KOBİ’ler ve sosyal medya…

Kurumsallaşamama, yönetim becerilerinin yeterli düzeyde olmayışı, personel yetersizliği, teknolojik yetersizlikler ve finansman sıkıntıları gibi nedenlerle KOBİ’lerde üretim planlama, stok kontrolü, tedarik, verimlilik yönetimi, süreç yönetimi, kapasite kullanımı, enerji tasarrufu vb. tanıtım, pazarlama ve marka yaratma alanlarda sorunlarla karşılaşılmaktadır.

“Dijital Dönüşümü” gerçekleştiren KOBİ’ler sorunlarının büyükçe bir bölümünün çözümünde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.

Bu yazımda yaşanılan sorunlardan; Tanıtım, reklam ve pazarlama alanını değerlendirecek sosyal medyaya ilişkin çeşitli rapor, çalışmalardan alıntılara kişisel bilgimi de katarak bilgileri ve çözüm önerilerini sizlerle paylaşıyorum.

Dijital dünyanın büyük kitlelere ulaşabilmesiyle, geleneksel reklam, tanıtım ve pazarlama yöntemleri yerini öncelikli olarak sosyal medyaya bıraktı.

Yapılan araştırmalarda COVID-19 pandemisi ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımında da ciddi artışlar görülmekte…

Tüm dünyanın dijital verilerini içeren “We Are Social Temmuz 2020” raporunda da bu artışlar görülmekte yayınlandı.

Hootsuite ile ortaklaşa oluşturulan raporda, “İlk kez dünyanın yarısından fazlasının internet kullandığını ortaya koyuyor.

Dünya çapında kullanıcı sayısı, geçtiğimiz 12 ayda %10’dan fazla arttı ve ortalama 1 milyondan fazla insan, geçen yıldan bu yana her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başladı.

2021 için öngörülen istatistiklere göre ise, sosyal medya kullanıcı sayısının 3.1 Milyar’ı bulması bekleniyor.

İnsanların yüzde 59 ‘u günde 5 kez sosyal medya hesaplarını kontrol etmekteler.

Günde ortalama 2 saat 46 dk sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

En çok kullanılanlara göre 2,6 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Facebook’tan sonra 2. Sırada YouTube ve Whatsapp yer alıyor.

Instagram’ı ise 1,08 milyardan fazla insan kullanıyor ve hemen sonrasında TikTok geliyor.

Çin’in en büyük platformu Sina Weibo da hızla büyüyor.

Son 12 ayda %18 artışla, şu anda 550 milyon aylık aktif kullanıcı olduğunu iddia ediyor.

Tablonun sonunda ise 326 milyon ile Twitter yer alıyor.

Hızlı büyüyen şirketlerin %73’ü sosyal medya ve sosyal reklamlara yapılan yatırımlarını arttırmıştır. Ayrıca bu şirketler pazarlama hedeflerini başarmak için sosyal medyanın çok etkili olduğunu belirtmişlerdir.

E-ticaret Kullanımına bakıldığında kullanıcıların %81’i bir ürün satın almadan önce veya satın almak için internette araştırma yapıyor ve %52’si satın alma işlemi için mobil cihazları tercih ediyor.” Denilmekte.

Bir başka raporda da “Covid-19 dolayısıyla online alışverişte artış yaşandı ve süpermarket, spor ekipmanları, kozmetik ürünleri gibi sitelerin web trafiği artarken turizm sektöründe -30’dan fazla düşüş yaşandı.” Bilgisi veriliyor.

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor.

Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor.

Yine raporda Sosyal medya için KOBİ’lerin %32’si bütçe ayırıyor”

bilgisi yer almakta.

Sosyal medyaya giriş ve yönetim sürecinde uzmanlar “KOBİ’ler sınırlı bir bütçe ile ne tür stratejiler uyguladıklarına oldukça dikkat etmeliler..” sözleriyle uyarıyorlar.

Uygulama sürecinde yaşanılan yanılgılar ise;

“Yapılan en büyük hatalardan biri sosyal medya hesabı açmak ile sosyal medya pazarlaması yapmak birbirine karıştırılabiliyor.

Pazarlama yapamayan hesaplar kullanıcı çekemiyorlar ve yapılan kampanyalardan bir sonuç alamıyorlar” denilmekte .

Ne yapmaları konusunda önerileri sıralamam gerekirse;

-Belirleyeceğiniz stratejilerle, sosyal medya pazarlaması ile mevcut ve potansiyel müşteri kitlenizin neyle ilgilendiğini, onları neyin yönlendirdiğini öğrenebilirsiniz.

-Sosyal medya stratejilerinin temelinde farkındalık yattığını unutmamalısınız.

-Periyodik olarak müşterilerinizi sosyal medya üzerinden takip ederek, neleri konuştuklarına, nelerle ilgilendiklerine bakarak bu konular üzerinden yeni içerikler oluşturabilirsiniz.

-Müşterilerinizin markanız hakkındaki görüşlerini sosyal medya aracılığı ile alarak bu konuda iyileştirme yöntemleri uygulayabilirsiniz.

-Sosyal medya üzerinden gelen veri ve bilgi analizi, KOBİ’lerin sosyal medya sınırlı bir bütçe ile hem hedef kitlelerine ulaşmada hem de satışlarını arttırmada kullanabilecekleri uygun maliyetli ve çok yönlü stratejilerden biridir.

-Çıkarılan analizler sayesinde hedef kitleyi tanıyabilir, sektör ve rakip analizi yapabilir ve nasıl bir strateji belirleyeceğinize karar verebilirsiniz.

-Sosyal medya analiz araçları sayesinde oluşturacağınız kampanyalarınızı daha geniş bir perspektiften görmenize yardımcı olurken birden çok platform, rakip, trend ve sektör için ölçümleri karşılaştırmanıza fayda sağlayacaktır.”

KOBİ’lerin sosyal medyada başarılı olmaları, hedef ve beklentilerini yakalama konusundaki tespitler ve öneriler özetle bunlar.

Stratejilerinizi belirlemede ücretsiz yararlanabileceğiniz Sosyal Medya Analiz kaynaklarını ise; “Socialbakers, Brandmentions.com, Union Metrics, Social Mention, One Million Tweet Map, All – Hashtag, Rival IQ, Google Analytics, Google Alerts, Boomsocial” olarak sayabiliriz.