Koç, Ingage’in kontrolünü aldı
DÜNYA Gazetesi’nin ocak ayında duyurduğu Koç ile dünyaca ünlü WPP ortaklığı resmen sona erdi. 115 bin çalışanı olan WPP, 2018’de ortak olduğu Ingage’deki paylarını Koç Holding’e ait Zer şirketine devretti.
Koç Holding’in küresel ortaklıklarından biri de pazarlama ve teknoloji alanındaki Ingage Digital. 2018 yılında Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Semahat Arsel, Suna Kıraç, Rahmi Mustafa Koç, Ömer Mehmet Koç, Ali Yıldırım Koç ile birlikte dünyanın en büyük iletişim şirketlerinden WPP’ye ait Russell Square Holding B.V. ile yüzde 50’şer ortaklıkla kuruldu.
Türk devleri ve dünyaca ünlü şirketlere hizmet veren Ingage’de kurulan Koç-WPP ortaklığının sona ermesi için ocak ayında görüşmeler başladı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu süreç, resmi onayları aldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla, Ingage Digital’deki WPP’ye ait Russell Square Holding B.V, hisselerinin tamamını Koç Holding’e ait Zer Merkezi Hizmetler’e devretme kararı aldı. Böylece Koç Holding iştiraki Zer, Ingage’deki yönetimi de devralmış oldu.
Koç Topluluğu bünyesinde kurulan Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri şirketi, reklam ajanslarının faaliyetleri, kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı gibi alanlarda çalışıyor. Beko, Ford Otosan, Yapı Kredi, Otokoç, OPET, Tüpraş, Divan, Fiat, Türk Traktör Aygaz gibi Koç Holding’in birçok markasıyla çalışan Ingage; ayrıca Continental, Tepe Savunma gibi markalarla da projeler üretiyor.
Alışveriş sepeti üreterek başladı
Ingage’deki hisselerini satan WPP ise dünyanın en büyük iletişim, reklam, halkla ilişkiler ve teknoloji şirketleri arasında gösteriliyor. 1971 yılında tel alışveriş sepetleri üretmek amacıyla Wire & Plastic Products plc adıyla kurulan İngiliz dev, 1985 yılında Martin Sorrell ve Preston Rabl tarafından alınarak pazarlama devine dönüştürüldü.
1980’lerde satın almalar yoluyla büyüme stratejisine başlayan şirket, 1987’de o dönem İskoçya’nın en büyük tasarım ve reklam şirketi olan Scott Stern Associates’i bünyesine katarak ilk küresel adımını attı. Aynı yıl J. Walter Thompson olarak bilinen JWT, Hill & Knowlton ve MRB Group’u kapsayan J. Walter Thompson’ı 566 milyon dolara satın alan şirket, 1988 yılında NASDAQ’ta listelendi.
1989 yılında Ogilvy Group’u 864 milyon dolara alan WPP, en büyük işlemini ise 2000’de reklam sektöründeki o zamana kadarki en büyük devralması olan ABD merkezli Young & Rubicam Group’u alarak yaptı. İngiliz dev, bunun için 5,7 milyar dolar ödedi. 2008’de pazar araştırma firması Taylor Nelson Sofres’i 1,6 milyar sterline bünyesine katan WPP’nin dünya genelinde 115 binden fazla çalışanı var. WPP’nin 2023 yılı cirosu 14,8 milyar sterlin oldu.