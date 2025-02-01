Koç, İngiliz dev WPP’yle ortaklığını bitirdi

Koç Holding’in teknoloji şirketi Ingage Dijital Pazarlama şirketi, 2018 yılında Avrupalı bir ortak alarak büyüme kararı almıştı. Dünyanın en büyük iletişim şirketlerinden WPP’ye ait Hollanda merkezli Russell Square Holding B.V. adlı yatırım firması, Koç’a ait Ingage Digital’deki yüzde 50’lik hisseyi alarak dijital pazarlama alanında iş birliği kararı almıştı. İngiliz dev WPP, o dönem Koç Holding’e ait Temel Ticaret Yatırım ve Zer Merkezi Hizmetleri’ndeki payları alarak Ingage’deki ortaklığa katılmıştı. Aradan geçen 7 yılın ardından İngiliz WPP, Ingage Digital’deki paylarını geri satma kararı aldı. Koç Holding’e ait Zer Merkezi Hizmetler şirketi, Avrupalı firmanın paylarını tekrar alarak Ingage’deki tek hissedar durumuna geldi. Böylece Ingage Digital’in yüzde 100’lük hissesi Koç Holding’e geçmiş oldu.

Koç’un markalarıyla çalışıyor

2003 yılında Koç Topluluğu bünyesinde kurulan Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri şirketi, reklam ajanslarının faaliyetleri, kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı gibi alanlarda çalışıyor. Beko, Ford Otosan, Yapı Kredi, Otokoç, OPET, Tüpraş, Divan, Fiat, Türk Traktör Aygaz gibi Koç Holding’in birçok markasıyla çalışan Ingage, ayrıca Continental, Tepe Savunma gibi markalarla da projeler üretiyor.

114 bin çalışanı 15 milyar pound cirosu var

Ingage’deki hisselerini satan WPP ise dünyanın en büyük iletişim, reklam, halkla ilişkiler ve teknoloji şirketleri arasında gösteriliyor. 1971 yılında tel alışveriş sepetleri üretmek amacıyla Wire & Plastic Products plc adıyla kurulan İngiliz dev, 1985 yılında Martin Sorrell ve Preston Rabl tarafından alınarak pazarlama devine dönüştürüldü. 1980’lerde satın almalar yoluyla büyüme stratejisine başlayan şirket, 1987’de o dönem İskoçya’nın en büyük tasarım ve reklam şirketi olan Scott Stern Associates’i bünyesine katarak ilk küresel adımını attı. Aynı yıl J. Walter Thompson olarak bilinen JWT, Hill & Knowlton ve MRB Group’u kapsayan J. Walter Thompson’ı 566 milyon dolara satın alan şirket, 1988 yılında NASDAQ’ta listelendi. 1989 yılında Ogilvy Group’u 864 milyon dolara alan WPP, en büyük işlemini ise 2000’de reklam sektöründeki o zamana kadarki en büyük devralması olan ABD merkezli Young & Rubicam Group’u alarak yaptı. İngiliz dev, bunun için 5,7 milyar dolar ödedi. 2008’de pazar araştırma firması Taylor Nelson Sofres’i 1,6 milyar sterline bünyesine katan WPP’nin dünya genelinde 115 binden fazla çalışanı var. WPP’nin 2023 yılı cirosu 14,8 milyar sterlin oldu.