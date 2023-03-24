Kocaeli’de ‘Kadın’ gücü… Dünya Su Günü…

Türkiye’de Ar-Ge’si ile ilklere imza atan, Ar-Ge’sinden çıkan, bio plastik maddeden oluşan ve su tasarrufu sağlayan perlatör ürünü ile dikkat çeken Pimtaş’ın Ar-Ge’sinin başında bir kadın; ‘Özlem Kozankut’…

Dünya Su Günü’nde, ‘su’ ve ‘tasarruf ’a dikkat çeken Pimtaş’ın ev sahipliğinde, Kocaeli’nin güçlü kadınlarından Özlem Kozankut’un öncülüğünde, Kocaeli’nin birçok başarılı iş insanı kadın biraraya geldik. Sonuç, hepsinin hepimizin yol göstericisi, iyiliğin simgesi ‘çocuklar’...

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Pimtaş ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) işbirliğinde düzenlenen iş dünyasında kadının yükselişi konulu çalıştaya bölgenin bilinen, güçlü ve özverili birçok iş insanı kadın katıldı.

Kadına, iş dünyasında kadının nereden nereye geldiğine, bunun yeterli olup olmadığına dair konuların konuşulduğu çalıştayda bir kez daha fark ettim ki, biz kadınların yol göstericileri ‘çocuklar…’ Evin direğinin söylenenin aksine ‘kadınlar’ olduğunu söyleyen ve kadının her zaman güçlü olması gerektiğinin, bu gücü de çok kıymetli bulduğunun altını çizen, Türkiye genelinde il bazında kadın üreticileri bir araya toplayarak, Türk kadınının el emeği, göz nuru ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda değerlendirme amacı ile kurulan Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan…

‘Ki, yurt dışındaki küçük kızından özlemle bahseden, 3 çocuk sahibi ‘Anne Demet Sabancı Çetindoğan’...Sadece Türkiye’de değil, aslında ekonomi dünyasında kadına verilen yetkinin ve görevin yetersizliği ve eşitsizliğinden bahseden, Dünya Su Parkları Birliği tarafından yine sadece Türkiye değil Avrupa’dan ilk kadın yönetici seçilen, Türkiye Macera Parkları Derneği” (İPAR) Eğitim ve Marka İletişim Komisyon Başkanı, Parkların Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Araştırma Projesinin Koordinatörü, Türkiye Eğlence Parkları Derneği” TEPEA Yönetim Kurulu üyesi Şöhret Pakiş…

‘Ki yaptığı ve yürüttüğü işlerin özünde, ‘su’ ile mutlu olan çocuklar ile mutluluğu paylaşan ‘Şöhret Pakiş’... Kocaeli’nin ‘en büyükleri’ arasında yer alan, Abdulkadir Teksan ve Özdemir Ata tarafından kurulan aile şirketi Teksan Jeneratör’de, aile üyesi erkekler olsa da ‘rağmen’ şirket yönetiminde yer alan, sevilip sayılan, iki kız kardeşten küçüğü. ‘Sanayicilik erkek işi’ ön yargısının bir kenara bırakılarak kadınların cesaretle öne çıkması gerektiğini vurgulayan ‘Ebru Ata Tuncer’…

‘Ki, iyilik için, meme kanseri ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek, hastalığın önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlamak için ‘Pembe Jeneratör’ iyilik projesinin sahibi…

Türkiye’de yapılmaz denilen işlerin kadın mimarlarından, iş dünyasında kadınların fark yarattığından bahsedilse de söylemlere rağmen gereğinin halen olmadığına dikkat çeken, Okan Üniversitesi Teknoparkı Kurucusu, IQ Partners CEO’su, danışman, girişimci ‘Ferkan Çelik’... Kadın çalışanların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Şirket Vergi ve Hukuk Müdürü Gül Ergür…

‘Ki çocuk mutlu olursa kadın, kadın mutlu olursa ‘dünya’ mutlu olur diyen ‘Gül Ergür’... Ar-Ge Müdürlüğü’nde yenilikçi ürünler geliştirirken ülkenin gelişimine de daha fazla katkı sağlamak için yaklaşan seçimlerde milletvekili aday adayı ‘Özlem Kozankut’…

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İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana lider denir. İş insanı kadınlar aynı zamanda evini yönetirken çocuklarını da ‘doğru’ yetiştirip onlara lider olur. Kocaeli’de biz kadınların gücü de bundan olsa gerek; doğru işi doğru yapıyoruz… Çocuklardan, çocuklarımızdan aldığımız güç ile…