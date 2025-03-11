Koç, Ingage’in kontrolünü aldı

DÜNYA Gazetesi’nin ocak ayında duyurduğu Koç ile dünyaca ünlü WPP ortaklığı resmen sona erdi. 115 bin çalışanı olan WPP, 2018’de ortak olduğu Ingage’deki paylarını Koç Holding’e ait Zer şirketine devretti.

Koç Holding’in küresel ortaklıklarından biri de pazarlama ve tek­noloji alanındaki Ingage Digi­tal. 2018 yılında Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatı­rım A.Ş., Semahat Arsel, Su­na Kıraç, Rahmi Mustafa Koç, Ömer Mehmet Koç, Ali Yıl­dırım Koç ile birlikte dünya­nın en büyük iletişim şirket­lerinden WPP’ye ait Russell Square Holding B.V. ile yüz­de 50’şer ortaklıkla kuruldu.

Türk devleri ve dünyaca ünlü şirketlere hizmet ve­ren Ingage’de kuru­lan Koç-WPP ortak­lığının sona erme­si için ocak ayında görüşmeler başla­dı. DÜNYA Gazete­si’nin ilk kez duyur­duğu bu süreç, resmi onayla­rı aldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla, Ingage Digi­tal’deki WPP’ye ait Russell Square Holding B.V, hissele­rinin tamamını Koç Holding’e ait Zer Merkezi Hizmetler’e devretme kararı aldı. Böylece Koç Holding iştiraki Zer, In­gage’deki yönetimi de devral­mış oldu.

Koç Topluluğu bün­yesinde kurulan Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri şirketi, reklam ajanslarının faaliyet­leri, kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı gi­bi alanlarda çalışıyor. Beko, Ford Otosan, Yapı Kredi, Oto­koç, OPET, Tüpraş, Divan, Fi­at, Türk Traktör Aygaz gibi Koç Holding’in bir­çok markasıyla ça­lışan Ingage; ayrıca Continental, Tepe Savunma gibi mar­kalarla da projeler üretiyor.

Alışveriş sepeti üreterek başladı

Ingage’deki hisselerini sa­tan WPP ise dünyanın en bü­yük iletişim, reklam, halkla ilişkiler ve teknoloji şirketle­ri arasında gösteriliyor. 1971 yılında tel alışveriş sepetle­ri üretmek amacıyla Wire & Plastic Products plc adıyla ku­rulan İngiliz dev, 1985 yılın­da Martin Sorrell ve Preston Rabl tarafından alınarak pa­zarlama devine dönüştürüldü.

1980’lerde satın almalar yo­luyla büyüme stratejisine baş­layan şirket, 1987’de o dönem İskoçya’nın en büyük tasarım ve reklam şirketi olan Scott Stern Associates’i bünyesine katarak ilk küresel adımını at­tı. Aynı yıl J. Walter Thomp­son olarak bilinen JWT, Hill & Knowlton ve MRB Group’u kapsayan J. Walter Thomp­son’ı 566 milyon dolara satın alan şirket, 1988 yılında NAS­DAQ’ta listelendi.

1989 yılın­da Ogilvy Group’u 864 milyon dolara alan WPP, en büyük iş­lemini ise 2000’de reklam sek­töründeki o zamana kadar­ki en büyük devralması olan ABD merkezli Young & Rubi­cam Group’u alarak yaptı. İn­giliz dev, bunun için 5,7 mil­yar dolar ödedi. 2008’de pazar araştırma firması Taylor Nel­son Sofres’i 1,6 milyar sterli­ne bünyesine katan WPP’nin dünya genelinde 115 binden fazla çalışanı var. WPP’nin 2023 yılı cirosu 14,8 milyar sterlin oldu.