Koltuk yöneticisi olmamak için ne yapmalı?

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Hayatın futbola benzediğini düşünüyorum. Ne kadar yetenekli ve zeki olursanız olun, ne kadar çok çalışırsanız çalışın iyi bir takımınız yoksa maçı kaybedersiniz. Bu yüzdendir ki dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Messi, Barcelona’da yıllardır büyük başarılar kazanırken kendi milli takımında başarı kazanamamıştır. Bu yüzdendir ki yıldız futbolcular kendilerine mikrofon uzatıldığında her zaman takıma ve takımın katkısına vurgu yapmışlardır. Büyük oyuncular bilirler ki sizi destekleyen, duygusal olarak düştüğünüzde sizi ayağa kaldıran, güçlü olmadığınız yönleri tamamlayan takım arkadaşları olmadan başarılı olmak mümkün değildir. Hayat da profesyonel yaşam da aynen böyle… Kimse tek başına ıslıkla senfoni çalamaz. Senfoni için bir orkestra gerekir. Orkestrayı oluşturan müzisyenlerin özenle seçilmeleri ve harmoni içinde çalışmaları için motive edilmeleri lazım. Yöneticilik de tam bu noktada devreye giriyor. Eskiden yöneticiler işe alınırken bilişsel zekâsına bakılırdı. Hangi okullardan mezun olduklarına, rakamları iyi okuyup okuyamadıklarına dikkat edilirdi. Şimdi ise durum farklı. İşlerinde etkin olmak isteyen yöneticiler kişiler arası iletişim ve insani becerilerini geliştirmek ve deneyim kazanmak durumunda. Eğer kendinizi insanları anlama konusunda geliştirmezseniz sadece koltuk yöneticisi olarak kalırsınız. Bir süre sonra da o koltuğu kaybedersiniz. Duygusal zekânız sınırlıysa ve geliştirme yönünde çabanız yoksa başarılı olmanız zor. Lider olmanız ise mümkün değil. Duygusal zekânızı oluşturan öz-farkındalık, iletişim, empati için de insanın ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor.

6 temel ihtiyaç

Daha önceki yazılarımda da kısaca değindiğim 6 temel ihtiyacı anladığınızda hem kişisel gelişim hem de iletişim açısından muazzam bir ilerleme kaydetmeniz mümkün.

1-Güvende Hissetme: Kimisi hesabında 1 milyon dolar olduğunda, kimisi günde 18 saat çalıştığında, kimisi de sadece dua ettiğinde ya da her sabah spor yaptığında güvende hissetme ihtiyacını karşılar. İnsanların kendilerinden daha geride arkadaşlar edinmesinin ya da kendisini zorlamayan, kapasitesinin altında bir işte çalışmaya devam etmesinin altında da kendini güven hissetme iç güdüsü yatar. Kendini güvende hissetmek en temel ihtiyaç... Ancak bu ihtiyacı sürekli olarak karşılamanın bedeli hayattan sıkılmak ve gelişmeye kapanmaktır. Bu ihtiyacını sürekli gidermek isteyen bir çalışanınız varsa, onu motive etmenin yolu kendisini güvende hissetmesini sağlamaktır.

2- Değişiklik Yaratma: Bu ikinci ihtiyaç aslında birinci ihtiyacın tam tersidir. Güvenli bir şekilde yaşamak insana rahatlık verir. Rahatlık başta keyifli gibi gelse de insan yapısı gereği bir süre sonra sıkılır ve değişiklik yapmak ister. Yeni hedefler belirlemek, yeni öğretilerin peşinden koşmak, dünyayı gezerek bilgisini artırmak değişiklik yaratma ihtiyacını pozitif yönde karşılamaya örnektir. Bu ihtiyacı yüksek olan birisini motive etmenin yolu ona sürekli yeni projeler vermektir.

3- Kendini Önemli Hissetme: Her insan kendini önemli ve özel hissetme ihtiyacı içerisindedir. Bu ihtiyacı gidermek için statü sahibi olmak, çok para kazanmak, en iyi okullara gitmek ve bu şekilde özel olduğunu kanıtlamak ister. Kimisi işkolik olmakla övünerek, kimisi etrafındakilere sinirlenip güç gösterisi yaparak, kimisi kendi başarılarından bahsederek aslında kendisini önemli hissetmek ister. Sürekli bu ihtiyacı gidermeye yönelik düşünmenin bedeli ise kendinden başka hiç kimseyi görememek, anlamlı ilişki kuramamak oluyor. Kendini sürekli önemli hissetme ihtiyacındaki birisini motive etmenin yolu yaptığı her işi görmek ve takdir etmektir.

4- Sevgi ve İlişkide Olma: Sevgi ve ilişkide olma insanın doğuştan itibaren sürekli gidermek istediği temel ihtiyacıdır. Kurban rolüne bürünerek sevgi ihtiyacını karşılamaya çalışmak olumsuz, başkalarının hayatlarına değer katarak, karşılıksız sevgi vererek yaşamak olumlu bir şekilde bu ihtiyacı karşılamaya örnektir. Bir yönetici ilişkilerini karşılıksız sevgi verme, çalışanlarına değer katma üzerine kurarsa hem fark yaratır hem de kendi hayatında da daha mutlu olur.

5- Gelişme: Bu ve bundan sonraki ihtiyaç önceki dört ihtiyaçtan daha farklı olarak insanın ruhunu zenginleştirir, hayattan daha fazla keyif almayı sağlar. İnsan kendisini geliştirdikçe mutlu olduğunu hisseder. Bu ihtiyacı yüksek birisini motive etmenin yolu, kendisini geliştirmesine destek olmaktır.

6- Başkalarına Yardım Etme: Bu ihtiyacın giderilmesi insanın daha huzurlu bir yaşam kurmasını sağlar.

O yüzdendir ki çok önemli pozisyonlara gelmiş liderler, uzmanlar hayata dair bildiklerini kitap yazarak ya da konuşmalar yaparak başkalarına aktarmak isterler. Etkin yöneticilik aslında insanları yönetmek değildir. İnsanlarla aranızda olan ilişkiyi doğru yönetmektir. O yüzden insanın ihtiyaçlarını anlamak anahtar rol oynar. Koltuk yöneticisi olmamanın yolu insanın ihtiyaçlarını anlamaktan, bu ihtiyaçları olumlu yollarla gidermekten yani insan odaklı liderlikten geçiyor.