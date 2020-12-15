KOBİ'ler, dijitalleşme ve ihracat

Geçen hafta yayınlanan sohbetimizin başlığı, hatırlayacağınız üzere "E-Ticaret, KOBİ'ler ve Dijitalleşme" idi. Bu sohbetimiz üzerine konuştuğumuz bir dostumuz "Hocam dijitalleşme anlaşılmıyor doğru da bunu ışıltılı kelimeler kullanmadan bir de bana anlatmayı denesen " deyince, bir durup nefes aldım.

"İş hayatının her yerinde bilişim teknolojilerini, olabildiğince kullanmaktır” dediğimde, klasik karşı görüş geldi.

"Eh yani hocam şirkette dolu bilgisayar var, cep telefonları dersen bir şirket hattı bir de iş hattı var herkeste. Şimdi biz dijitalleşmiş mi oluyoruz."

Tüm bunların ne için kullanıldığını sorduğumda da verilen cevap, dijitalleşme açısından KOBİ'lerin çoğunun içerisinde bulunduğu mevcut durumun kısa bir özeti gibiydi " Muhasebe, e-posta iletişimi, müşterilerle temas etme."

Bunlar dijitalleşme içerisinde sayılmayacak mı diyenlere cevabım "Elbette bunlar da dijitalleşmenin parçalarıdır" olacaktır. Ancak bunlar, sadece dijitalleşme binasının kapısını aralamaya yardımcı olabilecek unsurlardır.

İnternet ortamında dijitalleşme tanımı için yapılanlardan en hoşuma gideni " Bilgilerin fiziksel bir yere bağlı olmaksızın depolanması, kullanılabilmesi ve işlenebilmesi " tanımıdır.

Dijitalleşme için öncelikle zihinsel değişim gerekir…

Dijitalleşmenin bize ne getireceğini ve ne götüreceğini hesaplamadan girişilecek çabalar, sonuçta cepten epeyce paranın çıkmasına ve kullanmayacağımız bir sürü yatırım için harcama yapılmasına neden olabilecektir.

Özellikle ihracat piyasasında iseniz, işlerin hızla ve gecikmeden yapılması, sorunların anında çözülmesi, müşterilerin sürekli bilgilendirilmesi gereklidir.

Aksi durumda, bin bir cefa çekerek bulduğunuz ve çalışmaya başladığınız ihracat müşterileri elinizden, suda tuttuğunuz balıklar gibi kayarak giderler.

İhracat işlerinizin daha hızlı, hatasız ve kayıplara yer vermeyecek şekilde yürütülebilmesi için, işletmenize ne tür dijital uygulamaların getirilmesi gerektiği kararı uzmanlık gerektirir.

Bazı KOBİ sahibi ve yöneticilerinin söylediği gibi " Hocam bizim bilgisayarcı çocuklar halleder” gibi bir dijitalleşme çözümü yoktur.

Bu uzmanlık gerektiren bir iştir...

Dijitalleşmeyi düşünen herhangi bir işletmenin öncelikle, "Ben bu dijitalleşme dönüşümünden ne bekliyorum" diye kendisine sorması ve bu sorgulamayı tüm yöneticiler seviyesinde yapması gereklidir. Dijital dönüşüm öncesi, yaşanan sorunların ve/veya sorun yaşanmaması istenilen konuların tanımlanması ve bunlara çözüm olabilecek dijital unsurların, bir dijital dönüşüm uzmanıyla birlikte belirlenmesi gereklidir.

Sağlıklı çözümler için de bu tanımlamalara ait verilerin neler olduğu belirlenmelidir ki dijital dönüşümde, hangi verilerin işleneceği konusunda karışıklık yaşanmasın.

İş yaparken, fiziksel olarak işyerinde bulunulması gerekmeyen her iş, dijital ortam üzerinden yapılabilir ve yapılmaya başlanmıştır.

COVİD19 bu süreçleri hızlandırmış ve hatta bazı durumlarda zorunlu kılmıştır.

Dijitalleşmeye sıcak bakmayan her işletme ilerleyen zamanlarda, sanayi devrimini kaçırmış ülkelere benzeyip, oyun dışında kalma tehlikesiyle yüzleşecektir.

Hele bir de uluslararası ticaret yapıyorsanız?