Kocaeli’nin markası Feu du Ciel’den kokulara estetik dokunuş

Feu du Ciel markasının kurucusu İrem Atay Şimşek, girişimcilik ruhu ve vizyoner bakış açısı ile kokuların estetik görünmesini sağlıyor. “Sanat ve estetik her zaman hayatımızın olmazsa olmazlarındandır” mottosuyla hareket eden marka, estetik tasarımıyla ve kokularının kalıcılığıyla fark yaratan yerli bir marka olarak tüm dünyada bilinirliğe erişmek istiyor. Aynı zamanda Gebze GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı olan İrem Atay Şimşek, gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hem mühendislik hem de sanat kimliğini kullanarak sektöre farklı bir bakış açısı getiriyor.

Şimşek, mühendislik ve sanat kimliği kadar girişimcilik projeleri ile de adından söz ettiriyor. Ülkede girişimcilik anlamında kendine inanmayan, girişimcilik ruhunu yansıtamayan birçok kadına rol model oluyor. Girişimcilik projelerine Beymen ile başladığını, gerçekleştirdiğimiz ziyarette anlatan Şimşek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Dekorasyonu, mumları ve kokuları çok seviyorum. Markayı çıkardığımız ilk zamanlarda Beymen’de nasıl satarım diye düşünürken çok enteresan bir şekilde Beymen’in CEO’su ile tanıştım ve ürünlerin Beymen’de online satışa başlamasını sağladık. Daha sonra Sephora’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte yürüttüğü Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı’na katıldım. Sephora Türkiye ve KAGİDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen program sürecinde başvuru yapan 200 aday arasından seçilen 31 kadın girişimci, alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları altında üç gün süren eğitim programına katıldılar. Ardından Sephora ve KAGİDER’in oluşturduğu jüri tarafından seçilen beş kadın girişimci, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartı ile tanıtım ve promosyon desteği ile Sephora’nın internet sitesinde satış imkanı elde etti ve beş kadın girişimci arasında Feu du Ciel markası da yer aldı.”

Şimşek’in sohbet esnasında anlattıkları, duyduğu heyecan ve mutluluk gözlerinden okunuyor. Yurtdışı Sephora mağazalarında ürünlerini nasıl konumlandıracağı, daha sonra nasıl bir ses getireceği ile ilgili planlar yapan Şimşek, ev kozmetiği ürünlerinde dünyada tanınan bir marka haline gelmeyi hedefliyor ve bunu başarabileceğine de inanıyorum.

KAGİDER ve TÜSİAD’ın girişimcilik konularında da aktif olan Şimşek, yeni nesil girişimciler ve gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşıyor. Araştırma, geliştirme ve bilgi edinmeyi hayatının bir parçası haline getiren Şimşek, kozmetiğin ve mühendisliğin yanı sıra yeni nesil beslenme alanına da ilgi duyuyor. Gıda sektörüne de adım atan Şimşek, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir projeye imza atmayı hedefliyor.

Kadının elinin değdiği her sektörün güzelleşeceğine inanıyorum. Kocaeli’den İrem Atay Şimşek’in de yaptığı projelerle farkındalık yaratacağını söyleyebilirim. Dünyanın yükselen trendi girişimcilik diye düşünüyorum. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar, ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz. Kadının finansa erişim, pazara erişim, bilgi, network ve mentorluk gibi avantajlarının, girişimin önündeki engelleri kaldıracağına inanıyorum.