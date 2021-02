KKTC’de 88 kahraman insan

KKTC’de bir araya gelen 88 ortak, teknolojik sera yatırımını hayata geçirdi. Ada ekonomisinde son 45 yılda yaşanan ilk örnek olay olarak tarihe geçti. Unicap Enterprise’ın “İyi Tarım Uygulaması” olan domatesleri artık piyasada… Yolları açık olsun…

DÜNYA’nın vefalı okurları olan dostlarım sağ olsunlar, beni dünya ve Türkiye’de yaşanan anlamlı örnek olaylardan hep haberdar ediyorlar.

Resmi adı KKTC olan Kuzey Kıbrıs’ta 88 bilinçli insan “Unicap Enterprise” adıyla bir sosyal gelişim projesine imza atmış ve 400 bin dolarlık yatırımla ilacın girmediği bir “teknolojik serada domates üretimi” ortaya çıkarmış. DÜNYA arşivinden araştırdım, bu “iyi örnek’’ Kıbrıs Türk’ünün son 45 yıllık ekonomi tarihinde bir ilk...

2016’da ateşlenen oluşumun ilk çekirdek adı “Birlikte Yapabiliriz Grubu.”

3 kurucu 44 ortak insana, bu sayı da 88 ortak sayısına ulaşmış. Bu ortaklık, para karşılığı oluşan paydaşlık değil, aslında “kendinden verme” projesi. Temiz bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlayan her paydaş adayı, “Ben bu oluşuma ne katacağım?” sınavından geçmiş. Örneğin bir paydaş evini tahsis etmiş, şirket merkezi halen burası. Her hafta Çarşamba günü yapılan yönetim kurulu toplantısını tüm ortaklar izleyebiliyor, her şey saydam. Unicap yola çıkarken, dünya örneklerini mercek altına almış. Türkiye’nin “iyi niyetli, ama sonuçsuz” işçi şirketlerinin deneyinden “kurumsal sürdürülebilirlik” hedeflenmiş. Toplumun her kesimini temsil eden ortaklar, en fazla %5 paydaş…

Unicap’ın “İyi Tarım Uygulaması” olan domates ürünü artık piyasada. Yakın günlerde Güney Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve ve hatta Orta Doğu coğrafyasına ihracı mümkün, çünkü GAP Belgesi var ve ürün sürekli denetleniyor. Bu proje, kârlılığın göz ardı edilmediği, sosyal gelişim ve sorumluluğun ciddi bir pay oluşturduğu Davos 2021’in gündemi “Sisteme Yeniden Bakmak” konusunun tam karşılığı olan bir örnek. Kuruculardan Zeren Mungan’ın Kıbrıs Genç TV’de söylediklerini aynen aktararak nokta koyayım:

-Unicap, ülkenin umut veren bir hikayesidir...

Bu modelin şimdi de bir “Yükleniciler Birliği” şeklinde uyarlanıyor olması, oluşumun “umut ve sonuç veren bir dönüşüm öyküsü” olabileceğini muştuluyor.

Unicap yolunuz açık olsun... DÜNYA olarak bu umut yolculuğunu yakından izleyeceğiz.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye Kredi Risk Notu’nun (CDS) gerilemesi, AB ile yumuşama, IMF’nin olumlu öngörüsü sonrası Goldman Sachs, 2021’de Türk Lirası bant tahminini 7.00-7.50 TL olarak açıkladı.