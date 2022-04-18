Koç, kutup kaşiflerine özel yat üretiyor

Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı ender şirketlerden biri RMK Marine. Askeri ve sivil olarak iki farklı konseptte deniz aracı üreten RMK Marine, dünyanın farklı coğrafyalarından aldığı dev ve özel siparişlerle tanınıyor. Askeri sınıfta akaryakıt ikmal tankerlerinden korvete, taarruz botundan çıkarma gemilerine kadar birçok alanda proje geliştiren RMK Marine, sivil yani ticari alanda da boyu 150 metreyi aşan asfalt ve kimyasal tanker gemileri, römorkörleri denize indirmeyi başarıyor. 1997 yılında kurulan RMK Marine’nin en önemli özelliklerinden biri de lüks sınıfı özel yat üretimi. Bu alanda Koç Holding, özel bir projeye imza attı. RMK Marine’nin imal edeceği özel yat Kanada merkezli ER Yacht Desing tarafından tasarlandı. ER65 adlı bu yeni yatın özelliği ise her türlü zor şarta uygun olarak imal edilecek olması. Kaşif süperyat olarak nitelenen yatın uzunluğu ise 65 metre.

HELİKOPTER VE DENİZALTI DA BULUNUYOR

RMK Marine’nin üreteceği en uzun ve büyük konsept yat projelerinden biri olan ER65’te spor salonundan kütüphaneye, saunadan masaj odasına kadar her şey düşünülmüş. Sağlık odasının da olacağı bu özel yat 12 misafir ve 20 mürettebatı aynı anda konaklamaya alabilecek. ER65 adlı yat, alanında en disiplinli Lloyd’s Ice Class standartlarına ve kutup sınıfı gereksinimlerine göre inşa edilecek. Kutuplara seyahat edebilecek durumda olan yat, Polar Code Kategori B – Ice Class PC 6 unvanını taşıyan dünyadaki birkaç yattan biri olacak. Buz Sınıfı çerçevesinde sayılacak yatın üretimine, bu yılın sonbahar döneminde başlanacak, 2025 yılında da teslim edilecek. Bir helikopter pistine de sahip olacak süperyat, özel su geçirmez bölmesi olan bir derin su denizaltısını da içerecek.

Sadece kutup değil, tropikal havaya da uygun

Kanadalı ER Yacht Design'ın CEO'su Ivan Erdevicki, “Bu, bir yat tasarımcısının tüm hayatı boyunca beklediği türden bir proje. Sahibi, özellikle şık ve zamansız-klasik bir görünüme sahip bir keşif gezi motoru yat için özel olarak tasarlanmış uzun menzilli her yere gidebileceği bir proje istedi ve biz de bunu başardık. ER65, uzun yıllar boyunca sürekli olarak dünyayı dolaşan gerçek bir keşif gemisi olarak kullanılacak. Sahibi, dünyanın tropik bölgelerinin yanı sıra kutup bölgelerini de ziyaret etmeyi planlıyor” dedi.