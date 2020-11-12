KOBİ’lerde büyümenin anahtarı “dijitalleşme”

Akıllı telefonunda sosyal medyayı kullanmayı sevenler, kendilerinin ya da ailelerinin -evlerinin günlük yaşamlarında birçok ihtiyaçlarını internet- dijital ortamdan karşıladıkları halde; sahibi ya da yönettikleri işletmelerinde dijital dünyayı- dijital dönüşümü görmezden gelebiliyorlar…

Bilindiği gibi dijital dönüşüm; bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması olarak tanımlanmakta.

Şirketlerin büyükçe bölümü de, yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamlamalarından sonra iş süreçlerini yazılım şirketleri aracılığı ile elektronik ortamlara taşıyarak süreçlerini dijitalleştirdiler.

Çoğunlukla üretim alanında faaliyet gösteren şirketler üretim hatlarında ; toplam kalite, yalın üretim ve kaizen iyileştirme gibi sistemlerinin gereği robotik sistemler, yapay zeka ve IoT gibi yeni teknolojiler ile akıllı cihazlardan bilgi aktarım olanağı sayesinde önemli ölçüde dijital dönüşümü gerçekleştiriyorlar..

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor.

Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58. Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor.

Bu özet bilgiden sonra pandemi öncesi ve pandemi döneminde işletmelerin dijitalleşme süreçlerine ilişkin gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.

Pandemi ilanı öncesi son beş yılda farklı şehirlerimizde; KOBİ’lerin, reel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda “İşletmelerin Dijitalleşmesi, Dijital dünyada yer alma” konularına katılımcılarca yoğun ilgi duyduklarına tanık olmuşumdur.

Özellikle ihracata önem veren, yurt içi ve yurtdışı yeni pazarlara açılmak isteyen işletmeler dijitalleşmeyi büyümenin anahtarı olarak görmekteler.

Toplantılarda birebir konuşma olanağı bulduğum KOBİ sahibi ya da yöneticilerine işletmelerinde dijitalleşme stratejilerini, hangi ölçeklerde dijitalleşmeden yararlandıkları sorularıma bir bölümden aldığım yanıtları paylaşmak istiyorum.

Verdikleri cevap;

- Web sitemiz var, e- mail kullanıyoruz.

- Web sitenizi kime yaptırdınız, siteyi kim yönetiyor sorusuna sitemizi bu işlerden anlayan yeğenime, üniversite de okuyan bir gence yaptırdık.

Yönetme işi ayda bir gün gelip yapıyorlar cevabını alıyorsunuz.

-e-ticarette varmışınız, bu yöntem ile ürünlerinizi pazarlıyor musunuz sorusuna ise evet cevabını verenlerin sayısı çok azdı.

Web sitesinde logosunun, adres ve iletişim bilgilerinin olması, ürün ve hizmetlerinin yer alınmasını yeterli görüyorlar.

- Sosyal medyada var mısınız sorusuna ise büyükçe bölümü yokuz diyorlar.

- Dijitalleşme konusunda bütçe ayırıyor musunuz? , bu konuda bir IT firmasıyla, bir ajansla neden çalışmıyorsunuz? Sorusuna ise bu işler pahalı oluyormuş maliyeti biz yük oldur diyorlar...

Konuştuğum KOBİ’lerden bir bölümü ise dijitalleşmeye yönelik planlama yaparak dinamik web sitesi yaptırarak, sosyal medya hesapları açmışlar ve site ve hesapların yönetimi yönünde ajanslardan profesyonel destek almak için bütçe ayırarak uygulamaya geçmişler…

Karşılığını aldınız mı sorusuna ise;” yurt içinde ve yurtdışındaki rakiplerimizi inceliyor bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelerden siparişler alarak ürünlerimizi satıyoruz” cevabını verirlerken deyim yerindeyse sevinçten gözleri parlıyorlardı.

Bu görüşmelerde ve bu alanda yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında KOBİ'lerin bir bölümü dijital çağdaki gelişmelere çeşitli gerekçelerle ayak uydurmakta zorlanıyorlar.

Pandemi sürecinde ise moderatör ve katılımcı olarak katıldığım webinar-zoom ortamında yapılan toplantılardan edindiğim bilgiler ise; pandeminin yarattığı koşulların işletmelerde dijitalleşme sürecinin hızlandığı yönünde.

Karantina döneminde işleri etkilenen pek çok işletme dijital medya, sosyal medya, e-ticaret yöneldi.

Bu süreçte KOBİ’ler dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda çaba gösterdiklerini öğreniyorsunuz.

Bu gelişmeleri olumlu bulmakla birlikte KOBİ’lerin dijital dönüşüm konularındaki bilgi yetersizliğinden, ya da işletmelerine ek maliyetler geleceği endişelerinden kurtarabilmek “KOBİ’lerde büyümenin anahtarı Dijitalleşme .” bilincini yaygınlaştırmaları bağlamında, çeşitli kurum ve kuruluşların yaptıkları; “KOBİ’lerde dijital dönüşüm” bilgilendirme-eğitim odaklı teşvik ve desteklerini daha da hızlandırmaları gerektiği görüşümü korumaktayım.