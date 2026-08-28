Klasik saatlerde somon devrimi

İsviçre haute horlogerie dün­yasının en köklü ve saygın isimlerinden Blancpain, za­manın ötesindeki Villeret kolek­siyonunu ilk kez 38 mm kasa se­çeneğiyle genişleterek lüks saat­çilikte yeni bir sayfa açıyor. Ultra ince mimarisini daha fazla bileğe ulaştırmayı hedefleyen yeni Vil­leret Ultraplate, koleksiyon tari­hinde bir ilk olan somon renkli kadranı, sadece markanın butik­lerine özel iki renkli edisyonu ve yenilenen tasarım detaylarıyla klasik saat felsefesini çağdaş do­kunuşlarla yeniden yorumluyor.

"Doğru ölçü" felsefesi

Sadelikten ödün vermeyen es­tetik anlayışıyla tanınan Villeret ailesi, yeni 38 mm’lik ebadıyla ko­leksiyonun karakteristik çizgisini korurken çok daha geniş bir kitle­ye hitap etmeyi amaçlıyor. Marka­nın bugüne dek en çok tercih edi­len 40 mm versiyonunun yanında konumlanan bu yeni model, "doğ­ru ölçü" kavramını kişisel bir tercih alanı olarak ele alarak zarafetin tek bir standarttan ibaret olmadığını kanıtlıyor.

Yeni Villeret Ultraplate, Blanc­pain'in onlarca yıldır benimsedi­ği minimalizm anlayışını sürdürü­yor. İnce otomatik mekanizması, kusursuz kasa oranları ve iddialı bir gösteriş yerine bileğin doğal bir parçası olmayı hedefleyen yapısıy­la koleksiyonun genetik kodlarını koruyor. Markanın felsefesine göre en iyi klasik saat, kullanıcısına var­lığını unutturacak kadar doğal his­settiren bir modele sahip olmalı.

Güneş ışınlı somon kadran

Yeni serinin şüphesiz en dikkat çekici sürprizi, Villeret tarihin­de ilk kez kullanılan güneş ışını efektli somon renkli kadranı oldu. Gün ışığının açısına göre bakır, pembe altın ve altın tonları ara­sında büyüleyici geçişler sunan bu özel yüzey, paslanmaz çelik ka­sa ile eşsiz bir kontrast oluşturu­yor. Siyah kaplamalı 18 ayar altın Roma rakamları ve antrasit renk­li nubuk kayış ise modele modern fakat ölçülü bir karakter katıyor.

Uzun yıllardır opalin ve gümüş tonlarının hâkim olduğu Villeret estetiğinde somon kadran radi­kal bir yenilik olarak öne çıksa da Blancpain, bu tercihi gösterişli bir değişimden ziyade koleksiyonun tasarım diline eklenen taze bir ifa­de biçimi olarak tanımlıyor.

Çift renkli dokunuş

Marka, yeni koleksiyona yalnız­ca kendi butiklerinde saat sever­lerle buluşacak son derece özel bir referans da ekledi. Paslanmaz çe­lik kasa üzerine yerleştirilen ma­sif 18 ayar sarı altın indeksler, al­tın tonlu opalin kadran ve zeytin yeşili nubuk kayışla tamamlanan bu versiyon, klasik saat tasarımı­na sofistike bir alternatif getiriyor.

2025 yılında Villeret ailesinde gerçekleştirilen tasarım güncel­lemeleri, artık 38 mm kasada da kendini gösteriyor. Yeni model­lerde yeniden boyutlandırılan 18 ayar altın Roma rakamları, gele­neksel XII simgesinin yerine yer­leştirilen ve kurucu Jehan-Ja­cques Blancpain'i temsil eden "JB" monogramı, ince Super-Lu­miNova kaplamalı ibreler ve bü­yütülen tarih pencresi dikkat çe­ken detaylar arasında yer alıyor.

Safir cam arka kapak altından izlenebilen açık işçilikli altın sa­lınım ağırlığı, Blancpain üreti­mi otomatik 1150 kalibre meka­nizmanın üstün estetiğini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 100 saat­lik devasa bir güç rezervi sunan bu mekanizma, silikon balans ya­yı ve Haute Horlogerie seviyesin­deki ince finisajlarıyla modelin teknik gücünü simgeliyor.

Deniz üzerinde yüzen malikane

Alman devi Lürssen’in imzasını taşıyan, ödüllü tasarımı, yenilenen iç mekânları ve 95 metrelik ihtişamıyla denizcilik dünyasının referans projesi kabul edilen Whisper, Christie Yachts aracılığıyla 149 milyon euroya yeniden satışa çıktı.

Almanya’nın en önemli ve say­gın tersanelerinin başında ge­len Lürssen imzalı 95 metrelik iko­nik süperyat Whisper, lüks yatçı­lık dünyasında yılın en ses getiren satış operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce denizler­de Kismet adıyla boy gösteren ve sektörün mihenk taşlarından biri sayılan megayat, Christie Yachts tarafından 149 milyon euro bedelle yeni sahibini arıyor.

NFL milyarderinden geleceğe miras

2014 yılında teslim edilen Whis­per, ilk olarak NFL ekiplerinden Jacksonville Jaguars'ın sahibi mil­yarder Shahid Khan için özel ola­rak inşa edildi. Lürssen ile uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliği bulunan Khan, bugüne kadar ter­saneye üç farklı özel süperyat sipa­rişi verirken; bunlardan biri de 122 metrelik yeni nesil Kismet oldu. Türkçe ve Urduca'da "kader" anla­mına gelen ve uzun yıllar bu ikonik yatla özdeşleşen isim, yerini bugün denizlerin yeni efsanesi Whisper’a bırakmış durumda.

Ödüllü mühendislik

Whisper'ın zamansız dış hatla­rı, süperyat dünyasının dahi ismi Espen Øino International tarafın­dan kaleme alınırken, sofistike iç mekân tasarımı Reymond Langton Design imzasını taşıyor. Denizci­lik mühendisliği tamamen Lürssen uzmanlığıyla geliştirilen megayat, teslim edildiği günden itibaren sa­dece boyutuyla değil, sunduğu mü­hendislik çözümleriyle de dikkat çekerek 2015 World Superyacht Awards kapsamında yılın en pres­tijli ödülünün sahibi olmuştu.

Geçen yıllara rağmen güncelli­ğini yitirmeyen megayat, yakın za­manda Los Angeles merkezli ünlü iç mimar Michael S. Smith tarafın­dan kapsamlı bir renovasyondan geçirildi. Bu yenilemeyle yaşam alanları çok daha ferah, aydınlık ve çağdaş bir çizgiye kavuşurken, yatın klasik lüks anlayışı modern estetikle mükemmel bir dengeye oturtuldu.

Yaklaşık 13,7 metrelik genişliği sayesinde ezber bozan bir iç hacim sunan Whisper, beş güverteye ya­yılan göz alıcı bir yerleşime sahip. Yüzen bir malikâneyi andıran yapı­da; çift yükseklikli tavanıyla büyü­leyen ana salon, 18 kişilik resmî ye­mek salonu, kabul salonu, ihtiyaç halinde misafir alanına dönüşen sinema odası, tam donanımlı spa merkezi, güzellik salonu ve denize açılan katlanabilir teraslara sahip fitness kulübü yer alıyor.

Toplam 7 lüks süitte 12 konuğu ağırlayabilen megayatta, 27 kişi­lik dev mürettebat ekibi için de üst düzey yaşam alanları ayrılmış. Yat sahibine tahsis edilen özel master süit ise çift banyosu, geniş giyinme odası ve özel jakuzisiyle adeta de­niz üzerinde görkemli bir penthou­se konforu yaşatıyor.

Beş yıldızlı otel atmosferi

Whisper'ın dış yaşam alanları, açık denizlerde lüks yaşam stan­dartlarını yeniden tanımlıyor. Gü­neşlenme güvertesinde konum­lanan yaklaşık 12 metrelik yüzme havuzu, entegre jakuzi, geniş din­lenme locaları ve donanımlı bar alanı misafirlerine beş yıldızlı bir resort atmosferi sunuyor.

Macera tutkunları için hazırla­nan su sporları filosunda ise Jet Ski'lerden e-Foil'lere, Seabob'lar­dan kano ve paddle board'lara, wa­keboard ekipmanlarından özel ski boat'a kadar uzanan eksiksiz bir oyuncak koleksiyonu yer alıyor.