Kitaplar, lezzetler, sergiler, konserler

“Pandemide kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücü keşfedildi”

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk sözlerine, pandemide kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücünün keşfedildiğini dile getirerek başladı… Yayıncılığın pandemiyle ve ekonomik zorluklarla geçirdiği çetin mücadeleye dikkat çeken Kocatürk, yaşanan ağır krizden çıkışıyla ilgili olarak Türkiye Yayıncılar Birliği’nin kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerdeki çözüm önerilerini bir kez daha hatırlattı.

Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise şunları söyledi:

“İki yıllık bir aradan sonra Bursa Kitap Fuarı’nı açmanın ve siz değerli kitapseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 10 gün boyunca sürecek olan fuarımızda çok değerli yazar ve çizerleri, kısacası kültür insanlarını fuar alanımızda okurlarla buluşturacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Fuarımızda 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşları yer alırken, 80 etkinlik ve 350 yazar ile bir araya gelecek ziyaretçilerimiz kitapların keyifli dünyasına yolculuğa çıkacak.”

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Heritage İstanbul, 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuarı Heritage İstanbul, bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Fuarla ilgili açıklamada bulunan Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan “Ülkemiz ve özelde İstanbul, dünya kültürel miras alanları arasında önemli bir bölge. Herıtage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Konferans ve Fuarı da bu bilinç ve farkındalıkla doğan, gelişen bir marka olarak uluslararası alanda aynı oranda ses getirmekte. Heritage ekibi olarak; ülkemizin kültür değerlerinin korunması ve kollanması adına, uluslararası teknolojilerin tanıtılması amacıyla çıktığımız yolda altıncısını gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzun, tüm sektörel aktörlerin buluşma yeri olduğunu görmek bize kıvanç ve onur vermekte” dedi.

Anadolu mutfağı lezzetleri orijinal reçeteleriyle Atölye Restaurant’da

The Ritz-Carlton, Istanbul’un Executive Chef’i Selami Güleryüz ve mutfak ekibinin imzasını taşıyan Atölye menüsü, Anadolu mutfağının örneklerini hem lokal hem de dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerinin deneyimine sunuyor. Yerel üreticilerden mevsimine uygun taze malzemeler kullanılarak oluşturulan Atölye’nin menüsü, orijinal tariflerle günümüze ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Selami Güleryüz Atölye’nin değişen mutfağından bahsederken, “En büyük ilhamımızı ağırladığımız misafirlerimizden aldık. Türkiye lezzetlerini bir arada görmeyi isteyen tüm lokal misafirlerimizin yanı sıra yurt dışından ülkemizi ziyaret etmek için gelen ve bu lezzetleri deneyimlemek isteyen turistlerin gerçek bir Anadolu sofrasına oturduğunda denemek istediği her şeyi bulabileceği bir menü hazırladık” diyor.

İncili Gastronomi Rehberi 2022 yayınlandı

Rehbere bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra gastronomisiyle Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla gelişen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor.

İDSO DenizBank Konserleri’nde Çanakkale şehitlerimiz anılacak

İDSO DenizBank Konserleri’nde; Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz 16 Mart Çarşamba akşamı bir konserle anılacak. İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri”ni, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın Genel Müzik Yönetmeni Burak Tüzün yönetecek.

Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi Sergisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 31 Mart’tan itibaren temelini üç kuşaklık bir sanatçı ailesinin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapacak.

Garanti BBVA Konserleri ile bahara merhaba!

Pandemi nedeniyle fiziki ortamda yapılmasına bir süredir ara verilen Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart’tan itibaren yeniden başlıyor. Popüler müziğin sevilen isimleri, IF Performance Hall Beşiktaş’ta ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde düzenlenecek üç farklı konserde müzikseverlerle buluşacak.

İKSV’nin 50. yıl çantaları çevrimiçi mağazada satışta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yıl kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği projeyle, geçmiş yıllarda etkinliklerde kullanılan tanıtım malzemelerinden ileri dönüştürülerek üretilmiş çantaları sanatseverlere sunuyor.