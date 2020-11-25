Kocaeli’de inovasyon yapan gençler yetişiyor

Kocaeli, her alanda olduğu gibi eğitimde de gerçekleştirilen önemli projeler ve atılan adımlarla büyük takdir topluyor. Kocaeli’nin devlet erkânının da şehre olan ilgisi ve desteğiyle birçok sektörde elde ettiği başarılarının, diğer illerimize örnek olduğunu düşünüyorum. Kent, iki üniversitesi, ara eleman sorununa çözüm olacak meslek liseleri, Türkiye’nin en donanımlı bilim merkezi olan Kocaeli Bilim Merkezi, Robotik Kodlama Atölyeleri, meslek edindirme kursları, sanat okulları ve üniversite sanayi işbirliğine örnek çalışmalarıyla geleceği parlak, donanımlı ve inovatif gençler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi’nin (KODELİ) tanıtım törenine katıldı. Kentin 97 eğitim kurumunda robotik kodlama atölyesi kurulacağı müjdesinin verildiği programda, Bakan Selçuk, “Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor, bu çalışmayı takdir ediyoruz” sözleriyle Kocaeli’ye övgüler yağdırdı. Ayrıca, Kocaeli’nin bugüne kadar eğitime 300 milyon lira katkı sağladığını da açıkladı. 10 yıl önce temelleri atılan KODELİ projesinin gençlerin kodlama, inovatif akıl ve continental zekâyla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesi olduğuna inanıyorum.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret eden Bakan Selçuk, GEBKİM MTAL’nin okul-sanayi işbirliğine örnek olduğunu, “Mesleki eğitimde sanayicilere de büyük görev düşüyor ve GEBKİM Vakfı yöneticileri GEBKİM MTAL’de bu görevi yerine getiriyor. Burada bir başarı hikayesi yazılmış” sözleriyle dile getiriyor. Bakan Selçuk’un belirttiği gibi, GEBKİM MTAL’nin, Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi, kimya ve endüstriyel otomasyon laboratuvarları, anaokulu binası, İngilizce Sokağı ve birçok sosyal kültürel donatılarıyla Türkiye’ye örnek model oluşturan bir okul olduğu kanısındayım. GEBKİM MTAL’nin, okul-sanayi işbirliğine verdiği önem ve Avrupa’ya açılma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar da takdire şayan.

Kocaeli’de nitelikli eğitime destek olan projelere, kentte faaliyet gösteren odaların da katkılarını göz ardı etmemek gerekiyor. Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO), iş dünyasına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla eğitime kazandırdığı, makine, otomasyon ve mobilya alanlarında tam burslu hizmet veren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de, mezun olan öğrencilerinin iyi okullara yerleşmesini sağlarken, bir kısmını da çeşitli meslek dallarında istihdam ediyor.

Gebze Ticaret Odası’nın kurduğu İnovasyon Akademisi de, Endüstri 4.0 devriminin teknolojiyle birleştiği günümüzde, gençlerimizin ve çocuklarımızın üretken ve inovatif düşünceye sahip olmalarını sağlamak amacıyla Robotik Kodlama ve Maker eğitimleri veriyor. Öğrencilerin burada algoritmayı ve kodlamayı öğrenirken, bilgilerini de girişimci ve yenilikçi işgücüne dönüştüreceklerini, bu sayede işgücü potansiyelinin sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliğe kavuşacağını düşünüyorum.

Hepimiz biliyoruz ki geleceğimiz teknolojiyle şekilleniyor, bu dönüşümün ilk basamağı da çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlara, yeni fikirler üretmelerini, geliştirmelerini ve icat etmelerini sağlayacak donanımlı ortamları oluşturmak da bizlerin görevi. Kocaeli’nin, çocuklarımıza sağladığı bu altyapıyı güçlendirmek için eğitimde çığır açacak birçok projeye daha imza atacağına inancım sonsuz.