KOBİ’ler için dijitalleşmenin ve bulut teknolojisi kullanmanın önemi

Suha ONAY

DİA Yazılım / Genel Müdür

İş dünyasında hızla devam eden dijital dönüşüm, inovasyon için de bütün sektörlere birçok fırsat sunuyor. Perakendeden ilaç sektörüne, bankacılıktan turizm işletmelerine kadar birçok sektör için ürün, hizmet ve müşteri deneyiminin yeniden inşa edildiğini hep birlikte görüyoruz. Günümüzde işletmelerin, paydaşlarıyla etkileşimde kalmak için dijital kanalları kullanmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun son Dijital Dönüşüm raporunda, “Dijital çağda başarılı olmak için (şirketlerin) dijital işletmeler haline gelmeleri gerekiyor” ifadesine yer verildi.

Peki, KOBİ’ler için dijital dönüşüm neden önemli?

Teknoloji hızla gelişiyor ve değişiyor. Her KOBİ’nin bu gelişen ve değişen iş dünyasına ayak uydurması gerekiyor. Önceleri işe yarayan süreçler veya stratejiler, bugün büyük olasılıkla işe yaramaz hale gelmiş durumda.

KOBİ’ler dijitalleşen yeni iş dünyasında hayatta kalabilmek istiyorlarsa, süreçlerini, platformlarını, müşteri deneyimlerini, ürünlerini ve pazarlama stratejilerini dijitalleştirmek zorundalar. Bunlardan herhangi birinin dijital dönüşüme ayak uyduramadığı senaryolar, KOBİ’lere zarar verir hale geldi.

Müşteri beklentileri günden güne artıyor ve her işletme buna ayak uydurmak için çok çalışıyor. KOBİ’lerin müşteri beklentileri için harekete geçmesi, bugün her zamankinden çok daha kolay.

Bu yüzden tüm işletmelerin müşterilerinin kendilerine sadık kalması için ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu da ancak müşteri beklentilerini karşılamak için işletmelerin dijital dönüşüme adım atmasıyla mümkün olacaktır.

Beş yıl önce küçük bir işletmeyken bugün alanında liderlik yarışına giren işletmeler var. Dijital dönüşüme hızla giren işletmeler rakiplerinin önüne kolayca geçebiliyor. Bir KOBİ, rekabet gücünü korumak istiyorsa, mutlaka dijitalleşmeye bugünden başlamalı.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önemini vurgulayan bir diğer konu da, daha hızlı ve iyi kararlar alabilme potansiyeli. Özellikle nesnelerin internetiyle beraber artık veri toplamak hiç olmadığı kadar kolay.

Bu veriler, analitik araçların doğru kombinasyonu ile önemli öngörülere dönüştürülerek, daha iyi ve daha hızlı kararlar almaya olanak sağlıyor.

Dijital dönüşüm, ayrılması gereken bütçe, personel eğitimi ve mevcut organizasyonel yapının yenilenmesi açısından KOBİ’leri zorlayıcı yatırımlar gerektirebilir. Ama unutulmamalıdır ki, dijital dönüşüm tamamlandığında, bir cepten çıkan para, diğer cebe girecek demektir.

Uluslararası raporlar ve ortak görüşler, işletmelerin gelirlerinin yüzde 10’unu dijital stratejilerini planlamaya ayırmasını tavsiye ediyor. Elbette bunu uzun vadeli bir yatırım gibi düşünmek gerekiyor.

Bir diğer önemli konu da, verilerin nasıl depolandığı ve kullanıldığı. Veriler artık bulutta depolanıyor ve işletiliyor.

Bulut bilişim, birçok KOBİ’nin rakipleri arasında rekabet avantajı kazanmasına yardımcı oluyor. Şimdiden tüm dünyada ekip çalışması ve performans üzerine muazzam bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış durumda. Bulut bilişimin en temel avantajları ise şunlar:

- Maliyetleri düşürür.

- Altyapı karmaşasını ortadan kaldırır.

- Uzaktan çalışmayı mümkün kılar.

- Verileri yüksek güvenlikli bulut sunucularında korur.

- Zaman, yer ve cihaz fark etmeksizin verilere ulaşımı sağlar.

KOBİ’ler için dijitalleşmenin bir diğer boyutu da zorunluluklar. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yaptığı değişikliklerle, e-belge kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. Bu yüzden KOBİ’lerin 1 Temmuz 2022’den önce geçişlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

Bu noktada entegratör seçimi oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte hemen hemen her şirketin bulut teknolojisiyle tanışmış olacağını ve iş süreçlerini çoğunlukla bulut üzerinden yürüteceğini düşünüyorum.

İlk kez ticari yazılım kullanan firmaların bile ilk tercih olarak bulut teknolojisini tercih etmeleri bunun bir göstergesi. Bulut bilişimin gelecek trendleri arasında kimlik doğrulama, şifreleme, ağ bölümleme ve veri bütünlüğünün yer alması muhtemel.

Bu yüzden tüm KOBİ’lerin bulut bilişimin getireceği hız seviyesine hazırlık yapmalarını tavsiye ediyorum.