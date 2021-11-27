Kişisel markanızı oluşturmanın tam zamanı

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Seyrettiğiniz filmleri şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Hemen hepsi klasik bir hikâye çerçevesinde yazılmıştır. Hikâyenin başında filmin ana karakteri ortaya çıkar. Onun hayata dair hayalleri, hedefleri, yaşam koşulları betimlenir. Hemen arkasından film ilerler ve hikâyenin kahramanı hayallerine, amacına ulaşmaya çalışırken bir problemin içinde bulur kendini.

Bir süre problemle uğraşan kahraman, tam ümitsizliğe düştüğü sırada bir yol gösterici ile karşılaşır. Bu yol gösterici, kahramanın hayatına girer ve bir plan ortaya koyarak onun problemi çözmesine yardımcı olur. Daha sonra da yeni fikirler vererek kahramanı cesaretlendirir. Böylelikle kahraman problemi çözmek üzere harekete geçer. Alınan aksiyon sonrası kahramanımız önce kendi içinde gelişimini sağlar daha sonra da problemi çözer. Problem çözüldüğünde kahramanımız artık yepyeni bir kişilik sahibidir ve hayal ettiği basariyi elde etmiştir.

Oscar ödüllü, dördüncü bölümü Aralık ayında sinemalara gelecek olan ünlü Matrix filmini hatırlayın. Filmin başında Neo (Mr. Andersen) karakteri normal bir yaşam sürmektedir. Yazılımcı olarak bir şirkette çalışması ve rutin hayatı detaylarıyla betimlenir. Daha sonra Neo, anlam veremediği, sıkıcı bulduğu dünya hayatını yeniden keşfetmeye karar verip, kafasındaki soruların cevaplarını aramaya koyulur. Karşısına birçok problem çıkar. Ölümle çok kez yüzleşir.

Ancak bu problemleri bir yol göstericinin (Morpheus) yardımıyla çözer. Morpheus, Neo’nun becerilerini geliştirmesini sağlar, ona plan yapar ve harekete geçirir. Neo’da film boyunca kendini geliştirip sonunda Matrix’in sırrını çözüp, dünyayı kurtaran kişi haline gelir. Matrix filminde olduğu gibi klasik bir hikâyede olanları özetlersek;

1- Önce ana karakter (kahraman) betimlenir.

2- Kahramanımız bir problemle karşılaşır.

3- Tam ümitsizliğe düştüğü sırada yol gösterici birisi ile tanışır.

4- Yol gösterici kişi önce plan yapar.

5- Sonra da kahramanımızı aksiyon alması için cesaretlendirir.

6- Kahramanımız hareket geçer ve problemi çözer.

7- Hayal ettiği başarıya ulaşır ve kendini gerçekleştirmiş olur.

Kişisel marka yaratmak neden önemli?

Bir şirkette çalışıyorsanız ya da kendi işinizin sahibiyseniz kendi markanızı yaratmanız hiç olmadığı kadar önemli. Kendi markanızı yaratmanız rekabette bulunduğunuz kişilerden farklılaşmanıza ve müşterilerinizle, çalışma arkadaşlarınızla güven oluşturmanıza yarar.

Daha fazla gelir elde etmek, performansınızı artırmak istiyorsanız, daha fazla satış yapmanız gerekiyorsa kişisel markalaşmayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Günümüzde şirketlerin insan kaynakları işe almak istedikleri kişileri tanımak için sosyal medyaya bakıyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 70’i işe almayı düşündükleri kişileri sosyal medyada inceleyerek ön eleme yapıyorlar. Yine ayni araştırmada öne çıkan daha çarpıcı bir gerçek var. Şirketlerin yüzde 43’ü bünyesinde bulundan çalışanlarını sosyal medyadan takip ederek kontrol ediyor.

İzlenecek 7 adım

Güçlü taraflarınızı ön plana çıkarabileceğiniz, size özgü karakterinizi yansıtabileceğiniz kişisel bir marka oluşturmak elbette bir gecede olabilecek bir şey değil. Ancak yukarıda özetlediğim klasik bir hikâyenin yedi maddesini adım adım uygulayarak kişisel markanızı yaratabilirsiniz.

1- Filmdeki kahraman sizin müşteriniz. Müşterinizin hayallerini, hedeflerini, hayat tarzını iyi bilirseniz kendi markanızı daha kolay yaratabilirsiniz.

2- Müşterinizin problemlerini anlarsanız çözüm üretebilirsiniz. Genelde müşteriler iç ve dış kaynaklı iki tür problem yaşarlar: Duygusal ve fiziksel. Kendinizi müşterinizin yaşadığı dıştan gelen sıkıntılara ve duygusal problemlere bir çözüm olarak kurgularsanız başarılı olabilirsiniz.

3- Müşterinizi ‘kahraman’, kendinizi de kahramana yol gösteren, ona plan yapan ‘kılavuz’ olarak konumlayın.

4- Yol gösterici olmak için kendinizi iki konuda geliştirmeniz gerekiyor. Birincisi, çözüm ürettiğiniz konuda otorite haline gelmeniz lazım. Bu konuda kitap yazmak, hizmet verdiğiniz kişilerin, kurumların referanslarını sosyal medyadan yayınlamak, aldığınız ödülleri paylaşmak sizi otorite konumuna taşıyacaktır. İkincisi, empati kurarak müşterinizi anladığınızı, problemlerinin farkında olduğunuzu karşı tarafa göstermeniz gerekiyor. İnsanlar kendilerini yakın hissettikleri kişilerle çalışırlar.

5- Müşterinizi aksiyon alması için cesaretlendirin.

6- Müşteriniz sizin planlarınız doğrultusunda aksiyon alıp hedeflerine ulaşabiliyorsa markalaşma yolunda kendi hikayenizi yarattınız demektir.

7- Tıpkı klasik bir filmin hikayesinin finalinde olduğu gibi hayallerinizdeki yasama hazırlanın. Yeni bir iş arayışındaysanız, şirketinizde terfi almak istiyorsanız, kendi şirketinizi daha ileri noktalara taşımak istiyorsanız kendi markanızı oluşturmanın tam zamanı.