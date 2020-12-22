KOBİ’lerin kapanmasını önlemek için destek

Dünya Bankası’nın yeni KOBİ kredisi mikro işletmelere soluk aldıracak ancak uygulamanın “hakkaniyeti” büyük önem taşıyor. KOSGEB’in 300 milyon dolarlık krediyi, bürokrasisi az, kolay ulaşılır bir “uygulama yönetmeliği” hazırlayarak adilce dağıtması gerekiyor

Dünya Bankası’nın COVID-19 salgınından etkilenen KOBİ’lere sistem dışına çıkmamaları ve kapanmamaları için açtığı 300 milyon dolarlık Hızlı Destek Projesi’nin uygulamasını KOSGEB yapacak. DÜNYA Ankara Temsilciliği’nin oluşturduğu habere göre, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, bu krediyle zordaki KOBİ’lerin “soluklanmasına’’ yardımcı olmayı amaçladıklarını söylüyor. Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Stefka Slavova, “Proje kapsamında sağlanan kredinin Türkiye’de yoksul ve yoksulluk sınırındaki ana istihdam kaynağı olan hane halkına dönük olduğunu” açıklıyor. Neden olarak istihdamın yüzde 40’ının fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğunu belirtiyor. Kredinin bunları oluşturan mikro ve küçük işletmeler tarafından kullanılacağının altını çiziyor. Dünya Bankası proje görev ekibi ortak lideri Facundo Coevas ise “Mikro ve küçük işletmelerin salgından olumsuz etkilenmeleri sürüyor. Krizde ayakta kalabilmeleri, üretimlerini ve istihdamlarını sürdürebilmeleri için bu kredi paketi oluşturuldu. KOBİ’lerin kriz karşısında ayakta kalabilmeleri için buna ihtiyaçları vardı” açıklamasını yapıyor.

Bu projeden kimlerin yararlanabileceği sorusuna verilen yanıtta şu bilgi yer alıyor:

1-Pandemiden olumsuz etkilenen sürdürülebilir durumdaki KOBİ’ler.

2-Finansal açıdan geçici likidite zorlukları yaşayan KOBİ'ler.

3-Yenilikçi genç şirketler.

KOSGEB yönetiminin Dünya Bankası kredisinden yararlanacak KOBİ’leri yerinde saptaması şimdi büyük önem taşıyor. Çünkü Dünya Bankası’nın “imalatçı şirket”, “genç yenilikçi” ve “mikro işletme” başlıkları altında çok geniş bir KOBİ kümesini kapsama aldığı görülüyor. KOSGEB’in onlar için uygun kredi paketlerini, bürokrasisi az, kolay ulaşılır bir “uygulama yönetmeliği” hazırlayarak dağıtması gerekiyor.

Salgın döneminde KOBİ’leri ayakta tutacak bu kredinin dağıtımında “adaletçi” bir uygulama, içinde bulunduğumuz dönem açısından her zamandan daha önemlidir, unutulmaması gerekir.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye, Paris İklim Sözleşmesini henüz onaylamayan 7 ülkeden biri durumunda.