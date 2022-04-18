Kışlıkları çıkarın

Aşınmış, yanlış şişirilmiş veya eskimiş lastiklerin, direksiyonda cep telefonuyla oynanmasına göre çok daha fazla ciddi yaralanmalı hatta ölümcül kazalara sebep olduğunu biliyor musunuz?!..

Kullandığımız araçların yolla temas eden tek parçası ve sürüş güvenliğinin anahtarı, lastiklerdir.

TÜV Türk araç muayene istasyonlarında uygulanan yönetmeliğe göre de yasal aşınma sınırı, lastik diş derinliği en az 1,6 mm olarak belirlenmiş. Yere temas eden kauçuk kısmı olan sırtın “görev yapamaz” olduğu belirlenirse, aracınızın muayeneden geçemez ve ağır kusurlu sayılır.

Güvenlik uzmanları, lastik sırtı 2 milimetrenin altına düştüğünde lastiklerin değiştirilmesini ve diş derinliği sorunsuz görünse bile periyodik bakımları beklemeden mümkün olan her fırsatta yıpranma, balon, kesik ve çatlak olup olmadığının bir profesyonel tarafından kontrol edilmesini tavsiye ediyorlar.

Almanya’da ıslak zeminlerde yapılan Continental testlerinde 8 mm diş derinliği olan yeni lastiklerle bir otomobil, 80 km/h hızla ilerlerken panik fren yaptığında en kısa 28 metrede durabilirken, diş derinliği 3 mm’ye inmiş lastiklerle aynı araç minimum 30 metrede ve diş derinliği 1,6 mm kalmış lastiklerle de en erken 34 metreyi geçince durabiliyor…

Kavramayı etkileyen diş derinliğini, sert fren ve hızlanmalardan kaçınarak, doğru basınç, doğru rot balans vs lastikleri aşırı yormadan kullanarak, koruyabilirsiniz.

Tavsiye edilen; yaz ve dört mevsim lastiklerin 3 mm, kış lastiklerinizin ise 4 mm'ye indiğinde değiştirilmesi…

Diğer yanda; su birikintilerinden geçerken yol yüzeyiyle temasın kaybedilmesi “aquaplaning”e neden olurken, doğru desen ve diş derinliğine sahip lastiklerde ıslak yüzeyle sırt arasından her yedi saniyede bir kova dolusu su atılabildiği de açıklanıyor.

Dış yanaklarındaki DOT numaralarından üretim tarihlerini okuyabileceğiniz lastiklerin kauçuk bileşimleri zamanla sertleşeceği, malzemeleri bozulmaya başlayacağı ve kırılgan hale geleceklerinden dolayı azami on sene ömrü olduğunu, yaz lastiklerinin asla sekiz yıldan uzun kullanılmaması gerektiği, diğer kış veya dört mevsim lastiklerin en fazla altı yıl sağlıkla kullanılabileceği de belirtiliyor.

Ayrıca e-motorların yüksek torkuyla elektrikli araçların daha çabuk aşınacak lastiklerinin beklenenden daha önce değiştirilmesi de gerekebilir.

Tüm bu uyarılarla, yollardaki her otomobil için dört yılda bir ortalama bir set lastik değişiminin olduğu, Türkiye’de Lassa, Petlas, Bridgestone, Goodyear ve Pirelli öncülüğündeki onlarca milyon adetlik çok büyük bir pazardan bahsedebiliriz.

Ancak; yıpranmamış veya ömrünü tamamlamamış lastiklerin değiştirilmemesi ve yararlı ömürlerinin kısaltılmaması gerektiği, vaktinden önce değişimin israfın yanında çevreye de zarar vereceği, unutulmamalı!..

Baharla birlikte şimdi 7 derecenin üstünde fren mesafesini uzatacak kış lastiklerinden normal lastiklere geçerken; Michelin araştırmalarındaki kuru zeminlerde “silik”leşmiş lastiklerin yenilere oranla daha kısa mesafesi sağlayabildiğini de aklımızda tutalım.