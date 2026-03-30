Kolaylıkla sorun üretmeyi ve çabalayarak çözmeyi sevmek…
Nitelikli eğitim ve sayesinde kazanılabilecek “nitelikli sosyo-kültürel yapı” ile “sorun üretme enflasyonu” sorununu çözebilecekken...
Tüm dünya tersini deniyor:
Ve sonucunda sorunlar büyüyor…
***
Örneğin atık sorunu…
Niteliksiz eğitim ve oluşan sosyo-kültürel yapı nedeniyle, sadece denizlerimizi 1 milyon tondan fazla atıkla doldurabiliyoruz (karada kat kat daha fazla)…
Sonra mı?
Maddi, manevi çaba harcayıp, o atıkları toplamaya çalışıyoruz…
***
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen ve BM nezdinde de kabul görüp, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi…
Bu kapsamda gösterilen çaba ile sadece denizlerimizde 325 bin tondan fazla deniz çöpü toplanmış…
Bunun için 64 lisanslı atık alım gemisi, 183 atık kabul tesisi aracılığıyla toplam 348 kıyı tesisi kullanılmış…
Ve denizlerimiz 23 bin kamyon dolusu çöpten kurtarılmış…
***
Oysa…
Bu atığı denizlerimizde değil, geri dönüşüm araçlarında toplama gibi bir kültürümüz olsaydı…
Sadece denizlerimize boşalttığımız atığın geri dönüşümden 1 milyar doların üzerinde gelir elde edilebilirdi…
Ayrıca toplama maliyetini paylaşmamış, binlerce kişinin emeğini/zamanını çalmamış, daha sağlıklı denizlerin getirisine/bereketine de kapı aralamış olabilirdik…
***
Çevre Bakanı Murat Kurum’un, akıllarda yer etmesi için, tekrarlamaktan kaçınmadığı Sıfır Atık Projesi’nin getirileri, “isteyerek neler kaybettiğimizi” rakamla anlatıyor…
Bugüne kadar:
217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçilmiş;
2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, bu yolla, 2025 yılında yüzde 37.53’e yükselmiş;
36.1 milyon ton kâğıt-karton, 10.2 milyon ton plastik, 3.5 milyon ton cam, 9.6 milyon ton metal ve 30.6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılmış…
Ve bu atığı değerlendirmenin ekonomimize katkısı 365 milyar lirayı aşmış…
VELHASIL
Atık üretmek ve/veya atıkları toplamak için harcadığımız zaman/emek/parayı:
Atıkları/israfı azaltmak ve/veya oluşan atıkları dönüştürmek için kullanmak, bazı hesaplamalara göre açıklarımızı yüzde 10-15, bazı hesaplamalara göre yüzde 20-25 oranında azaltacak…
Hepimizin refahını artıracak bu sonucu alabilmek, öncelikle en az atığı verme (israftan kurtulma) ve atıkları ayrıştırıp/toplama kültürünü geliştirmekle mümkün olacak…
***
Makro verileri (Yüksek açık, enflasyon, faiz, işsizlik…) düzeltmenin yolu da:
Sorun üretip, büyütmek ve sonrasında çözüm için zaman/emek/para harcamak yerine; sorun üretmeyen bir yapıyı/sistemi kurmaya odaklanmak…
