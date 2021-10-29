Kocabıyık: Bir iş insanından çok fazlası...

Asım Kocabıyık’ın ‘’Cumhuriyet’in ilerlemesi, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi, insan haklarının layıkıyla uygulanması, ancak eğitimle mümkündür‘’ sözleri, bugüne yakışan en önemli söz.

Asım Kocabıyık 1924’te Afyon’un Tazlar köyünde doğdu. İlköğrenimini Afyon’da bitirdi. Orta öğrenimin ardından İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Babasının demir-çelik ve tarım makinaları satan İstikbal Ticaret şirketinde çalışmaya başladı. Babasının vefatı sonrası 28 yaşında şirket yönetimini devraldı. 1958’de çelik boru imalatı yapan Borusan’ı kurdu.

Bunu 1960’da beyaz eşya, yapı endüstrisi ve otomotiv yan sanayii ile madeni eşya üretimine yönelik hafif çelik profilleri üreten Kerim Çelik izledi. 1970’te ABD lisansıyla Süpsan’ın kuruluşu gerçekleşti. 1972’de şirketlerini Borusan Holding çatısı altında topladı. 1975’te Boru Nakliyat, Borusan İthalat-İhracat’ı kurup Birlik Galvaniz’i Borusan grubuna kattı. 1976’da dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Gemlik’teki boru tesisi faaliyete geçti.

Grup, ’80’li yıllarda, yumurtaları aynı sepette tutmama ilkesi gereği, BMW’nin temsilciliğini aldı, buna başkaca temsilcilikler eklendi. 1994’te Borusan Makine, Caterpillar’ın temsilcisi oldu. Aynı yıl Türkiye’nin soğuk sac üreticisi Borçelik faaliyete başladı. 2001’de İtalyan Structo Vo Borno fabrikasını satın aldı. Asım Kocabıyık sağlığında holding yönetimini oğlu Ahmet Kocabıyık’a devretti, bununla Türkiye yönetim yaşamında yeni bir ilkenin benimsenmesine aracılık etti.

Oğlu Ahmet Kocabıyık yönetimi tümüyle profesyonelleştirerek ilkenin pekişmesini sağladı. Kocabıyık, 1967’de girdiği İSO yönetiminde 24 yıl görev yaptı. TÜSİAD yönetiminde de 18 yıl yer aldı. TEMA, Eğitim Gönüllüleri Vakfı yönetimlerinde bulundu. Borusan Vakfı çok sayıda öğrenciye burs verdi. 1993 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasını şef Gürer Aykal yönetiminde kurdu, bir sanayi grubunun böylesi bir sponsorluğuyla ülkede bir ilk oldu.

2003‘de ‘’Cumhuriyet’in Kanatlarında Bir Girişimci‘’ başlığıyla, anılarını yayınladı. İş Kültür 2011’de onunla bir nehir söyleşi yaptı ve ‘’Asım Kocabıyık Kitabı‘’ adıyla yayınladı. Kocabıyık, 2012’de 88 yaşında vefat etti. ‘’Cumhuriyet’in ilerlemesi, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi, insan haklarının layıkıyla uygulanması, ancak eğitimle mümkündür‘’ sözleri, bugüne yakışan en önemli öğüdü. DÜNYA olarak onu saygıyla anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye Cumhuriyeti, dünya ortalamasından 2 bin $ daha geri, 8.610 $ kişi başına geliri ile 98. yaşına bastı. Doğrusu bunu hak etmiyoruz, ne dersiniz?