KKTC’li ‘Kız Kardeşler’, Bandabulya’da güçlenmeli

Girne’nin merkezindeki 144 yıllık Bandabulya’da harnup pekmezleri kaynadı, ipek kozalardan yapılan takılar elden ele dolaştı, reçel kavanozları paketlenip Türkiye’ye doğru yola çıktı… Bandabuliya ya da bandabulya; Rumca kökenli bir kelime. “Banda” devamlı, “buliya” ise satış anlamına geliyor. Kıbrıs’ta 1878’de başlayan İngiliz sömürge dönemiyle birlikte “bandabulya” denilen belediye pazarları halkın hayatına girmiş.

Aslında bir tür kapalı çarşı olan bu pazarların en ihtişamlılarından biri olan Girne Bandabulya’da, geçtiğimiz hafta önemli bir buluşma gerçekleşti. Girne Bandabulya, uzun yıllar işlev görmüş ancak 1990’lardan sonra süpermarketlerin açılmasıyla önemini kaybetmiş. 2005’te restore edilen binanın bugün restoran olarak da kullanıldığı belirtiliyor.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu’dan öğreniyoruz ki; bu tarihi mekana uzun süredir kadın girişimciler talip. Ancak bir türlü ne belediye ne de diğer yetkililer kadınların burayı kullanmasına izin veriyor…

İçim Kavuklu tuttuğunu koparan bir iş insanı. Coca-Cola Türkiye’nin 2015’ten bu yana TOBB ve Habitat Derneği işbirliğinde yürüttüğü “Kız Kardeşim” projesinin KKTC zirvesinde protokolün karşısında ilk olarak bu talebini dile getirdi. 2020’den bu yana GİKAD işbirliğinde KKTC’de de yürütülen Kız Kardeşim projesi kapsamında yüzlerce kadın girişimci eğitim almış, desteklenmiş. 2015’ten bu yana Türkiye’de 450 binden fazla kadına ulaşan proje, Kıbrıslı kadın girişimcilere de ilham olmuş.

Girne’deki zirvenin adı da “Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi”ydi. GİKAD işbirliğinde gerçekleştirilen zirveye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve projenin diğer paydaşları, yetkililer de katıldı.

Ersin Tatar (solda), Başak Karaca (soldan 2.) ve İçim Kavuklu (sağdan 2.), Coca-Cola Türkiye’nin Kız Kardeşim projesi kapsamında bir araya geldi.

“Gezici TIR ile kırsala ulaştık”

Zirve’nin açılış konuşmasında mikrofonu alan İçim Kavuklu, hedeflerinin doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkenin her yerinde kadınları güçlendirmek olduğunu söyledi. Arkasından da ekledi: “1571’de Anadolu’dan buraya göçen Türk kadınlarıyız. Birbirimizin kız kardeşleriyiz. Bu ülkede 25 aktif üniversite var. Kıbrıs endemik bitki türleri açısından zengin. Kadınları güçlendireceğimiz çok alan var. Bunun peşinden koşmayı bırakmayacağız. Coca-Cola ve Habitat Derneği ile eğitimler başlattık. GİKAD Akademi en büyük zenginliğimiz. Bu eğitimler kırsala da ulaşsın diye gezici TIR ile yola çıktık. Ancak pazara ihtiyaç var. Uzun süredir Bandabulya’da ürünlerimizi sergilemek için izin istiyoruz. Vermiyorlar. Bu kez Coca-Cola ile bunu başardık. Sayın Cumhurbaşkanım, bakanlar; size bunu söylemiş olayım ki; biz artık Bandabulya’yı bırakmayacağız.”

Tatar, söz verdi

İçim Kavuklu’nun bizleri şaşırtan çıkışı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan olumlu karşılık buldu. Kürsüye çıkan Tatar, heyecanlı konuşmasında; “Tüm Coca-Cola dünyası burada Kıbrıslı kadınların neleri başarabileceğini görmeli. İçim Hanım ve arkadaşlarını Kıbrıs’ın sosyal-milli mücadelesine katkılarından dolayı kutluyorum. Her zaman yanınızda olacağıma burada söz veriyorum.”

“Bir kadın en az beş kişiye katkı demek”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Kız Kardeşim projesinin özellikle kooperatifler üzerindeki etkisini ön plana çıkarıyor. Zirve’de yaptığı konuşmada da kadın kooperatiflerine vurgu yaptı. Karaca, KKTC’li kadın girişimcilere şöyle seslendi: “Ben de Adana’dan; suyun karşı yakasından bir kız kardeşinizim. Bir kadın demek, en az beş kişiye katkı demek. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak bir şeylerin değişeceğini biliyoruz. Bu nedenle Kız Kardeşim projesini çok önemsiyoruz. Türkiye’de en fazla kadın istihdamı kooperatiflerde. Desteğe ihtiyaçları var. Pazarlama, finansman kadar ‘hadi yapalım’ demek de kıymetli. Arkası zaten kadın hamaratlığıyla, çalışkanlığıyla geliyor.”

3 milyon TL’lik destek planı

Kız Kardeşim projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye’de 23 ilde, Kalkınma Kooperatifi üyelerine eğitim veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 165 kooperatife ulaşıldı. Proje kapsamında 2019’dan itibaren iki hibe programı düzenlendi ve 41 girişimci kadına iş geliştirme hibesi verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kız Kardeşim Hibe Programı ile girişimci kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırıldı. Bu yılki program ile 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak.