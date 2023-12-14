Kolsan’la lastik ‘İŞ’ine giriyor

Türkiye’nin en önemli lastik üreticilerinden olan Kolsan’da dümene İş Bankası Grubu’na ait Maxis Girişim Sermayesi geçiyor. 2000 yılında Selahattin Uzuner ve Bahattin Ertuğ tarafından kurulan Kolsan, TİM’in açıkladığı ihracat liginde 73 milyon dolarla 428’inci olmuştu.

Kolsan, ABD’den Kırgızistan’a, Sudan’dan İsveç’e 38 ülkeye ihracat yapıyor Türkiye’deki lastik pazarının yerli oyuncularından biri de Kolsan olarak bilinen Kocaeli Lastik Sanayi. 2000 yılında İzmitli işadamları Selahattin Uzuner ile Bahattin Ertuğ tarafından kurulan Kolsan, Türkiye’nin sessiz sedasız büyüyen lastik üreticilerinden biri. Kosta Rika’dan Kırgızistan’a, ABD’den İsveç’e, Brezilya’dan Sudan’a 4 kıtada 38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Geçmişte başta Pirelli olmak üzere dünyaca ünlü markalara fason lastik üretimi yapan Kolsan, kendi markası Waterfall ile ihracatta Türkiye’nin 500 şirketi arasında yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ihracat liginde 2022 yılında yaptığı 72.9 milyon dolarla 428’inci olan Kolsan, kendi sektöründe de bu rakamla ilk 40 firma arasında bulunuyor.

Çeyrek asırlık bir geçmişi olmasına rağmen dünyaya kendi markasıyla ihracat yapan Kolsan, şimdilerde hisse satışı gerçekleştiriyor. Rekabet Kurumu’na başvuran Kolsan Kocaeli Lastik’in ana hissedarı ise İş Bankası’na ait Maxis Girişim Sermayesi oluyor.

Anlaşma tamamlandığında ve resmi onaylar verildiğinde Kolsan’ın tek kontrolü Maxis’in bünyesindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na geçiyor. İş Bankası Grubu içerisinde 2017 yılında kurulan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi bünyesinde ise 10 farklı fon bulunuyor.

Bakanlıktan teşvik aldı, Kartepe’ye tesis kuracak

Kolsan’ın ana tesisi Kocaeli’ndeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. 51 bin metrekarelik alanda üretim yapan tesis, yaklaşık 800 kişiye iş imkanı veriyor. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelindeki kasım ayı yatırım ve teşvik belgelerini açıklamasının ardından Kocaeli’de faaliyet gösterip yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalardan biri de Kolsan olmuştu.

Şirket, Kartepe’de yapacağı yatırımla birlikte yılda 1 milyon 944 bin 400 adet radyal oto lastiği, 34 bin 491 adet oto, transport ve traktör ön lastiği, 8 bin adet kamyon lastiği, 10 bin 942 bin adet traktör arka lastiği üretecek.

Kolsan, söz konusu proje için 871 milyon 289 bin lira net yatırım yapacak. Yatırım tutarının 1.3 milyar lirayı bulacak olmasıyla şirket 24 milyon 554 bin dolar değerinde ithal makine ve teçhizat satın alacak. Yapacağı yatırımla beraber 238 yeni istihdam sağlanacak ve şirketin çalışan sayısı bini aşacak.

Ortakların ilk büyük işi Uzer Makine

İzmitli iş adamları Selahattin Uzuner ile Bahattin Ertuğ’un ilk ortaklığı Kolsan değil. Uzuner ve Ertuğ’un ilk önemli işi Uzer Makina. Adını Uzuner ve Ertuğ’un ilk iki harfinden alan Uzer Makine, 1978’de kuruldu. 45 yıldır global lastik sektörüne lastik pişirme çözümleri sunan şirketin Kocaeli’nde 3, Aksaray’da ise bir tesisi var. Bu tesislerde ise 499 kişi çalışıyor.