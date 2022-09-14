Kocaeli Sanayi Odası, sanayicisini bir kez daha gururlandırdı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında denetimini tamamladı. KSO, A Sınıfı Mükemmel Oda statüsünü koruyarak 365 oda/borsa arasında hizmet kalitesiyle birincilik sertifikasını aldı. “Koruyarak” diyorum çünkü KSO, 2002 yılından bu yana A Sınıfı Mükemmel Oda statüsünde.

Geçtiğimiz günlerde KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, söz konusu A Sınıfı Mükemmel Oda birincilik sertifikasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un elinden aldı. KSO’nun; Yönetim ve Oda Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi, Üye İlişkileri, Yönetim Sistemleri, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim ve Uluslararası İlişkiler’deki uygulamaları başarılı bulundu. Bu da haliyle Kocaelililer için gurur vesilesi oldu. Bu birinciliğin alınması tesadüf olmasa gerek. Çünkü başarının yolu inanmak, çalışmak ve ekiple birlikte hareket etmekten geçer.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da her fırsatta ve birçok platformda Kocaeli’nin bir sanayi kenti olduğunu ve dünyayla rekabet etmesi gerektiğini vurguluyor. Bir sanayi odası başkanı olarak bunun için birtakım adımlar atılması gerektiğini de sözlerine ekliyor elbette. Zeytinoğlu’na göre sanayide Kocaeli’ne ivme kazandıracak bu hamlelerden biri yeni sanayi parselleri olarak öne çıkıyor. Çünkü rekabetin birinci şartı rakiplerini iyi tanımak ve kendi konumunu çok iyi saptamaktır. Başkan bu konuda rakamlarla çıkıyor karşımıza. Türkiye’nin imalat sanayisinde yüzde 13 katkısı olan Kocaeli’nin diğer illere nazaran daha küçük bir alanda üretim yapmaya çalıştığını söylüyor. Haliyle Kocaeli’nin dünyayla rekabet etmesi için sanayisinin daha fazla olması, bunun için de ihtisas OSB’lerine ya da yeni OSB alanlarına sahip olması gerekiyor. Oysa ki KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun verdiği rakamlara göre ilimizdeki sanayi alanları toplamı 6 bin 487 hektar. Yani ilimiz yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı. OSB alanı ise 4 bin 30 hektar. Bütün bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda Zeytinoğlu’na hak vermemek elde değil.

Şu bir aşikâr ki, 2002’ye uzanan A Sınıfı Mükemmel Oda birincilik statüsünde de gelenek bozulmadan devam ediyor. Önemli olan başarıyı sürdürülebilir kılmaktır. Çünkü en az zirveye çıkmak kadar önemlidir zirvede kalabilmek de. Bunu da çok çalışarak yaptığı işe gönül verenler başarabilir. Geçmişi bir hatırlayalım KSO 1989 yılında kuruldu. Kuruluşunda yer alan isimlerden biri de mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu idi. 2009 yılının Ocak ayında ilk kez KSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Zeytinoğlu, Mayıs 2013’te ikinci ve Nisan 2018’de yapılan seçimlerde de üçüncü kez başkanlık görevine layık görüldü. Ayhan Zeytinoğlu, 3 Ekim 2022’de yapılacak seçimde de yeniden güven tazeleyecek ve 4. kez KSO’da başkanlık yapacak. Seçimlere tek aday olarak çıkacak olması da o güveni çoktan tazelediğinin en somut göstergesidir.