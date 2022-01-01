‘Kitaplarla ve sporla dolu’ bir yıl olsun…

Yücel UYGUN

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”

Mustafa Kemal Atatürk

Yeni yıl, çoğu insan için yeni başlangıçlar dönemi olabiliyor. İnsanların birçoğu yeni yıl için bazı kararlar alıyor (kötü alışkanlıkların terki, yeni güzel alışkanlıklar edinilmesi, yeni bir dil öğrenilmesi, mesleki yeni başlangıçlar vb.), ve alınan bu kararlar sonrası irade gücü kuvvetli olanlar çoğu zaman aldığı kararları yerine getirirken, bazıları ise -salt karar almakla yetinip- henüz yolun başındayken pes ediyor. (Bu arada, irade gücünü geliştirmek isteyenlere, Jules Payot’nun ‘İrade Terbiyesi’ isimli kitabını öneririm.) Nitekim yıl sonunda şöyle bir geri dönüp, genel olarak yıl bazında bir değerlendirme yaptığımızda, kendimizi ölçtüğümüzde -yapamadıklarımız için hayıflanmakla birlikte- edindiğimiz bazı iyi alışkanlıkların bizlere olan faydasını da hissetmiş oluyoruz.

Yılbaşı zamanlarının en güzel yanlarından biri de hepimizin birbirine iyi dileklerini iletmesi ve bu dilekler eşliğinde yeni yıla pozitif bir şekilde başlıyor oluşumuzdur. Pozitif düşüncenin gelecekteki gücüne inanmakla birlikte, yıl bazında bir değerlendirme yaptığımızda, bazı konuların bizim tam da istediğimiz gibi, bazılarının ise aleyhimize (gerçekten öyle midir, bunu da bize zaman gösteriyor…) ilerlemiş olduğunu bulgularız. Yaşamın akışı, aldığımız kararlara göre akadursun -fiziksel ve zihinsel olarak- kaliteli yaşlanmak, iradesizliğe teslim edilmeyecek kadar önemli bir konudur bence. Sözü fazla uzatmayayım, konuyu ‘kitapların ve spor’un yaşamımızda oluşturduğu o muazzam güce getireceğim.

Uzun yıllardır, eğitim konum ne olursa olsun, işletmelerde veya ders verdiğim üniversitede -sosyal sorumluluk bilincinde- elimden geldiğince kitap okumanın ve spor yapmanın faydaları konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Ve yeni yılda hayat akışı nasıl olursa olsun, ‘Kitaplardan ve spordan kopmamak bizlere hangi faydaları getirir’ buradan da tek tek

paylaşmak istedim.

- Kitap okumak ve spor yapmak, ikisi bir arada hem zihinsel ve hem de fiziksel sağlığımız için son derece önemli alışkanlıklardır. Kaliteli yaşlanmak, bu dünyadaki en önemli hedeflerimizden biriyse -ki bence öyle olmalıdır- bu alışkanlıkları şartlar ne olursa olsun devam ettirmemiz gerekir.

- Şüphesiz ki, düzenli spor alışkanlığı geliştirmiş kişilerin, hastalıklara yakalanma oranı önemli ölçüde azalıyor.

- Olumsuz olaylar/durumlar karşısında bakış açımız değişebilir. (Bu etkiyi hem spor sonrası hem de ilgili yönde kitap okuduktan sonra rahatlıkla hissedebiliriz; durumu tekrar değerlendirme şansımız olur.)

- İş stresini önemli oranda düşürmüş oluruz (Yapılan araştırmalar, gün sonunda 10-15 dakika kitap okumanın stresi yaklaşık olarak yüzde 65 oranında azalttığını gösteriyor.)

- Kitap okumak, mesleki ün geliştirmemiz için de çok önemli bir unsurdur.

- Kendimizi tanımamız için, kitaplar en önemli yardımcılarımızdır. (Kendini yeterince tanımayan bir insanın, iyi bir iletişimci olması ve yaşamının iplerini optimum ölçüde eline alması çok zordur.)

- Bilim, uzun yıllardır spor yapan ve kitap okuyan insanların daha mutu ve düşük stresli yaşadıklarını bizlere söylüyor.

- Duygularımız ve düşüncelerimiz, enerjimizin kaynağını oluşturur ve ilgili alışkanlıklar bizleri bu konuda çok önemli oranda besliyor. Bu sebepten daha yaratıcı ve daha dinamik olabiliyoruz.

- Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemde motivasyona olan ihtiyacımız çok daha yüksektir. Her iki alışkanlığın da içsel motivasyonumuza olan katkısını yabana atamayız.

Her iki alışkanlığın, yukarıdaki oluşturduğu faydalar dışında yaşam başarımıza ve sağlığımıza daha birçok katkısı vardır. Bu alışkanlıkların yaşamımıza sağladığı faydalara yönelik -farkındalığımızı artıracak- geçmişte kayıt altına almış olduğum bazı güzel sözleri sizlerle de paylaşmak istedim.

- “Ne kadar okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız.” Townsend

- “Kitapsız yaşam, kör sağır ve dilsiz yaşamdır.” Seneca

- “Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir.” Voltaire

- "Bir insan için en iyi ilaç yürüyüştür." Hipokrat

- “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” Latin Atasözü

- “Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.” Mustafa Kemal Atatürk

Yeni yılın şüphesiz ki, çok güzel yanları olduğu gibi, bizleri zorlayıcı yanları da olacak. Eğer spor ve kitaplardan kopmazsak, karşımıza çıkan zorlukların üstesinden daha kolay gelebiliriz ve aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığımız için de çok ama çok önemli bir yatırım yapmış oluruz.

İşte bu yüzden herkese -yeni senede şartlar ne olursa olsun- ‘kitaplarla ve sporla dolu’ bir yıl diliyorum…