Klasik saatlerde somon devrimi
İsviçre haute horlogerie dünyasının en köklü ve saygın isimlerinden Blancpain, zamanın ötesindeki Villeret koleksiyonunu ilk kez 38 mm kasa seçeneğiyle genişleterek lüks saatçilikte yeni bir sayfa açıyor. Ultra ince mimarisini daha fazla bileğe ulaştırmayı hedefleyen yeni Villeret Ultraplate, koleksiyon tarihinde bir ilk olan somon renkli kadranı, sadece markanın butiklerine özel iki renkli edisyonu ve yenilenen tasarım detaylarıyla klasik saat felsefesini çağdaş dokunuşlarla yeniden yorumluyor.
"Doğru ölçü" felsefesi
Sadelikten ödün vermeyen estetik anlayışıyla tanınan Villeret ailesi, yeni 38 mm’lik ebadıyla koleksiyonun karakteristik çizgisini korurken çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Markanın bugüne dek en çok tercih edilen 40 mm versiyonunun yanında konumlanan bu yeni model, "doğru ölçü" kavramını kişisel bir tercih alanı olarak ele alarak zarafetin tek bir standarttan ibaret olmadığını kanıtlıyor.
Yeni Villeret Ultraplate, Blancpain'in onlarca yıldır benimsediği minimalizm anlayışını sürdürüyor. İnce otomatik mekanizması, kusursuz kasa oranları ve iddialı bir gösteriş yerine bileğin doğal bir parçası olmayı hedefleyen yapısıyla koleksiyonun genetik kodlarını koruyor. Markanın felsefesine göre en iyi klasik saat, kullanıcısına varlığını unutturacak kadar doğal hissettiren bir modele sahip olmalı.
Güneş ışınlı somon kadran
Yeni serinin şüphesiz en dikkat çekici sürprizi, Villeret tarihinde ilk kez kullanılan güneş ışını efektli somon renkli kadranı oldu. Gün ışığının açısına göre bakır, pembe altın ve altın tonları arasında büyüleyici geçişler sunan bu özel yüzey, paslanmaz çelik kasa ile eşsiz bir kontrast oluşturuyor. Siyah kaplamalı 18 ayar altın Roma rakamları ve antrasit renkli nubuk kayış ise modele modern fakat ölçülü bir karakter katıyor.
Uzun yıllardır opalin ve gümüş tonlarının hâkim olduğu Villeret estetiğinde somon kadran radikal bir yenilik olarak öne çıksa da Blancpain, bu tercihi gösterişli bir değişimden ziyade koleksiyonun tasarım diline eklenen taze bir ifade biçimi olarak tanımlıyor.
Çift renkli dokunuş
Marka, yeni koleksiyona yalnızca kendi butiklerinde saat severlerle buluşacak son derece özel bir referans da ekledi. Paslanmaz çelik kasa üzerine yerleştirilen masif 18 ayar sarı altın indeksler, altın tonlu opalin kadran ve zeytin yeşili nubuk kayışla tamamlanan bu versiyon, klasik saat tasarımına sofistike bir alternatif getiriyor.
2025 yılında Villeret ailesinde gerçekleştirilen tasarım güncellemeleri, artık 38 mm kasada da kendini gösteriyor. Yeni modellerde yeniden boyutlandırılan 18 ayar altın Roma rakamları, geleneksel XII simgesinin yerine yerleştirilen ve kurucu Jehan-Jacques Blancpain'i temsil eden "JB" monogramı, ince Super-LumiNova kaplamalı ibreler ve büyütülen tarih pencresi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Safir cam arka kapak altından izlenebilen açık işçilikli altın salınım ağırlığı, Blancpain üretimi otomatik 1150 kalibre mekanizmanın üstün estetiğini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 100 saatlik devasa bir güç rezervi sunan bu mekanizma, silikon balans yayı ve Haute Horlogerie seviyesindeki ince finisajlarıyla modelin teknik gücünü simgeliyor.
Deniz üzerinde yüzen malikane
Alman devi Lürssen’in imzasını taşıyan, ödüllü tasarımı, yenilenen iç mekânları ve 95 metrelik ihtişamıyla denizcilik dünyasının referans projesi kabul edilen Whisper, Christie Yachts aracılığıyla 149 milyon euroya yeniden satışa çıktı.
Almanya’nın en önemli ve saygın tersanelerinin başında gelen Lürssen imzalı 95 metrelik ikonik süperyat Whisper, lüks yatçılık dünyasında yılın en ses getiren satış operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce denizlerde Kismet adıyla boy gösteren ve sektörün mihenk taşlarından biri sayılan megayat, Christie Yachts tarafından 149 milyon euro bedelle yeni sahibini arıyor.
NFL milyarderinden geleceğe miras
2014 yılında teslim edilen Whisper, ilk olarak NFL ekiplerinden Jacksonville Jaguars'ın sahibi milyarder Shahid Khan için özel olarak inşa edildi. Lürssen ile uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliği bulunan Khan, bugüne kadar tersaneye üç farklı özel süperyat siparişi verirken; bunlardan biri de 122 metrelik yeni nesil Kismet oldu. Türkçe ve Urduca'da "kader" anlamına gelen ve uzun yıllar bu ikonik yatla özdeşleşen isim, yerini bugün denizlerin yeni efsanesi Whisper’a bırakmış durumda.
Ödüllü mühendislik
Whisper'ın zamansız dış hatları, süperyat dünyasının dahi ismi Espen Øino International tarafından kaleme alınırken, sofistike iç mekân tasarımı Reymond Langton Design imzasını taşıyor. Denizcilik mühendisliği tamamen Lürssen uzmanlığıyla geliştirilen megayat, teslim edildiği günden itibaren sadece boyutuyla değil, sunduğu mühendislik çözümleriyle de dikkat çekerek 2015 World Superyacht Awards kapsamında yılın en prestijli ödülünün sahibi olmuştu.
Geçen yıllara rağmen güncelliğini yitirmeyen megayat, yakın zamanda Los Angeles merkezli ünlü iç mimar Michael S. Smith tarafından kapsamlı bir renovasyondan geçirildi. Bu yenilemeyle yaşam alanları çok daha ferah, aydınlık ve çağdaş bir çizgiye kavuşurken, yatın klasik lüks anlayışı modern estetikle mükemmel bir dengeye oturtuldu.
Yaklaşık 13,7 metrelik genişliği sayesinde ezber bozan bir iç hacim sunan Whisper, beş güverteye yayılan göz alıcı bir yerleşime sahip. Yüzen bir malikâneyi andıran yapıda; çift yükseklikli tavanıyla büyüleyen ana salon, 18 kişilik resmî yemek salonu, kabul salonu, ihtiyaç halinde misafir alanına dönüşen sinema odası, tam donanımlı spa merkezi, güzellik salonu ve denize açılan katlanabilir teraslara sahip fitness kulübü yer alıyor.
Toplam 7 lüks süitte 12 konuğu ağırlayabilen megayatta, 27 kişilik dev mürettebat ekibi için de üst düzey yaşam alanları ayrılmış. Yat sahibine tahsis edilen özel master süit ise çift banyosu, geniş giyinme odası ve özel jakuzisiyle adeta deniz üzerinde görkemli bir penthouse konforu yaşatıyor.
Beş yıldızlı otel atmosferi
Whisper'ın dış yaşam alanları, açık denizlerde lüks yaşam standartlarını yeniden tanımlıyor. Güneşlenme güvertesinde konumlanan yaklaşık 12 metrelik yüzme havuzu, entegre jakuzi, geniş dinlenme locaları ve donanımlı bar alanı misafirlerine beş yıldızlı bir resort atmosferi sunuyor.
Macera tutkunları için hazırlanan su sporları filosunda ise Jet Ski'lerden e-Foil'lere, Seabob'lardan kano ve paddle board'lara, wakeboard ekipmanlarından özel ski boat'a kadar uzanan eksiksiz bir oyuncak koleksiyonu yer alıyor.
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