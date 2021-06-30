Kişisel farkındalıklar arttıkça bireyler ve topluluklar daha eleştirel ve sorgulayıcı olacak

21-25 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ödül kazanan TBWA Group İstanbul, son üç yılda yüzde 35 oranında büyüdü. Bu başarıda TBWA Group İstanbul CEO’su Nilgün Burcu Özdemir’in büyük katkısı var.

Özdemir, 2002 yılında marka temsilcisi olarak işe başladığı TBWA Istanbul’da yaklaşık 20 yıldır çalışıyor. Son 2 buçuk yıldır da tüm grup şirketlerinin sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Burcu Özdemir, pandeminin dev dalgalarının iş yaşamında ve pazarlama dünyasında yarattığı değişimi ve oluşan trendleri DÜNYA gazetesi için yorumladı.

Pandemi dünyada ve ülkemizde neleri değiştirdi?

Pandeminin etkileri birkaç eksende değerlendirilebilir. Kişisel farkındalığımıza etkisi, günlük hayatımıza etkisi ve iş hayatına etkisi. 1918-1919 yıllarındaki İspanyol gribinden bu yana dünya bu denli toplumsal düzeni etkileyen bir olay yaşamadı. Endüstriyel devrimler ve gelişen teknoloji etkileri ile pandeminin getirdiği dönüşüm de büyük oldu.

Zamanın farklı evrelerinde zor dönemlerde yaratıcılığın parladığına tanık oluruz. 1930’lar ve 40'lar bize Steinbeck and Picasso'nun en iyi işlerini sunmuş; yine 1940'larda Nuri İyem, Avni Arbaş ve birçok sanatçı Yeniler grubunu kurmuş; türbülanslı 1970'lerde, Hollywood altın çağını yaşamış; soğuk savaşın sürdüğü 1980’lerde TV dizileri hayatımıza girmeye başlamıştı.

Gördüğümüz o ki, zor zamanlar her türlü sanat akımını, kültürel değerleri etkiliyor, dönüştürüyor.

Bu dönemde iş yaşamı nasıl etkilendi?

Dünyada; yıllarca dijital dönüşüm konuşan şirketler bir anda dijitalize oldu, yıllarca evden çalışılmaz naraları atan büyük kurumlar şu anda evden çalışma sistemini nasıl kalıcı hale getirecekler duyurmaya başladılar…

Hal böyle olunca etkileri kişisel hayatımızda da büyük oldu. Öncelikle ne kadar çok tükettiğimizi anladık, zamanı, kendimizi ve hatta evreni. Çoğumuz yeteneklerini keşfetti, yeni hobiler edindi, ailesine, çocuğuna hatta evine hiç ayırmadığı kadar zaman ayırdı. Bu farkındalık gündelik hayatımızı dönüştürdü, evde yemek yapma, komşular ile sosyalleşme, evrenin ve çevremizin daha farkında olarak tüketim alışkanlıklarımızı sorgulama gibi çok kalıcı alışkanlık değişiklikleri yarattı.

İş hayatı ise sanırım dönüşü olmayacak bir yapısal değişim içinde. Ofis metrekarelerinden tutun da, ofislerin anlamına kadar her şey tartışılır oldu. Ekip yapıları, kademeli yönetim sistemleri, alt üst ilişkisi sorgulandı, dönüşüm başladı ve devam edecek. Dünya ve ülkemiz bu pandemiden aynı derecede etkilendi. Ekonomik etkilerini farklı şekilde değerlendirebiliriz fakat kişisel ve toplumsal dönüşüme pandemi etkisi denk diyebiliriz.

Neler kalıcı olacak?

Öncelikle daha daha dijital ve daha hızlı bir hayat kalıcı olacak. Pandemide online alışveriş yapmayan milyonlarca kişi artık offline dünya ile olan bağını zayıflatacak. Artık tüketici daha araştırmacı ve rekabetçi olacak. Önüne sunulana değil en iyisine ve en avantajlısına odaklanacak. Kalite / Zaman algısı yeniden tanımlanacak. Kişisel farkındalıklar arttıkça toplumsal farkındalık da artacak, bireyler ve topluluklar daha eleştirel ve sorgulayıcı olacak.

Seyahat alışkanlıkları bir müddet lokalleşecek, uluslararası dolaşım şartlar yüzünden yeni düzenlemelere tabi tutulacak olsa da yeni bir tatil ve hijyen anlayışı ile turizm yeniden düzenlenecek. Ofisler kesinlikle hibrit bir modelde çalışacak, evden çalışma ve ofis dengesi kurulacak. Ofisler bir kültürel hub olarak tanımlanacak, kültürel birliktelik adına yoğun İK çalışmaları olacak, ev – iş hayatı dengesi için de şirketlerin farklı uygulamalar yapacağına inanıyorum. Her şeyin daha online olması ile eğitimden sağlık sektörüne birçok alanda kalıcı dijitalleşme sistemleri kuruldu, bunlar devam edecek.

Önümüzdeki dönemde toplumsal yapıya ve tüketici davranışlarına yansıyacak hangi trendleri gözlemliyorsunuz?

Swiss Re Institute güzel bir araştırma yayınlamış. Buradaki iç görüler ve tüketici davranışlarını çok doğru tanımlanmış.. Okuduklarımdan ve öngörülerimden özetle bahsetmem gerekirse;

Trend 1 – Dijital Benimseme- Alışveriş, finansal hizmetler, spor, eğitim ve daha fazlası için artan kullanım kalıcı olacak. - Tüketiciler, şirketlerden daha iyi dijital deneyimler bekliyor.- Elektronik onay/imza belgelerinin artan kabulü.- Hizmetlerin dijital ortama uyarlanması.

Trend 2 – Mobilite- Daha fazla sanal toplantı.- Hava yolculuğunda azalma.- Toplu ve ortak ulaşım araç kullanımının azalması ve özel araçların daha fazla kullanımı.- Evden çalışmak, ev kurulumlarındaki zayıf güvenlik nedeniyle siber riske maruz kalmayı artırabilir.

Trend 3 – Satın Alma Süreçlerinde Değere Dayalı Eğilimler- Değere dayalı satın almaya geçiş.- Daha az bilinen markalarla denemek isteyen tüketiciler.- Yerel dükkanlardan ve üreticilerden satın alma tercihi.- Şirketlerin değişen müşteri deneyimlerine ve beklentilerine uyum sağlaması gerekir.- Ek hizmetleri ve imkanları ana teklif ile bir araya getirmek.

Trend 4 – Sağlıklı Yaşam (Fiziken ve Zihnen)- Sağlık ve kişisel farkındalık konusunda artan eğilimler. .- Daha sağlıklı yaşam tarzlarını benimseyen ve spora odaklanan insanlar.- Akıl sağlığı konusunda artan farkındalık ve odaklanma.- Bağışıklık oluşturmak için beslenmeye daha fazla odaklanma.

Trend 5 – Kişilerarası İlişkilerin Yeniden Tanımlanması- Boşanma oranlarında artış.- Evcil hayvan kabulünde artış.- Artan koruma açıkları

Son dönemde TBWA Istanbul olarak neler yaptınız?

TBWA Group Istanbul bünyesindeki amiral gemimiz TBWA Istanbul, 2020’de (ve son on yılda) Capital dergisinin araşrımasında En Beğenilen Reklam Şirketi ünvanına layık görüldü.

Ayrıca, Campaign tarafindan üç yıldır “Yılın En Yaratıcı Ajansı” seçildi.

Gruba 6 yıl önce katılan Çözüm/Beign ciro ve verimlilik açısından Türkiye’nin en büyük on ajansı arasında yer alıyor.

Deneyim pazarlama ajansımız Heymo, pandemide gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında çok önemli dijital toplantıların organizasyonunda yer aldı. Aynı şekilde markalı içerik pazarlama hizmeti veren Clue, yerli ve uluslararası platformlara içerik üretmeye devam etti.

Çok gurur duyduğumuz bir başka kuruluşumuz olan TBWA For Good pandemi öncesinde UNDP ile iki kez Sosyal Fayda Zirvesini düzenledi. Bu dönemde de daha çok markanın sosyal projelerle buluşması için çalışıyoruz.