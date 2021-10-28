Koç Holding, Atatürk eserini 29 Ekim'de halkla buluşturuyor

Bu yılın en önemli sanat eseri muhtemelen, Çekyalı heykeltraş Patrik Prosko’nun “Anamorfoz Atatürk” adlı çalışmasıydı. İlk kez Ağustos ayında İzmir’de düzenlenen mermer fuarında gün yüzüne çıkan eser, önce sosyal medyada, ardından da basında yoğun ilgiyle karşılaştı. Temmer Marble’ın katkılarıyla hazırlanan eser, Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde 100 milyondan fazla etkileşime girdi. Dünyanın birçok ülkesindeki Türkleri de heyecanlandıran eser, ardından geçtiğimiz ay ilk kez yurt dışına çıktı ve İtalya’da düzenlenen dünyanın en büyük mermer fuarı Marcomacc’ta kendini gösterdi. Atatürk’ü en iyi anlatan eser olarak değerlendirilen anamorfozun nerede sergileneceği ve halka gösterileceği merak konusuydu. İşte bu projeyi sahiplenen, Atatürk’ün değerleriyle bütünleşen, prensipleriyle fikirlerine sahip çıkan Koç Holding oldu. Atatürk Anamorfoz’u 29 Ekim’de, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak.

ALİ KOÇ: İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER ATATÜRK’TE

Eserin, Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki sergileme töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, müzedeki 14 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonun sanayi, iletişim ve ulaşım alanlarındaki tarihsel gelişmeleri yansıttığını ifade etti. Atatürk’ün Türkiye’de müzeciliğe verdiği destek ve katkılarını hatırlatan Koç, “Bugün bir kez daha bu vesileyle sevgi, saygı ve minnetle yâd ettiğimiz Atamız, aslında müzelere de çok büyük bir ilgi duyuyordu. Ülkemizin müzecilikte bugün ulaştığı noktada Atatürk’ün çağdaş bir toplum yaratma çabaları doğrultusunda, bu konuya verdiği önemin ve attığı adımların büyük rolü var. O, Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında, son derece kısıtlı imkânların içinde olmamıza rağmen, zamanının ötesinde bir vizyonla yeni müzeler kurulmasını istemiş ve bu yöndeki çalışmaları bizzat takip etmiştir” dedi.

Anamorfozun, müzedeki en kıymetli kısım olan Atatürk Bölümü’nde sergileneceğini anlatan Ali Koç, Temmer Marble’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya’nın ‘Anamorfoz Atatürk’ projesini Rahmi M. Koç Müzesi’nde halkla buluşturmak istediğini söyleyince çok heyecanlandığını anlattı. Ali Y. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu fikri Rahmi Bey’e anlattık. Rahmi Bey’in talimatı sonrasında müzede sergilenmek üzere çalışmalar, yoğunlaşarak devam etti. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’i kurarken ‘Ülkemizin dünyanın en çağdaş ve en kalkınmış toplumlarından biri olması’ idealine kenetlenmişlerdi. Aynı değerler etrafında birleştiğinde bir ulusun neleri başarabileceğini Cumhuriyetimiz ile göstermişlerdi. Bugün hala ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu çözümleri, Atatürk’ün fikirlerinde, Cumhuriyetimizin reformlarında bulabiliyoruz. Cumhuriyetimiz’i anlamalıyız, Cumhuriyetimiz’i anlatmalıyız, yaşatmalıyız ve değerlerine sıkı sıkı sarılmalıyız.”

Eser 539 parçadan oluşuyor

Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eserin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgelediğini anlatan Rüstem Çetinkaya ise, “Bu proje, bir bakıma artık kamuya mal olmuş durumda. Bu bağlamda eserimizi ülkemiz için en anlamlı günde, bana göre en doğru yerde sergilemeye başlıyoruz. Bu heyecanı Rahmi M. Koç Müzesi'nin kıymetli ziyaretçileri ile paylaşmaktan ötürü mutluyum” dedi. Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu da, ‘Anaformoz Atatürk’ eserine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.