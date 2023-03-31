Kocaeli’de ‘Kadın’ gücü… Eğitim, deneyim ve sürdürülebilirlik…

Çalışan kadın sayısı, Türkiye geneline bakıldığında oldukça az, hele ki orta ya da üst düzey yönetici kadınların sayısı çok daha az. Bu gerçeğe rağmen Kocaeli farklı bir konumda. Çünkü Kocaeli’de profesyonel iş dünyasında görev yapan kadın sayısı fazla. Yeterli mi ‘hayır’. Hele de sanayisi ile Türkiye’nin sürükleyici ili Kocaeli’de, kadınlar nasıl diğer illere göre daha fazla sayıda öne çıkıyor?

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Her şeyden önce eğitim şart. Klişe bir cümle ama bir iş insanı eğer işinde belli bir yere gelmek ve oradan ilerlemek istiyor ise, o konuda ciddi bir bilgi ve deneyim sahibi olması gerekiyor. Yoksa ya zaman içerisinde eleniyorsunuz ya da genel olarak orta ya da üst düzey bir yönetici olamıyorsunuz.

Bunu bir kez daha en son, global bir şirketin koca Türkiye fabrikasını yöneten kız kardeşlerin yönetiminde gördüm. Ama sadece alanında eğitim almış olmak yetmiyor tabii ki, bunun üzerine koyarak ilerlemek, belli bir yerden başlayıp merdivenleri tek tek çıkmak gerekiyor. Eğitim, deneyim ve sürdürülebilirlik…

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Mütevazı, işkolik ama anne, profesyonel iş kadını Ayşegül Eroğlu. Kendisi ile halen genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü, aile şirketi HSK ve yönettiği, Türkiye’de markalaştırdıkları İsveç merkezli, ısıtma-soğutma-havalandırma sektörünün lideri Systemair’i konuşmak için bir araya geldik.

Firmayı konuşurken kendisinin ne kadar iyi bir yönetici, mütevazı bir insan, iş kadını olduğunu gördüm. Nasıl markalaştıklarını ve büyüdüklerini anlatırken o mütevazılığını ve içtenliğini hiç kaybetmedi. Ablası Ayça Eroğlu’nun genel müdür olmasını daha doğru bulduğunu ve bundan aslında hiç rahatsızlık duymadığını da görüyorsunuz konuşurken ve işi nasıl yönettiklerini anlatırken.

Kendisi endüstri mühendisi olan Ayşegül Eroğlu, eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına çıkıyor, döndüğünde yine global bir şirkette eğitimi ile ilgili olarak görev alıyor, orta düzey yöneticilik yapıyor derken, belli bir birikime sahip olduğuna inandıktan sonra, ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek babasının kurduğu şirkette göreve başlıyor.

Tabii ki yine üst düzey yöneticilikten başlamıyor. Deneyimini kendi işlerinde kullanıyor, birikimini artırıyor. Fazlası ile emek veriyor ama bu ailenin ‘gen’lerinde var. Küçük yaştan beri kahvaltıda dahi babasının iş konuştuğunu, deneyimlerini aile ile paylaştığını anlatıyor Ayşegül Eroğlu. Şimdi kendisi de ablasının da keza aynı şekilde, babası gibi ‘işkolik’ olduklarını söylüyor.

Ama henüz ilkokul çağındaki çocuğunu da ihmal etmeden ki bu konuda hiç taviz veremeyeceğinin de altını çiziyor. Baba Vural Eroğlu’nun vefatı sonrası genel müdür yardımcısı, ekonomi okuyan ablası Ayça Eroğlu’nun ise genel müdür olarak görev aldığını söyleyen Ayşegül Eroğlu, olması gerekenin de bu olduğunu söylerken yine son derece mütevazı ve ‘abla’ya da saygılı.

Bu saygı masasında, ablanın ayakta durduğu aile fotoğrafında da görülüyor. Laboratuvardan üretim tesisine, Ar-Ge merkezinden yönetim ve idari katlara kadar, hatta ‘Fika Time’da sohbet edip içeceklerini yudumlarken çalışanların kendisine gösterdiği saygı gibi, ‘yerinde’ ve ‘samimi’.

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Krizlerden çıkmayı başarmış, dibi görüp büyük zorluklar yaşamanın kendilerine kattığı güç ile global bir şirketi Türkiye’de marka haline getiren kız kardeşler, Kocaeli’de profesyonel hayatta kadının gücünün nereden geldiğini gösteren güzel örneklerden sadece ikisi. Doğru işi doğru şekilde yapan yönetici iş kadınları, Kocaeli’de sanayiye güç katmaya devam edeceklerdir.