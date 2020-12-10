KOBİ Zirvesi’nde önerilerden bir bölüm ve KGF destekleri…

TOSYÖV, KOSGEB, TOBB ve TİM işbirliği, DenizBank ana sponsorluğunda “PANDEMİ SÜRECİ ve İHRACAT” ana teması ile toplanan XVI. KOBİ Zirvesi 8 ve 9 Aralık günlerinde sanal ortamda yapıldı.

Oturumlarda seçilen konular, ülkemizde alanlarında en yetkin kişilerden oluşan moderatörlerin ve konuşmacıların varlığı Zirveye yoğun ilginin doğmasına neden oldu.

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin Zirve’miz 3 bin 253 kişi tarafından izlendiği bilgisini verdi.

İlk günde açılış konuşmalarından sonra, “Pandeminin Ekonomiye Etkileri, KOBİ’lere sağlanan ihracat destekleri, Makine imalat sektörü, Ambalaj ve plastik sektörü” başlıklarıyla düzenlenen oturumlarda pandemi sürecinde KOBİ’lerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini izleyicilerle paylaşırken, KOSGEB, Türk Eximbank, KGF ve DenizBank, LOGO yazılım gibi kuruluşlar da KOBİ’lerimizin sorunlarına çözüm üreten projelerini ayrıntılarıyla anlattılar.

“Pandeminin Ekonomiye Etkileri” ile moderatörlüğünü yaptığım “KOBİ’lere sağlanan ihracat destekleri”, başlıklı oturumlarda iki konuşmacının verdiği bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

İlki TOBB ETÜ Üniversitesi’nin değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş hocadan.

Hocamızın tespitleri şunlar;

- 2020 yılında yaşanan pandemi tüm ülkelerde olumsuz etki yaratmıştır.

- 2008 yılında beri devam eden küresel krizin etkileri devam ederken pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar ekonomilerde ciddi sarsıntılara neden olmuştur.

- Pandemi, krizin başladığı Çin hariç tüm ülkelerin bu sene ekonomik küçülme yaşamasına neden olmuştur.

Gelişmekte olan piyasalarda ise durum iç açıcı değil.

Türkiye ekonomisinin büyüme performansı son yıllarda zaten kötü iken pandemi süreci bu süreci daha da kötüleştirmiştir” diyor hocamız.

KOBİ'lere yönelik önerileri ise;

- Hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki yetkili sağlık kuruluşlarının tavsiyelerinin harfiyen yerine getirilmesi devamlılığın sağlanması açısından kritiktir.

- Devletlerin sağladığı teşvik paketlerinden yararlanmak, şirketlerin likiditelerinin bozulmaması açısından önemlidir.

-KOBİler bu teşviklere başvururken yapacakları projeleri planlamalı ve teşvike neden ihtiyacı olduğunu anlatmalıdır.

- Şeffaflık bu süreçte hem devlet için hem de şirketler için faydalı bir kavram olacaktır.

- KOBİlerin faaliyet alanlarını ve çalışma politikalarını olası gelecek dalgalara ve krizlere göre düzenlemeleri de sürdürülebilirlik açısından gereklidir.

- İzolasyon sürecinde geçilen evden çalışma, çevrimiçi satışlar gibi faaliyetlerin devamı konusunda olmazsa olmaz koşulların uygulanabilirliği şirket politikaları ile ayarlanmalı ve bu konuda sistematik planlar oluşturulmalıdır.

Sektör bazında önerileri ise;

- Özellikle seyahat kısıtlamalarına ve sosyal izolasyona fazlaca bağımlı olan ulaşım, turizm, restoran ve mağazacılık gibi hizmet yoğun sektörlerin müşteri potansiyellerini daha iyi incelemeleri gereklidir.

- Müşterilerinin gelirlerinde azalış olma ihtimalini dikkate alarak uygun fiyatlı ürün veya paketler sunarak olası müşteri sayısını artırabilirler.

- E-ticaret firmalarının bu süreçten en olumlu etkilenen firmalar olması KOBİ’lere ilham vermeli ve e-ticaretten daha fazla pay almak için daha fazla çaba sarf etmelidir.

İmalat alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için üretim devamlılığı oldukça önemlidir.

- Bunun için tedarik zinciri yönetiminin ve gerekli üretim materyallerinin zamanında ulaşılabilirliği kritiktir.

- Bu süreçte tedarik zincirindeki anlaşmalar yeniden yapılandırılmalı, alınan siparişlerin zamanları da düzenlenmelidir” diyor Ramazan hocamız.

İkinci kişi Kredi Garanti Fonu (KGF) genel müdür yardımcısı Şeyda Yavuz ise pandemi döneminde KGF’nin sağladığı destek bilgilerini şöyle anlattı;

Güncel Kredi Kefalet kullandırımları (Kasım 2020)

- Hazine Destekli Kefalet

1.1 milyon adet Kredi

7 milyon adet Bireysel

659 milyar TL Kredi

561 milyar TL Kefalet

- Özkaynak Destekli Kefalet

40 bin adet Kredi

13 milyar TL Kredi

11 milyar TL Kefalet

- Toplam Hazine kefaletlerinin,

% 93.3 Yeni Kullandırım

% 76.7 KOBİ

% 41.4 Ticaret ve hizmet sektörü

% 35.5 İmalat sanayi

kullandırılmıştır.

Ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında hayata geçirilen projelerimiz ise şunlar;

- Destek paketlerimiz,

Temel ihtiyaç-Bireysel, İş’e devam, Küçük işletmeler can suyu, OPEX, Çek ödeme destek, TOBB Nefes, Eximbank, Eximbank stok finansmanı, TKYB destek, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Turizm destek, Mikro işletmeler destek.

AYF-Avrupa Yatırım Fonu; COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Finansman ve Uygulama Anlaşması” gibi destek projelerimizi bu süreçte uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz diyor Şeyda hanım...

Genel müdür yardımcısı Şeyda Yavuz, KGF’nin pandemi döneminde KOBİ’lere sağladığı destekleri bu sözlerle anlattı…

Zirvenin ikinci gününde konuşulanları haftaya sizlere aktaracağım..