolarla Avusturya, 950 dolarla Tayvan izliyor. Türkiye ise yaptığı kişi başı harcama tutarına göre bu listede 30’uncu sırada. Bu da küresel inovasyon yarışında Türkiye’nin Ar- Ge harcamalarını artırması gerektiğini gösteriyor.

Ar-Ge harcamaları, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde yenilikçiliği ateşleyen, katma değeri artıran ve küresel arenada rekabet avantajı sağlayan bir kaldıraç niteliğinde. Özellikle özel sektör liderliği, eğitimle desteklenen nitelikli iş gücü ve stratejik sektörlere odaklanma, bu harcamaların etkisini maksimize ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasının, uzun vadede ekonomik bağımsızlığını ve refahını güçlendireceği belirtiliyor.

Not: Türkiye verisi 2024, diğer ülkelere ait veriler 2022 ve 2023 yıllarına ait.

Yüksek teknoloji firmaları başı çekiyor

Mali ve mali olmayan şirketlerce 2024’te gerçekleştirilen 422 milyar 307 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 52,7’si Ar- Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının yüzde 89,4’ü, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip (büyük ölçekli) girişimlerce yapıldı.

İmalat sanayiinde Ar- Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 2024 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 210 milyar 506 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 46,9’unun yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerce gerçekleştirildiği görüldü.

İmalat sanayindeki toplam Ar- Ge harcamasının yüzde 40,2’si orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 8,2’si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 4,7’si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı. İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerde en fazla araştırmacının ise 31 bin 701 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 22 bin 93 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji firmaları izledi.

TZE cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla değerin 28 bin 957 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu saptandı. Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin, mali ve mali olmayan şirketlerin Ar- Ge harcaması içinde 2015 yılında yüzde 14,8 olan payı 2024 yılında yüzde 25,1’e yükseldi. Mali ve mali olmayan şirketlerin 2015 yılında 11,2 milyar TL olan Ar-Ge harcaması 2024’te 422 milyar TL’ye ulaştı.