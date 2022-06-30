Kocaeli Alikahya OSB, “Teknoloji üssü OSB” olma yolunda…

Kocaeli Alikahya OSB’nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle kuracağı İzmit Teknokent projesi start aldı.

Fizibilite Raporu toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılan İzmit Teknokent’in yer aldığı Kocaeli Alikahya OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Yalçın Sönmez, Marka Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Proje Koordinatörü Nezih Kuleyin ile projenin detaylarını konuştuk.

Kocaeli Alikahya OSB’nin tanıtıldığı video sunumunda bölgenin karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımı ve lojistik avantajları anlatılırken, “OSB, Kuzey Marmara Otoyolu ve gişelerine bitişik, TEM Otoyolu’na 2 kilometre, D-100 Karayolu’na 5 kilometre, Köseköy Demiryolu Lojistik Merkezi’ne 8 kilometre, İzmit merkezine 8 kilometre, İzmit Cengiz Topel Havalimanı’na 10 km, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 75 km, Kocaeli Serbest Bölgesi 20 kilometre, Autoport Limanı 20 kilometre, Derince Limanı’na 21 km, Dilovası Limanı 50 kilometre mesafededir. Batısında Kocaeli Stadyumu ve İZAYDAŞ bulunan OSB’miz, kuzey ve kuzeydoğu ve doğusunda Kuzey Marmara Otoyolu İzmit OSB’ler çıkışıyla çevrilidir” bilgilerine yer veriliyor.

İzmit Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin misyonu “KOBİ’lerin gelişimi için geçmişten bugüne oluşturduğu bilgi birikimiyle üniversitelerin, ulusal ve uluslararası Ar-Ge kuruluşlarının yenilikçi düşüncelerini buluşturarak ülkemizin uluslararası rekabette öncü bir rol almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak” şeklinde belirlenirken vizyonu ise şöyle belirlenmiş: “İleri teknoloji üreten ve yeşil ekonominin gereklerini yerine getiren rekabetçi, girişimci ve şirketleri ile birlikte katma değerli ürünler geliştirip, uluslararası iş ağları ile bütünleşerek iç ve dış pazarda kayda değer bir pazar payına sahip olmak.”

OSB Başkanı Yalçın Sönmez, “Çok değerli paydaşlarımızla birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için işbirliği ile adil, yüksek katma değerli, yeşil, dijital ve akıllı ekosistemi kuracağız” sözleriyle projenin mottosunu anlatıyor.

Türkiye’nin tedarik zinciri merkezi olmasında bir üs işlevi görebileceklerini belirten Yalçın Sönmez, şu görüşleri dile getiriyor: “Bunun için ilimiz Kocaeli’de ve merkez ilçemiz İzmit’te ihtiyaç duyulan tüm potansiyel bulunuyor.

Komşumuz Asım Kibar OSB ile 2 OSB, komşu ilçemizde Arslanbey OSB bulunuyor.

Ayrıca birçok büyük sanayi işletmemiz, Kocaeli Sanayi Odamız, Kocaeli Ticaret Odamız, Kocaeli Üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemiz, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitemiz var.

Başta Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz olmak üzere bu konuya duyarlı merkezi ve yerel yöneticilerimizin duyarlılıklarına teşekkür ediyorum.”

Teknoparkların, yüksek katma değer üretmenin atölyeleri olduğuna dikkat çeken Sönmez’in, değerlendirmeleri şöyle:

“Pandemi, iklim değişikliği, Ukrayna-Rusya Savaşı ve ekonomik krizlerin etkisiyle belirsizliklerin hakim olduğu çok zorlu ve sıkıntılı bir türbülanstan geçiyoruz.

Bu süreçte bir de iş ve insan ilişkilerimizi ve yaşam biçimimizi değiştirip, dönüştüren dijitalleşmenin ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uyum sağlamak zorunda olduğumuz yeni standart ve kurallarıyla karşı karşıyayız.

Zorluklara ve tehditlere rağmen sürdürülebilir kalkınmanın ekosistemini geliştirip, güçlendirirsek, krizleri fırsata çevirebiliriz.

İşte bu ekosistemin ana çekirdeğini oluşturacak bir proje için bugün birlikteyiz. İnovasyonun, Ar-Ge’nin ve girişimciliğin merkezi olan Teknokentler, bu vizyonun lokomotifidir.

Teknokentler, ülkemizin Avrasya’nın orta üst ve ileri teknoloji üretim merkezi olma hedefinin, üniversite-sanayi işbirliğinin ve yüksek katma değer üretmenin atölyeleridir.

Çok değerli paydaşlarımızla birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için işbirliği ile adil, yüksek katma değerli, yeşil, dijital ve akıllı ekosistemi kuracağız” diyor.

Marka Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ise, Kocaeli Alikahya OSB’nin kuruluş aşamasında böyle bir projeyle ortaya çıkmasından çok mutlu olduklarını belirterek fizibilite sürecinin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu açısından lojistik, ulaşım avantajları, endüstri, sanayi kültürüne alışkın nitelikli işgücüyle bölgenin önemli avantajları olduğuna dikkat çeken Çöpoğlu, “Artık bizim orta-üst segment ürünler üretmemiz lazım.

Kocaeli gerçekten sanayinin başkenti. Kocaeli Alikahya OSB’nin orta-üst teknolojili ürünler üreten bir OSB olmasını diliyorum” diyor.

Pandeminin imalat sanayinin önemini gösterdiğini anımsatan Çöpoğlu, “Savaşta ve barışta üretim devam etmeli” diyerek son dönemde Türkiye’nin savunma ve imalat sanayisine yaptığı yatırımların öneminin altını çiziyor.

Ülke ve firmaların teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerine yatırım yapmalarının önemine değinen Çöpoğlu, OSB’lerde kurulacak teknoparklar, kuluçka merkezleri ve buralarda yer alacak start-upların OSB’leri güçlendireceğini, start-upların da burada bulacakları melek yatırımcılarla güçlenerek büyüyeceklerini anlatıyor. Çöpoğlu, İzmit Teknokent ile isabetli bir projeye destek verdiklerini düşünüyor.

İzmit Teknokent Proje Koordinatörü Nezih Kuleyin ise, Teknokent binasının 15 bin metrekare ile 18.000 metrekare kapalı alana sahip tek bir proje olarak düşünüldüğünü, yeşil ve akıllı olması öngörülen binanın, tek başına güneş enerjisiyle kendisine yetecek bir teknolojiyle kurgulanarak yapılacağını anlatıyor.

Nezih Kuleyin İzmit Teknokent’in hedeflerini şöyle sıralıyor:

- “Ar-Ge ihtiyacı olan sanayi kuruluşları için uygun bir Ar-Ge merkezi olmak, geliştirdiği Ar-Ge ürünleri ile üretilen ürünlerde yerli üretim payını arttırmak.

- Uzay ve Havacılık Sanayi, Bioteknoloji ve Bilişim alanları başta olmak üzere tüm ileri teknoloji üretimi yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara uygun bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB ) olmak.

- Şirketlere ve kuluçka firmalarına sürekli olarak büyüyebilecekleri bir altyapı olanakları bütünü sunmak.

- Özellikle Kocaeli’de bulunan üniversiteler ile ayrıca ilişkide olunan üniversitelerle ileri teknoloji projeleri geliştirmek.

- Uluslararası kuruluşlarla ilişkileri geliştirerek rekabetçiliği artırmak.

-Türkiye’de yeşil büyüme için gereken teknik altyapıları geliştiren bir merkez olmayı başarmak.

- Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlama sürecinde geliştireceği uygulamalarla bölgedeki firmalar için çözüm merkezi konumuna gelmek.

- Uygulayacağı iş süreçleri ve hizmet kalitesiyle teknokentler sıralamasında ön sıralarda olmak.

- Yenilikçi (inovatif) düşüncelerin teknokentte uygulamaya dönüşmesi için gereken ortamı sağlamak.

-Teknokentte yer alacak şirketlerin uluslararası pazarlarda yeni iş olanakları bulmalarını ve yeni fırsatlar yaratmalarını sağlamak.

- Sivil toplum kuruluşları ile Teknopark şirketleri arasında köprü olma görevini yerine getirerek şirketlerin yatırım vizyonunu geliştirmek.

- Kamusal alanda etkin bir çalışma göstererek kamu projelerinde teknokent şirketlerinin etkin bir biçimde yer almasını sağlamak.

- Kurmayı planladığı Teknoloji Transfer Ofisi ile teknokentte üretilen ileri teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak.

- Kocaeli Alikahya OSB’de yer alan firmaların yeni ürün geliştirmek amacıyla prototip üretimi ihtiyaçlarına cevap vermek.

- OSB ekosistemi içerisinde yer alan ve yatırım potansiyeli olan kişi ve kuruluşlarla birlikte bir Melek Yatırımcı Ağı oluşturarak İzmit Teknokent’te oluşan yeni girişimlere destek olmak.

- Daha önce OSB’ler içerisinde kurulmuş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin deneyimlerini Kocaeli’ye taşımak” diyor.

Kocaeli Alikahya OSB Teknoloji üssünün, ülkemiz ve Kocaeli şehrimiz ekonomisine, burada yer alacak firmalara hayırlı olmasını diliyorum.