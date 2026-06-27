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Kökünden kopan topluluklar için gerçek çözümler gerekli

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Botsvana Eski Cumhurbaşkanı MOKGWEETSI MASISI

Berlin İklim Hareketliliği Fo­rumu’nun geçen yılki açılı­şında; Afrika, Güney Asya, Pasi­fik, Karayipler ve ötesindeki sa­vunmasız ülkelerden liderler, acil ama çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçeği vurguladı: İklim deği­şikliği sadece gezegeni değil, aynı zamanda onu evleri olarak gören insanları da tehdit ediyor. İklim değişikliğinin etkileri yoğunlaş­tıkça, ön saflardaki topluluklar gi­derek daha zor seçimlerle karşı karşıya. Bazı insanlar artan risk­lere rağmen kültürel gelenekle­rini ve geçim kaynaklarını ko­rumak için hâlâ devam ederken, diğerleri evlerini terk etmekten başka seçenekleri olmadığını dü­şünüyor. Bazı durumlarda, tüm topluluklar yerinden edildi.

Fırtınalar, seller ve orman yan­gınları gibi ani afetler insanla­rı yerinden ettiğinde, ülkelerin acil müdahale tepkisi, yardım ve yardımın teslimatından sorum­lu olmakla ilgili. Ancak acil du­rum aşamasının ötesinde, afet­ler nedeniyle yerinden koparılan insanlar için yeniden inşa etme veya geri dönmek imkansız ha­le geldiğinden uzun vadeli kalıcı çözümlere acilen ihtiyaç var.

İzole ve tepkisel çabalar gerçek bir başarı sağlamaz

İklim değişikliği yaşam koşul­larını yavaş yavaş aşındırdığında durum daha da karmaşıklaşıyor. Taşınmaya zorlananlar bunu zo­runluluktan yapıyor olsa da kır­sal-kentsel göçmenlere yardım veya yurt dışına yerleşenlere ya­sal statü sunan resmi yollar hâlâ az olduğu için biz telef olan insan dramlarını postlarda paylaşarak, duyarlılık maskesinin ardına saklanıyoruz. İklim müzakere­leri, göç anlaşmaları ve afet riski azaltma çerçeveleri çözümün bir parçası, ancak hiçbiri kapsam­lı bir yanıt sunmuyor.

Bu çaba­lar izole ve tepkisel olduğundan, toplulukların iklimle ilgili risk­lere hazırlıksız olmasına yol açı­yor. Yeni bir yaklaşıma acilen ih­tiyaç var. Kritik ilk adım, bu kar­maşık, derin insani gerçeklik için ortak bir dil bulmak olmalı. İklim hareketliliği kavramı; sınır için­de ve ötesinde, ani ve yavaş başla­yan iklim felaketlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan farklı hareket türleri olan zorla yerin­den edilme, göç ve planlı taşın­ma ile hareketsiz kalma riskini doğru şekilde kapsar. Sonra, po­litika yapıcılar uygun bir hareket yolu belirlemeli. Yakın zamanda gerçekleşecek forumda onay için sunulacak “Küresel İklim Hare­ketliliği İlkeleri” tam olarak bu­nu sağlıyor.

İnsanların yerinde kalma hakkı korunmalı

Bu gönüllü, bağlayıcı olmayan ilkeler, Paris iklim Anlaşması, Sendai Afet Riski Azaltma Çer­çevesi, Küresel Göç Anlaşma­sı ve Nansen Girişimi Koruma Gündemi gibi mevcut uluslara­rası hukuk ve politika taahhütle­rini tamamlamak ve pekiştirmek için tasarlandı. İlkeler, iklim ey­lemi ve yerel liderlikle uyum sağ­layarak insanların kalma hak­kının korunmasını, taşınmak zorunda kalanlar veya hareket etmeyi seçenler için güvenli, ya­sal ve onurlu yollar sağlanmasını çağrıştırıyor.

Daha geniş anlam­da, iklim kaynaklı yerinden edil­miş kişiler için yasal çerçevele­rin oluşturulmasını sağlamaya çalışırlar; deniz seviyesi yüksel­mesiyle tehdit edilen ülkelerin devlet konumunu korumak; kül­türel mirası korumak ve ön saf­lardaki topluluklara iklim veri­leri, erken uyarı sistemleri ve fi­nans sağlamak. İşte bu, dünyanın yanıtının şimdiye kadar eksik ol­duğu tutarlı çerçeveyi anlatıyor aslında.

Sonuç olarak “İkinci Berlin İk­lim Hareketliliği Forumu” bu il­keleri uygulamaya koymak için kapsamlı çok paydaşlı bir süreci başlatmayı amaçlıyor. İklimden etkilenen topluluklar, destekçi hükümetler, bölgesel organizas­yonlar, Birleşmiş Milletler siste­mi, finansal kurumlar ve uzman­lardan oluşan kararlı koalisyon­lar kurmak ve Haziran 2027'ye kadar bir topluluk geçiş yol hari­tası sunmak forumun başlıca ha­reket noktası.

İklim değişikliği zaten toplu­lukları kökünden koparıyor ve savunmasız bölgelerde kalan in­sanları yoksullaştırıyor. Ama ön­görü ve dayanışma ile hareket edersek, hareket edenlerin hak­larını korumasını ve kalanların bunu onurla yapmasını sağlaya­biliriz. İklim Hareketliliği’ne Yö­nelik Küresel İlkeler, bu geleceğe giden bir yol sunuyor. Onu takip etmeyi seçmeliyiz.

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