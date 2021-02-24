Kocaelili sanayicilerin devletten beklentisi var

Türkiye’nin sanayi ve teknoloji üssü Kocaeli, pandemi yılı 2020’yi dolu dolu ve gururlu bir tablo ile kapatmayı başardı. 670 bin aktif çalışanın bulunduğu, otomotiv, makine imalat, demir-çelik, kimya, plastik ve kauçuk gibi katma değerli sektörlerin ön plana çıktığı şehirde, pandemiye rağmen istihdam ve ihracatta yaşanan artışın, zirveye giden yolda Kocaeli’ni, bir basamak daha atlatarak diğer illere örnek haline getirdiğini düşünüyorum. Kocaeli, 2020’de ödediği kişi başı vergide Türkiye’ye en fazla kazanç sağlayan il olarak, başarısını ve ülkeye sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Fakat bu konuda, Kocaelili sanayicilerin devletten bir beklentisi var. Sanayiciler, ülke bütçesine kişi başına 45 bin 286 lira vergi geliri sağlayan Kocaeli’ye, kişi başına yapılan harcamanın sadece 4 bin 907 lira olmasından yakınarak, bu harcamanın Türkiye ortalaması olan 14 bin 378 liranın çok altında kaldığını söylüyor. Ülke genelinde kişi başına, devletin ortalama harcadığı miktar kadar Kocaeli’de de harcama yapılması durumunda, şehrin birçok altyapı eksikliklerinin de giderilebileceği kanısındayım. Kocaeli’de 2020’nin sonuna doğru yaşanan ihracatı artışının otomotiv sektörünün ihracatındaki artıştan kaynaklandığını söylemek mümkün.

Salgına rağmen ihracattaki olumlu yükselişte, tabi ki rekabetçi kurun da etkisi büyük. Özellikle eylül ve ekim aylarında Kocaeli’den yapılan ihracat, geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Bu ihracat miktarının 2021’de daha da artacağına hatta ikiye katlanacağına inanıyorum. 74 milyar dolar dış ticaret hacmiyle 2020 yılını tamamlayan Kocaeli, toplam gümrük vergileri açısından da Türkiye’nin 4’te 1’ini karşılıyor. Bu başarılara karşılık, Kocaeli’nin her seferinde devlet erkânları tarafından takdir edildiği de aşikar. Bütün bakanlar ve milletvekilleri, Kocaeli’ye hak ettiği değeri veriyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin son Başbakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, Kocaeli’ye gelerek OSB başkanlarının talep ve sıkıntılarını dinlemesi de bunun en büyük göstergelerinden. OSB başkanlarına hitap ederken sık sık, Kocaelili sanayicilerin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıların üzerinde duran Yıldırım, “Ufku olan, düşünebildiğinizin daha da ötesinde gelişmelere açık olan bir döneme giriyoruz, değişimi dönüşümü ıskalamamamız gerekiyor. Geçersiz araçlarla gelişmiş işleri yapamazsınız” sözleriyle; teknolojiye, insana ve beşeri sermayeye olan yatırımların önemine, Kocaeli’nin de bu konuda ki örnek tutumuna dikkat çekti.

Yıldırım aynı zamanda organize sanayi bölgelerinin ve çalışan nüfusun oldukça yoğun olduğu Kocaeli’ne yapılan ulaşım yatırımlarına da değindi ve “Bunlar yapılmasa bu kadar yoğun sanayileşmenin, üretimin kümelendiği bu bölgede ulaşım sıkıntısı çözülemez. Dünya ile yarışmak istiyorsak, altyapımızı geliştirmemiz gerek. Üretimin verdiği hazzı hiçbir şeyde bulamazsınız, onu milyarlarla değişemezsiniz” dedi. Yıldırım’ın bu sözlerine kesinlikle katılıyorum, çünkü üretim ve sanayicilik zor iş. Toprak için su ne ise ekonomi için sanayi odur. Kocaelili sanayicilerin de daima bu düsturla yol aldığını düşünüyorum.