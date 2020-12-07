Kocaeli, dört mevsim turizm merkezi olacak

Sanayi, Ar-Ge ve yenilikçi teknolojilerin üssü konumunda olan Kocaeli’nin hedefinde, “dört mevsim turizm merkezi” olmak var. Artık daha fazla turiste ev sahipliği yapmak isteyen Kocaeli, bu amaçla kolları sıvadı. Kış turizmi, doğa ve deniz turizmi açısından adeta bir cazibe merkezi olan kent, bu yolda önemli bir adım atarak geçtiğimiz günlerde, Türkiye genelinden turizm sektörü işletmecilerini ve acente sahiplerini “Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması” programında ağırladı.

Pandemi sürecinin tatil anlayışını değiştirdiği günümüzde, farklı alternatifler sunarak öne çıkan Kocaeli’nin, yeni turizm anlayışına son derece elverişli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kocaeli komplike bir kent. Ödenen vergiler bakımından Türkiye’nin 3’üncü şehri. Önümüzdeki dönemde turizmin çeşitlenmesine yönelik farklı alanları önümüze koyacağına inanıyorum.

Şehrin turizme yönelik beklenti ve hedeflerine ulaşması açısından atılan en önemli adımlardan biri olan Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması programında bir takım müjdeler verildi. 100’ün üzerindeki seyahat acentesi temsilcilerinin Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarıyla, kış ve yaz turizmi için tur paketleri oluşturması, böylece Kocaeli’ye gelen turist sayısının artırılması hedefleniyor. Kendi alanında tanınmış ve markalaşmış seyahat acenteleri de bu konudaki desteklerini, İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük’teki doğal ve tarihi güzellikleri turlarına ilave edeceklerini belirterek güzel bir sinerji sağladılar. Bu turizm buluşmasının, Kocaeli’nin gelecekte sektörde hak ettiği yerde olması adına umut vaat ettiğini düşünüyorum. Büyük bir potansiyel barındıran Kocaeli, bu programda yakaladığı sinerji ile daha fazla yerli ve yabancı turist çekerek turizm kenti olarak bilinirliğini artırabilir.

Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’nda bir kültür turizmi köprüsü oluşturulduğu ve güzel organizasyonlar için de düğmeye basıldığını belirtmek isterim. Sektörde pandemi sürecinden kaynaklanan kayıpların ve olumsuzlukların zamanla minimuma indirileceğine inancım sonsuz. Ayrıca, bölgede adından sıkça söz ettiren ve büyük bir ivme kazanan termal turizmi de hiç şüphesiz, kış turizmi açısından iyi bir alternatif gezi programı oluşturuyor. Göz ardı edilmemesi gereken termal turizmine yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla, bölgeye olan ilgi daha da artacak, termal sağlık turizminde de gelişmeler olacaktır.

Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’yla, Kocaeli’ye gelecek turist ile şehrimizin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltileceği ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılacağı kanısındayım. Pandemi ile turizmin dönüşüme uğradığı bu dönemde, karavan, doğa turizmi ve termal turizmi de tüm dünyada arttığı aşikar. Kocaeli’nin bu anlamda da son derece elverişli bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani, çeşitli avantajlarıyla kış ve kongre turizmine de hizmet verecek kapasiteye sahip.

Turizm son yüzyılla büyük bir ivme kazanan ve pastada çok ciddi payı olan bir sektör. Aynı zamanda işin ekonomik boyutunun ötesinde kültürler arası kaynaşmaya da büyük katkı sağlıyor. Sonuç olarak Kocaeli, dört mevsim turizm merkezi olma hedeflerini gerçekleştirdiğinde, Türkiye’yi her alanda dünya ile yarıştıran şehirlerin de başında gelecektir.