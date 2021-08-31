Kocaeli’de istihdam “nitelikli” artacak

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi ülkemizin de nüfusu hızla artıyor. Bu artışa göre iş alanı açılması ve daha çok insanın iş sahibi olabilmesi için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Üretim kapasitesinin, ihracatın artması ve ülke ekonomisinin büyümesiyle beraber, istihdam da artıyor fakat burada da devreye nitelikli eleman ihtiyacı giriyor.

Kocaeli’de bugüne kadar ziyaret ettiğim birçok firma, kalifiye eleman eksikliğinden yakınıyor. Çoğu firma kendi elemanlarını yetiştirebilmek adına eğitim veriyor, hatta kendi sektörüne yönelik okullar açarak kalifiye yetiştirdiği elemana iş imkanı sağlıyor. Bu noktada, sanayiciye ilgili bakanlıklardan da destekler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birbirine entegre gerçekleştirdiği çalışmalar ve bu konudaki çabası, üretime, ihracata ve istihdama can veren sanayicinin yanında olduklarının büyük bir göstergesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mart ayında açıkladığı Ekonomi Reform Programı ile üretim, istihdam, yatırım ve ihracat alanlarını desteklemek ve üreticiler üzerindeki yükü azaltmak adına önemli adımlar atılmıştı. Bakan Elvan, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatacaklarının müjdesini verdi. Sayın Bakan’ın açıkladığı KGF desteklerinin, reel ekonomiyi ve üretken kesimleri önemli ölçüde teşvik edeceği kanısındayım. Böylece, sanayici üretimini geliştirirken, istihdamını da artıracak. Bu istihdam artışının da kalifiye eleman ihtiyacını doğuracağı kaçınılmaz bir gerçek. Sorunun çözümüne yönelik hazırlık yaptıklarını duyuran Elvan, mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırmak için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracaklarının müjdesini de verdi. Bu, hem sanayicilerin hem de merkezlerde eğitim gören gençlerin yükünü hafifletmek ve istihdamda dönüşümü teşvik etmek adına atılmış çok doğru bir adım olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destek ve teşvik programları da bu ihtiyacı karşılayacak. Bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri ve yapay zeka alanlarında çalışan insan kaynağının geliştirilmesi ve işgücünün dönüşümüne katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni açıklarken, 2025’te yapay zeka alanında 50 bin istihdam hedeflediklerini ve nitelikli insan kaynağı yetişmesi için önemli tedbirler aldıklarını söyledi. Yapay zeka teknolojilerine yönelirken, bu teknolojilere şekil verecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan kaynağına da sahip olmamız gerekiyor.

Yapay zeka alanında hedeflenen istihdama, hiç şüphesiz ki büyük bir katkı da Kocaeli’den gelecek. Kocaeli, güçlü üretim altyapısı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmesiyle dünyaya örnek. Bakan Elvan’ın da belirttiği üzere, en yenilikçi fikirlerin Silikon Vadisi’nden değil, Bilişim Vadisi’nden çıkmaması için hiçbir engel yok. Buna, Bilişim Vadisi’ndeki FEV Türkiye ve elektrikli araç üreticisi TRAGGER’in işbirliğini örnek verebiliriz. TRAGGER’in hizmet araçlarının otonomlaştırılması için yaptıkları işbirliğiyle, yapay zeka alanındaki 50 bin istihdam hedefine, ilerleyen dönemde 20 bin kişilik istihdamla katkı sağlamayı hedefliyorlar. Kamu kurumları, reel sektörün önünü açacak çalışmalara devam ettiği sürece, reel sektörün de karşılığını fazlasıyla vereceğini düşünüyorum.