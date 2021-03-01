“Kitch” mi, “Zevk Meselesi” mi?!

Pera Müzesi’ndeki yeni sergi “kitch”i sorguluyor; Festivallerdeki filmler İstanbul Film Festivali mart seçkisinde; İstanbul’dan Londra’ya “üretim yoluyla düşünmek”; Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Pera Müzesi’ndeki yeni sergi “kitch”i sorguluyor

Pera Müzesi’nin yeni sergisi Zevk Meselesi ziyarete açıldı. Sergi, kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin, yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor. Sergiye katılan sanatçılar Alex Da Corte & Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina & Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan.

Serginin küratörü Ulya Soley, kitsch için kullanılagelen sıfatların çoğunun olumsuz olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulunuyor: “Kitsch, bazılarına göre çirkinliği ve bayağılığı kavramsallaştırarak güzelin mertebesine erişiyor, bazılarına göre ise güzelin tanımını sarsarak kendine alan açıyor. Yöntemi ne olursa olsun, kitsch, sistemin boşluklarına sızarak izleyiciyi etkilemeyi sürdürüyor.”

Zevk Meselesi sergisi 6 Haziran’a kadar Pera Müzesi’nde izlenebiliyor.

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- Festivallerdeki filmler İstanbul Film Festivali mart seçkisinde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Mart tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Film Festivali’nin Mart Seçkisi, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden oluşuyor.

- İstanbul’dan Londra’ya “üretim yoluyla düşünmek”

İstanbul Modern ve Londra’daki Royal College of Art (RCA-Kraliyet Sanat Koleji) “Tekstilde Zanaat ve Teknoloji” adlı yeni bir projeye imza atıyor. “Üretim Yoluyla Düşünmek” başlıklı etkinlik dizisini içeren proje farklı alanlarda uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getiriyor. Etkinlik dizisi dokuz ay devam edecek…

- Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarış-maları”nın finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan Festival’in yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa film başvurdu.

- Sessiz sinemanın ‘edepsiz kadın’ları 8 Mart’ta Kundura Sinema’da!

Kundura Sinema’nın çevrimiçi programı “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” adlı gösterim ve söyleşi programıyla devam ediyor. 2016’da Donald Trump’ın başkanlık seçimi konuşmasında Hillary Clinton’a yönelik mikrofonlara bir hakaret olarak sarf ettiği ve bir anda küresel bir feminist hareketinin sloganına dönüşen ‘Nasty Woman’ (Edepsiz Kadın) sözünden esinlenerek hazırlanan “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” seçkisinin konuşulacağı program kapsamında 8 Mart’ta altı sessiz film gösterilecek.

- Troya Antik Kenti, “Antik Harikalar Seminerleri” ile ele alındı

Yunus Emre Enstitüsü’nün Washington DC’de bulunan merkezi tarafından Anadolu’nun kültürel mirasını tüm dünyayla buluşturan konferans serisinin konusu Patara ve Hattuşa antik kentlerinin ardından Troya oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya Antik Kenti’nin Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı programda kent siyasal ve kültürel tarihinin yanı sıra büyük öneme sahip arkeolojik buluntuları ışığında tüm detaylarıyla ele alındı.

- Çırağan Palace Kempinski, “Dünyanın En İyi 500 Oteli” listesinde!

Çırağan Palace Kempinski, dünyadaki seyahat sektörünün önemli yayınlardan Travel + Leisure dergisinin okurlarına sorarak oluşturduğu “Dünyanın En İyi 500 Oteli” listesinde yer aldı.