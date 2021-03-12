Koç, İrlanda’da maden şirketine ortak oldu

Türk firmalarının yeni gözdesi madencilikte en fazla dikkat çeken alan altın. Geçtiğimiz yıl Gübretaş’ın Bilecik-Söğüt’teki maden sahasında 3.5 milyon onsluk yani yaklaşık 46 milyar liralık altın varlığı tespit etmesinin ardından gözler bu madene yoğunlaştı. Türk ekonomisinin lokomotif gruplarından koç Holding, altında büyüme kararı aldı. Koç Holding, büyümeyi yurtdışında gerçekleştirecek. Önce Koç Holding’in altın ile serüveni hakkında bilgi vermekte fayda var. Koç Holding, madencilik konusuna Demir Export adlı şirketi ile ilgileniyor. 1957 yılında demir cevheri üretimi için kurulan Demir Export, sonraki yıllarda çinko, kurşun, gümüş, kömür, bakır ve ardından da altına yoğunlaştı. 2006 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yoluyla Bakırtepe Altın sahasını alan Demir Export, 2007 yılında çalışmalara başladı, 2016’da da ilk altın dökümünü gerçekleştirdi. Koç Holding, altındaki bu ağını da şimdilerde büyütme kararı aldı. Bu büyümenin ilk adımı ise yurtdışı oldu. Demir Export, yurtdışındaki ilk operasyonunu İrlanda’da gerçekleştirme kararı aldı.

İRLANDA VE KUZEY İRLANDA’DA 11 RUHSAT VAR

İrlandalı Conroy Gold & Natural Rexources ile masaya oturan Koç Holding, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’daki maden ruhsatları için ilk imzalarını attı. Conroy adlı şirketin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Demir Export, Conroy Gold’a ait Longford-Down kuşağındakiler de dahil Clontibret gibi madenlere ortak oldu. Ön anlaşma ile Demir Export, bu ruhsatların ve madenlerin yüzde 57.5’ini kademeli olarak satın alacak. İlk aşamada ortaklıktaki Koç Holding payı yüzde 40 olacak. Bu oran ikinci fazda yüzde 14.5’lik oranda artacak. Conroy Gold’un yaptığı açıklamaya göre Demir Export’un ortak olacağı maden sayısı 11. Bunun 9 tanesi İrlanda Cumhuriyeti’nde, ikisi de Kuzey İrlanda’da bulunuyor. İlk aşamada devreye alınacak olan Clontibret ruhsatında 517 bin ons kaynak bulunuyor.

İLK OLARAK 80 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Conroy Gold Yönetim Kurulu Başkanı Richard Conroy açıklamada, “Niyet mektubu, yatırım sürecine geçmemizi sağlayacak. Demir Export, Clontibret ruhsatını inşaata hazır hale getirmeye ve madencilik operasyonlarına başlamamıza yardımcı olacak. Demir Export, bu ruhsatları ve madenleri geliştirmemizi sağlayacak uzmanlığa ve finansal yeterliliğe sahiptir” dedi. Edindiğim bilgilere göre ön anlaşma için ödenen tutar ilk olarak 80 milyon lira civarında. Bu miktarın geliştirilecek olan alan ve yeni araştırmalar sürecinde artacağı ifade ediliyor.

ELMAS İLE BAŞLADI, ALTINA DÖNDÜ

2005 yılında kurulan Conroy Gold & Natural Rexources’un hisseleri İrlanda Borsası’nda işlem görüyor. Çinko ile madenciliğe adım atan şirketin sahibi olan Richard Conroy, madencilik konusunda profesör unvanına sahip. Alaska’da Pogo altın yatağını keşfeden Stoneboy konsorsiyumunda yer alan Conroy, Finlandiya'da altın, elmas ve diğer madenlerde büyük fırsatlar gördüğü için de Conroy Diamonds and Gold plc'yi firmasını kurdu. Ardından elmas işinden çıkan Conroy, İrlanda’da altın madencine yoğunlaştı. Şirket adını da daha sonra Conroy Gold and Natural Resources plc olarak değiştirdi. Şirketin yüzde 8.65’i Richard Conroy’un. Diğer hissedarlar arasında yüzde 9.3’lük pay ile Patrick O’Sullivan ve yüzde 6.22’lik payla Philip Hannigan öne çıkıyor.