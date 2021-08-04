Kocaelili Valisi’nden sanayiciye “aşı olun” çağrısı

Türkiye’nin dinamizmini ortaya koymasının, bugün bulunduğu konumu sürdürebilmesinin ve geliştirebilmesinin yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Hizmetleri devamlı kılmak ve eğitimden sağlığa, üretimden tüketime bütün sistemleri ayakta tutabilmek, ülkenin refah düzeyini artırmada önemli rol oynuyor. Kocaeli de bu açıdan bakıldığında, ülkeye sağladığı büyük katkıların yanı sıra, aslında dünya ile yarışıyor.

Kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir olan Kocaeli, pandemiden yararlanarak sanayi üretimi anlamında Avrupa piyasasındaki siparişleri büyük ölçüde kendisine çeken ülkesine, aksamadan devam eden üretimi ve tedarik zinciriyle önemli ölçüde fayda sağladı. Kocaeli’nin bu katkısını, Kocaeli gümrüklerinin verileri çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Verilere göre, haziranda Kocaeli’de üretim yapan firmaların ihracatları 4 milyar 899 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplamda 77 firma, Ar-Ge çalışmalarına yönelik yaptıkları harcamalarla, Kocaeli’nin en fazla Ar-Ge harcaması olan ilk üç şehir arasına girmesini sağladı. 77 firmanın yaptığı harcama toplamı ise 1 milyar 923 milyon 234 bin TL. Yine Turkishtime tarafından yapılan ‘2020 Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısı’ araştırmasında da, ilk 50’de Kocaeli’den 12 firma yer alıyor. Gelecek yıl açıklanacak 2021 yılı sonuçlarında ise Kocaeli’den daha çok firma göreceğimize inancım sonsuz.

Özellikle pandemi döneminde hizmet sektöründeki daralmaya rağmen, imalat sanayinde artan üretim ve istihdamın, Türkiye’nin dinamizmini de ortaya koyması bakımından çok önemli bir rol oynadığı kanısındayım. Sanayi üretiminde istihdamın artış göstermesinin, Kocaeli’nin iş ve üretim gücünü de artırdığını düşünüyorum. Kocaeli’nin daima bilim, sanayi ve teknoloji üssü konumunda olduğuna hem fikiriz ama bütün bunların yanında, hizmet, turizm ve en önemlisi de bir tarım kenti olduğunu göz ardı edemeyiz.

Ülke ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşama büyük katkısı olan fındık üretiminin Kocaeli’de yaygınlaştırılması için, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İş birliği projesiyle, engebeli arazilerde fındık üretiminin desteklenmesi ve bütün fındık alanlarında en geç iki sene içinde üretimin yüzde 100 artırılması hedefleniyor. Bu çalışma hayata geçirildiğinde, kentin ve ülkenin tarımsal potansiyeline de katkı sunulacağını düşünüyorum.

Kocaeli’de böyle güzel şeyler olurken aşı karşıtlarına da bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sanayinin durmaması, sanayicinin mağdur olmaması adına sanayi kuruluşlarında aşılanma oranının artırılması amacıyla, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Valiliği önderliğinde bir bilgilendirme çalışması başlatıldı. Firmalarda aşı karşıtlarının teşvik edilmesi adına bir takım seminerler verilmesi planlanıyor. Bunun için sanayi kuruluşlarına çağrı yapılarak, insanların bir an önce aşı olması isteniyor. Tamamen veya kısmi kapanma olursa sanayici zora girer ve çarklar yavaşlar. Aşı olmayanlara yasal bir düzenlemeyle engel konulursa, aşı olan kişi sayısının artabileceğini düşünüyorum. Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaali Valiliği’nin bu çalışmasının, aşı karşıtlarının ikna edilmesi konusunda faydalı olabileceğine inanıyor ve “aşısız kimse kalmasın” diyorum.