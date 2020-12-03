KOBİ Zirvesi “Pandemi Süreci ve İhracat” ana teması ile toplanıyor

İlki 2001 yılında gerçekleştirilen zirvelerin bu yıl XVI’ncısı TOSYÖV, KOSGEB, TOBB ve TİM işbirliği, DenizBank ana sponsorluğunda her yıl birlikte düzenlediği KOBİ Zirvesi, bu yıl sanal /Dijital ortamda KOBİ Zirvesi “PANDEMİ SÜRECİ ve İHRACAT” ana teması ile 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak.

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin açılış konuşmalarından sonra iki gün boyunca programda yer alan oturumlarda, konularında uzman konuşmacılar görüş ve önerilerini sunacaklar.

Değerli Başkan Ş. Nezih Kuleyin’den pandemi sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları ve zirveye yönelik bir değerlendirme yapmasını rica ettim.

Nezih bey şu bilgileri aktardı: “İçinde yaşadığımız pandemi süreci ekonominin yapı taşı özelliğini taşıyan KOBİ’ler üzerindeki yıkıcı etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Yıkıcılığı hızla devam eden süreci irdelemek ve çıkış yolu arayan ekonomimiz için alternatif programlar amacıyla ülkenin en önemli kuruluşları her yıl olduğu gibi bu yılda KOBİ Zirvesi’nde bir araya geliyor. Bu zirvenin diğer zirvelerden farkı o kadar çok ki. En önemlisi çok yoğun bir salgın baskısı altında gerçekleştiriliyor ama asıl önemlisi bu salgından çıkış yolu aramak gerçekleştiriliyor olması.

Bir diğer nokta ise sanal yaşamın gerçekliğini yakalamak için yapılıyor olması.

Pandemin başlangıcında TOSYÖV şu tespitleri yapmıştı.

- Bu kriz kısa vadeli gelip geçici bir olay değildir.

Bu nedenle odağına KOBİ’lerin konulduğu kısa, orta ve uzun vadeli bir programına ihtiyaç vardır.

- Kısa vadeli kredi çözümlerinin pansuman etkisi yaratacaktır, ödemesiz dönemi uzun veya faiz oranları ile uzun vadeli kredi olanaklarının yaratılması gerekmektedir.

- Krediler dışında çözümü sağlayacak olan itici güç KOBİ’lere kaynak aktarımı olacaktır.

- Birçok KOBİ ödemesiz olarak tanımlanan dönemden sonra başlayacak olan ödeme dönemini yönetemeyecek.

- Çünkü işler o kadar hızlı toparlanamayacaktır.

- Kullanılacak destek ve teşvikleri sektör öncelikleri ve firma analizi yapılacak dayanıklılık ve yaratıcılık özelliği taşıyan firmalara yöneltilmelidir.

- KOBİ’lerin aksayan teknik zincirlerini yeniden kurmaları için maddi ve yönetsel destek verilmelidir.

- e-Ticaret hızla gelişmekte ve gelişecektir. KOBİ’lerin ürünlerini e-Ticaret yolu ile satabilmeleri için yapacakları dönüşüm maddi olarak desteklenmelidir.

- Özellikle vergi ödemelerini aksaksız gerçekleştirmiş olan KOBİ’ler için vergi indirimi ya da erteleme sağlanmalıdır.

- İhracat için yapılabilecek tüm çabalar desteklenmelidir.

Geçen zaman bu tespitlerin ne kadar yerinde olduğunu bize göstermiştir.

Fakat bu belirlemelerin doğru ya da yanlış olmasından çok bu durumdan nasıl çıkılacağı önem kazanmıştır.

İşte “KOBİ Zirvesi” bu şartlar altında toplanacak ve bu önermelerin daha etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için yapılacakları tartışacak.

Yeni önlemler ne olmalıdır? Yeni destekler nasıl sağlanacaktır?

Makine, tekstil, gıda, kimya, plastik ve bilişim sektörleri ne yaparak bu dar boğazdan çıkacak ve ihracatta rekor kıracak bir duruma gelebilecektir?

Sektörün tüm bileşenleri bu konuda yeni fikirler üretmeye çalışacaklardır.

Ülkenin geleceği için düşüncesi olan herkesi “ tosyov.org.tr “ adresimizden KOBİ Zirvesini izlemeye bekliyoruz.”

Diyerek sözlerini sonlandıran TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin’e verdiği bilgiler içn teşekkür ediyorum.