Kocaeli geleceğin otomotiv teknolojilerini şekillendirecek

Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalkınma için kilit bir role sahip. Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan sektörlerin başında da yine otomotivin geldiği aşikar.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine baktığımızda, 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de, toplam araç üretiminin 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretiminin ise 855 bin adet düzeyinde olduğu görünüyor. Türkiye otomotiv sektörünün yaklaşık yüzde 36’sını da sanayinin bel kemiği olan Kocaeli barındırıyor.

Hepimizin bildiği gibi, birçok sektörde ihracat şampiyonu olan Kocaeli, 2021’in şubat ayında, otomotiv ihracatında birinci sırada yer aldı. Bursa’dan liderliği alan Kocaeli, geçen yılın aynı ayına göre otomotiv ihracatını yüzde 40 artırmayı başardı. Bu başarıda, elbette ki bölgede faaliyet gösteren otomotiv ve yan sanayi firmaları ve teknoloji şirketleri büyük bir paya sahip.

Özellikle de otomotiv sektörünün dev markaları Ford Otosan, Hyundai, Anadolu Isuzu ve Honda’nın fabrikalarına ev sahipliği yapan, aynı zamanda Taşıt Araçları Otomotiv Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi’ni de (TOSB) içinde barındıran kentin, sektörün göz bebeği olduğu kanısındayım. Türkiye’nin otomobilinin temellerinin atılmasıyla birlikte, otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için bir cazibe merkezi olan Bilişim Vadisi’nin de, otomotiv sektöründe Kocaeli’nin yıldızını parlatacağına inancım sonsuz. Çünkü otonom araçlar ve elektrikli arabalar geleceğin en önemli otomotiv trendleri arasında yer alıyor. Günümüzün teknoloji firmaları da geleceğin otomobillerini şekillendiriyor.

Bu konuya istinaden, TOGG’un çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobiliteyi hayata geçirerek, otomotiv teknolojilerini şekillendireceği ve ülkemizdeki tedarik sanayisinin de dönüşmesine katkı sağlayacağı da kesin. Türkiye’de teknolojik dönüşüme öncülük edecek otomobil teknolojileri noktasında, daha önce kaleme almış olduğum “Üç kritik konu” başlıklı yazımda vurguladığım; yazılım, motor ve pil (batarya) devreye giriyor. Yerli otomobil TOGG’un pilinin de Türkiye’de üretilecek olması, bu konuda büyük örnek teşkil ediyor.

Aynı zamanda, Ford Otosan’ın da Kocaeli’de gerçekleştirme kararı aldığı ‘Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi’ yatırımı, TOGG’dan sonra ülkemizde kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisi olacak. Bu tesis ile Türkiye’yi küresel rekabette ileriye taşıma, teknoloji ve üretim üssüne dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atılacağını düşünüyorum. Türkiye otomotiv sanayisinin, elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla, Ford Otosan’ın Ar-Ge, ihracat, üretim ve katma değer etkisinin 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koyduğuna inanıyorum.

Bu tesis hiç şüphesiz ki, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım, geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetler de kazandıracaktır. Türkiye’nin, bu yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde; elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi olacağına inancım sonsuz.