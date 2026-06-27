Kökünden kopan topluluklar için gerçek çözümler gerekli
Botsvana Eski Cumhurbaşkanı MOKGWEETSI MASISI
Berlin İklim Hareketliliği Forumu’nun geçen yılki açılışında; Afrika, Güney Asya, Pasifik, Karayipler ve ötesindeki savunmasız ülkelerden liderler, acil ama çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçeği vurguladı: İklim değişikliği sadece gezegeni değil, aynı zamanda onu evleri olarak gören insanları da tehdit ediyor. İklim değişikliğinin etkileri yoğunlaştıkça, ön saflardaki topluluklar giderek daha zor seçimlerle karşı karşıya. Bazı insanlar artan risklere rağmen kültürel geleneklerini ve geçim kaynaklarını korumak için hâlâ devam ederken, diğerleri evlerini terk etmekten başka seçenekleri olmadığını düşünüyor. Bazı durumlarda, tüm topluluklar yerinden edildi.
Fırtınalar, seller ve orman yangınları gibi ani afetler insanları yerinden ettiğinde, ülkelerin acil müdahale tepkisi, yardım ve yardımın teslimatından sorumlu olmakla ilgili. Ancak acil durum aşamasının ötesinde, afetler nedeniyle yerinden koparılan insanlar için yeniden inşa etme veya geri dönmek imkansız hale geldiğinden uzun vadeli kalıcı çözümlere acilen ihtiyaç var.
İzole ve tepkisel çabalar gerçek bir başarı sağlamaz
İklim değişikliği yaşam koşullarını yavaş yavaş aşındırdığında durum daha da karmaşıklaşıyor. Taşınmaya zorlananlar bunu zorunluluktan yapıyor olsa da kırsal-kentsel göçmenlere yardım veya yurt dışına yerleşenlere yasal statü sunan resmi yollar hâlâ az olduğu için biz telef olan insan dramlarını postlarda paylaşarak, duyarlılık maskesinin ardına saklanıyoruz. İklim müzakereleri, göç anlaşmaları ve afet riski azaltma çerçeveleri çözümün bir parçası, ancak hiçbiri kapsamlı bir yanıt sunmuyor.
Bu çabalar izole ve tepkisel olduğundan, toplulukların iklimle ilgili risklere hazırlıksız olmasına yol açıyor. Yeni bir yaklaşıma acilen ihtiyaç var. Kritik ilk adım, bu karmaşık, derin insani gerçeklik için ortak bir dil bulmak olmalı. İklim hareketliliği kavramı; sınır içinde ve ötesinde, ani ve yavaş başlayan iklim felaketlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan farklı hareket türleri olan zorla yerinden edilme, göç ve planlı taşınma ile hareketsiz kalma riskini doğru şekilde kapsar. Sonra, politika yapıcılar uygun bir hareket yolu belirlemeli. Yakın zamanda gerçekleşecek forumda onay için sunulacak “Küresel İklim Hareketliliği İlkeleri” tam olarak bunu sağlıyor.
İnsanların yerinde kalma hakkı korunmalı
Bu gönüllü, bağlayıcı olmayan ilkeler, Paris iklim Anlaşması, Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, Küresel Göç Anlaşması ve Nansen Girişimi Koruma Gündemi gibi mevcut uluslararası hukuk ve politika taahhütlerini tamamlamak ve pekiştirmek için tasarlandı. İlkeler, iklim eylemi ve yerel liderlikle uyum sağlayarak insanların kalma hakkının korunmasını, taşınmak zorunda kalanlar veya hareket etmeyi seçenler için güvenli, yasal ve onurlu yollar sağlanmasını çağrıştırıyor.
Daha geniş anlamda, iklim kaynaklı yerinden edilmiş kişiler için yasal çerçevelerin oluşturulmasını sağlamaya çalışırlar; deniz seviyesi yükselmesiyle tehdit edilen ülkelerin devlet konumunu korumak; kültürel mirası korumak ve ön saflardaki topluluklara iklim verileri, erken uyarı sistemleri ve finans sağlamak. İşte bu, dünyanın yanıtının şimdiye kadar eksik olduğu tutarlı çerçeveyi anlatıyor aslında.
Sonuç olarak “İkinci Berlin İklim Hareketliliği Forumu” bu ilkeleri uygulamaya koymak için kapsamlı çok paydaşlı bir süreci başlatmayı amaçlıyor. İklimden etkilenen topluluklar, destekçi hükümetler, bölgesel organizasyonlar, Birleşmiş Milletler sistemi, finansal kurumlar ve uzmanlardan oluşan kararlı koalisyonlar kurmak ve Haziran 2027'ye kadar bir topluluk geçiş yol haritası sunmak forumun başlıca hareket noktası.
İklim değişikliği zaten toplulukları kökünden koparıyor ve savunmasız bölgelerde kalan insanları yoksullaştırıyor. Ama öngörü ve dayanışma ile hareket edersek, hareket edenlerin haklarını korumasını ve kalanların bunu onurla yapmasını sağlayabiliriz. İklim Hareketliliği’ne Yönelik Küresel İlkeler, bu geleceğe giden bir yol sunuyor. Onu takip etmeyi seçmeliyiz.
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