Kocaeli Büyükşehir, “BİK Tatil Köyü” için kolları sıvadı

Geçtiğimiz günlerde, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gazetemiz DÜNYA’yı ziyaret etti. Yeni nesil belediyecilikle ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdiğimiz bu özel ziyarette, Başkan Büyükakın, büyükşehir belediyesi olarak Kocaeli’de hayata geçirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlatırken, çok önemli müjdeler de verdi.

Öncelikle, iki yıldır basının gündeminden düşmeyen Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tatil Köyü ile ilgili, gazetecileri mutlu edecek bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 1968’de Darıca’da 45 dönümlük arazi üzerinde, basın mensuplarının tatil yapmalarına imkan sağlamak için açtığı tatil köyünde hizmet durdurulmuştu. Marmara Bölgesi’nde ve Türkiye’nin diğer illerinde görev yapan gazeteci ve basın mensupları için ulaşımı çok rahat olan bu tesis, gazetecilerin dinlenmeleri ve eğlenmeleri için çok iyi bir fırsat sunuyordu. Bu sebepten ötürü, tesiste gazetecilere verilen hizmetin durdurulmasının, gazeteciler arasında büyük yankı uyandırdığını da söylemeden geçemeyeceğim.

Gazeteciler her fırsatta, işletmeciliği özel bir şirkete verildiği için tesisten yararlanamadıklarını gündeme getirerek, tesisin tekrar gazetecilerin hizmetine açılmasını istiyorlardı. Başkan Büyükakın da ziyaret esnasında, bu çağrılara kayıtsız kalamadıklarını söyleyerek, tesisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesine katmak, satın almak için müracaatlarını yaptıklarının, tesisin işletilmesi ve tekrar basın mensuplarının hizmetine açılması için kolları sıvadıklarının müjdesini verdi. BİK tatil köyü tesislerine talip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda attığı adımların olumlu sonuç vereceğine inancım sonsuz.

Şartlar uygun olduğu takdirde tesisin basın mensuplarına yeniden hizmete açılacağı müjdesinin, işini özveriyle yapmaya devam eden basın mensuplarını sevindireceğini ve bir nebze de olsa rahatlatacağını düşünüyorum. Tesis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilirse, hiç şüphesiz eskisi gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri ağırlamaya devam edecek, Kocaeli’nin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak.

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara ocak-şubat ve mart ayları boyunca aylık bin lira destek vereceğini söyleyerek, esnafların “41 Esnaf Kartı” ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapabileceğini de açıkladı. Destek paketlerinin, pandemi önlemleri nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnafların yükünü hafifleteceğini umuyorum.

Her daim üreticinin, esnafın ve işçinin yanında olan Başkan, komeksepeti. com ile dijital istihdam seferberliği başlattıklarını da müjdeleyerek, kentte kadın istihdamına verdiği önemi de bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda eğitim alan kursiyerlerin el emeği eserleri KO-MEK Sepeti’nde satışa sunuluyor. Bu projeyle dezavantajlı grupların üretime teşvik edileceği, kursiyerlerin aile bütçesine, girişimciliğine ve istihdama katkı sağlayacağı kanısındayım.