K.Maraş’ta, 30 bin dönümlük OSB’nin önü açılıyor

Türkiye’nin, en sanayici illeri arasında yer alan Anadolu kaplanı Kahramanmaraş’ta şehri yönetenler ve sanayiciler çok mutlu. Çünkü büyük bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ihtiyaç duyulan arsa sorununda önemli aşamalardan biri daha tamamlandı. Sanayicilerin on yıllardır OSB kurmak için talip olduğu 30 bin dönümlük Tomsuklu Atış Alanının TSK’dan devralınmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. TSK bu alanda uzun dönemli kiracısı olduğu araziyi, Tarım ve Orman Bakanlığına devrediyor. Sanayiciler şimdi de bakanlık nezdinde çalışmalarını sürdürülecek. Tomsuklu Atış Alanının, sanayi yatırımları için devri konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın desteğini alan ve mutlu sona yaklaşan sanayiciler, son yıllarda Kahramanmaraş’ta yatırım yapmak isteyenlerin ‘sanayi arsası olmaması’ nedeniyle başka illere yöneldiğini, Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birinin kurulması halinde ilin üretim kapasitesinin ve ihracatının iki misline çıkacağını söylüyor. Kahramanmaraş’ın bu yılsonunda ihracatının 1,5 milyar doları aşması bekleniyor ki bu rakamın iki misline çıkması, OSB süreci aksamazsa 5 yıl içinde şehrin yılda 3 milyar dolar ihracat yapabilir hale gelmesi demek. Kahramanmaraş’ın üretim rakamlarının bazı sektörlerin ve diğer illerimizin ihracatına büyük katsı sağlar nitelikte olduğunu düşününce Kahramanmaraş’ta sanayi yatırımlarının ivme kazanmasının ülke için ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Tekstilde, çelik mutfak eşyası üretiminde, çimento, kuyum ve dondurma başta olmak üzere bazı gıda ürünlerinde çok iddialı olan Kahramanmaraşlı sanayiciler, yeni yatırım için arsa bulamamaktan şikâyetçiydi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, sanayiciler olarak kurulacak yeni OSB’de yatırıma hazır olduklarını söyledi. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın en büyük sanayi grubu KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Hanefi Öksüz, söz konusu alanın yatırıma açıldıktan sonra çok kısa sürede fabrikalarla dolacağından emin olduğunu belirtiyor. Bu arada söz konusu arazide yer alan kışla binası ve bir miktar arsanın da Belediye tarafından ‘Yedi Güzel Adam Müzesi’ ile bütünlük arz edecek şekilde düzenleneceğini öğreniyorum.

Peki, Kahramanmaraş’ta bu konuda yıllardır çaba harcayan ortak aklın önde gelen isimleri arasında kimler var? Öncelikle şu anda şehri yöneten Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün katkısı çok büyük. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Milletvekili Ahmet Özdemir, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben gibi isimlerin de bu ‘hayırlı işin tamamına ermesi için’ büyük çaba içinde olduklarını biliyoruz. Siyasi iradenin bu projeyle ilgili ne düşündüğü de tabii ki çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri bu konuda olumlu görüşü olduğu ve konuyu çok yakından takip ettiği de belirtiliyor.

Dondurma OSB de kurulacak

Kahramanmaraş’ta günde 700 ton dondurma üretiliyor. Mado ile başlayan ve büyüyen üretime, yeni ve güçlü markalar da katıldı ve ilin toplam dondurma üretimi Türkiye ölçeğinde iddialı hale geldi. Bir süredir dondurma üreticileri de Dondurma İhtisas OSB kurulmasını istiyor. Bu talebin de yeni OSB alanı içinde karşılayabileceği belirtiliyor.

KİPAŞ, Söke’den sonra Adana’ya 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Kahramanmaraş’ta 1984’te ilk yatırımını iplik üretimiyle yapan KİPAŞ’ın yatırım gündemini de merak ettim. Çünkü tekstildeki dev yatırımlarını günümüze kadar kesintisiz sürdürürken, 2003’ten itibaren çimento üretimine, enerji yatırımlarına imza attı ve nihayet Söke’de Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikasını 1 milyar dolarlık yatırımla inşa eden KİPAŞ’ta halen 13 bin kişilik doğrudan istihdam bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Öksüz’den KİPAŞ’ın, Adana’da da 1,2 milyar dolarlık ‘selülöz üretim tesisi yatırımı’ için düğmeye basıldığını öğreniyorum. Söke’deki kâğıt fabrikasında 250 milyon dolarlık ithalata darbe vuran ve 200 milyon dolarlık da ihracat kapasitesi oluşturan, ülkenin cari dengesine 450 milyon dolarlık katkı sağlayan Kipaş’ın, Adana’daki yatırımının da ithalata ‘çok hayırlı bir darbe vuracağını’ belirtmekte fayda var.

Rusya ile 1990’lardaki kadar büyük ticaret fırsatı doğdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı günlerde, neredeyse her konuda karamsarlık yaşadık. Önce her iki ülkeden de turizmde büyük bir ‘turist ve gelir kaybı’ olacağını anlatanlar öne çıktı. Sonra, dış ticarette sorunların ne kadar büyüyeceği konuşuldu. Ancak aradan geçen zamanda her iki konuda da korkulan sonuçlarla karşılaşmadık. Turizmde Türkiye 2019 rakamlarını bile aşacak gibi görünüyor. Dış ticarette ise Rusya ile 1990’lardaki kadar fırsatlarla dolu bir dönem yaşandığı söyleniyor. Süper Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yasubuğa, Rusya’dan Türk ürünlerine çok güçlü talep artışı yaşandığını belirterek, “Rus halkının Türklere sempatisi de çok yüksek. Bu sempati pasaport kontrolünden, diğer bütün iletişimlere kadar yansımış durumda. Bütün sektörler için ticarette ve yatırımda çok büyük bir fırsat dönemi yaşıyoruz ki biz böyle bir dönemi bir de 1990’ların başında görmüştük. Tam tersini de ‘uçak düşürme krizinde’ yaşamıştık” diyor. Yasubuğa, iş insanlarının bu fırsatı iyi değerlendirmesini öneriyor ve ekliyor: “İstanbul’da Rusların sayısında gözle görülür artış devam ediyor. Laleli, Zeytinburnu, Merter, Osmanbey ekseninde konfeksiyonda da inanılmaz talep artışı söz konusu. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.”