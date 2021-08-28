Kombide “çıkma” pazarı pandemide yüzde 10’a ulaştı

Eskiler, “Ağustos ayının 15’inden sonrası kıştır” derler. Onların bahsettiği 15 Ağustos, Miladi Takvim’de 29 Ağustos’a denk geliyor. Yani kentlerin değil doğanın diliyle yaşamını biçimlendiren nesil için kış mevsimi bu saatten sonra sürpriz yapmaz. Odunlar toplanır, ağaçlar, tarlalar yeni mevsime hazırlanır. Ancak ister köyde isterse kentte olsun kış hazırlığı denilince akla iki şey gelir; yiyecek depolama ve ısınma.

Isınma, Türkiye’nin büyük bölümünde artık yaygın olarak kullanılan kombileri gündeme getiriyor. “Kombi hakkında bilmeniz gereken 5 şey”i toparladık. Sorularımızı ise Daikin Türkiye Isıtma Satış Departman Müdürü Fahri Umut Ertür yanıtladı.

1- KOMBİ TERZİ İŞİ HAZIRLIK GEREKTİRİR

Kombi almadan önce cihazı değil, ısıtacağımız daireyi, evi tanımanız çok önemli. Isıtılmak istenen mekanın büyüklüğü, tavan yüksekliği, izolasyon şartları, kaç penceresi olduğu, altı ve üstünün dolu mu boş mu olduğu gibi bilgilere hakim olmak, doğru kombi almanın ilk kuralı. Eğer sıfırdan kurulum olacaksa; bir dizi denetim ve kontrolden sonra gaz açma izni verileceği için satılan kombilerin belli standart ve belgelendirmelerden geçmiş olması zorunlu. Pazarda çok sayıda kombi markası var ama eğer standartlara akredite değilse zaten gaz açımına izin verilmediğinden tehlike söz konusu değil. Yine de bunlar arasında da belli incelikler içeren farklar bulunduğunu bilmek gerekiyor. Yoğuşmalı mı geleneksel kombi mi tartışması artık sona erdi. Yasal olarak yoğuşmalı kombi zorunluluğu var.

2- MODÜLASYON ORANINI SORGULAYIN

TSE ve CE belgeleri pazarda tüm kombiler için geçerli artık. Ancak bunun dışında kombi alırken teknolojik anlamda sorgulanması gereken detaylar var. Bunları satıcıya mutlaka sorun. Bunlardan biri Premix teknolojisi. Var mı yok mu diye bakın. Bunun yanında ikinci sorgulanması gereken konu da cihazın modülasyon oranı. Piyasada çok çeşitli oranlarda cihaz var ama en verimlisi 1/8 olanıdır. Bu, cihazınızın en kısık seviyede çalışırken gösterdiği ısıtma verimini ortaya koyar. Bu detay, özellikle bahar ayları gibi geçiş dönemlerinde düşük ısıda çalıştırırken daha verimli sonuç almanız için önemli.

3- KOMBİ DEĞİL RADYATÖR ISITIR

Kombi kadar önemli bir konu da radyatörlerdir. Kombi ısıyı üretir ama evi ısıtan radyatördür. Bunu bir havuz problemi gibi düşünebilirsiniz. Gaz tasarrufu için radyatörlerin konumlandırılması ve kullanımı çok önemli. Bir yandan ısıtırken bir yandan onu kaybederseniz faturanız sizi üzer. Örneğin yoğuşmalı kombiye geçerken evinizdeki radyatörleri büyütmeniz önemli. Salondaki büyük radyatörleri diğer odalara geçirip, salona daha büyük radyatör koymak kombiyi daha düşük ayarda çalıştırmanızı sağlar. Yoğuşmalı kombinin tasarruflu çalışması için eve yayılan sıcak suyun mümkün olan en yüksek ısıda geri dönmesi gerekiyor ki yoğuşma gerçekleşsin. Bunun için de yoğuşmalı kombiye geçerken mevcut radyatörleri yüzde 15-20 büyütmek, hedeflenen tasarrufu elde etmenizi sağlar. Ayrıca radyatörlerin üzeri de çamaşır vs ile örtülmemeli.

4- KORSAN SERVİS VE ÇIKMA KOMBİYE DİKKAT!

En başta “Kombi terzi işi hazırlık gerektirir” demiştik. Yoğuşmalı kombilerin ciddi bir proje çalışmasına ihtiyacı var. Bu da bir montaj maliyeti gerektiriyor. Pazarda kullanıcılar montaj maliyetinden kurtulmak için “korsan servis” denilen tesisatçı, usta denilen kişilere yöneliyorlar. Cihazı satan firmanın servisi kullanılmıyor. Şu anda kombi pazarının yüzde 75’i, korsan servislerce monte ediliyor. Öte yandan Türkiye’de 1 milyon adetlik kombi pazarının yüzde 40’ı değişimden geliyor. Değişim pazarı büyümeye devam ederken birtakım riskler de ortaya çıkıyor. Korsan servisin “usta”sı tüketiciye “Bunun proje maliyeti çok yüksek. Ürünü de çok pahalıya almışsınız. Bende temiz cihaz var. Size yeter. Onu kuralım” diyebiliyor. Başka bir eve kombi montajı yaparken eskiyi ucuza satın alıyor. Sonra eksi kombiyi diğer tüketiciye yüzde 100 karla satıyor ve kurulumunu yapıyor. Bu sistem şu anda değişim pazarının yüzde 20’sinde hakim. Yani Türkiye’de yaklaşık 80 bin ikinci el kombi, korsan servislerce evlere monte ediliyor. Bu da ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

5- EVDEN ÇIKARKEN KOMBİ KAPANMALI MI?

Kombinin uzun ömürlü olması için düzenli bakımı yaptırılmalı ve toz, nem gibi etkenlerden uzak tutulmalı. Kombiyi tasarruflu kullanmanın da incelikleri var. Bunlardan biri radyatörlerin doğru kullanılması, diğeri ise odaların yeterli ısıtılması. Sağlıklı uyku için uzmanlar, yatak odalarında ideal sıcaklığın 18-20 derece olması gerektiğini belirtiyor. Bu odalarda ısıyı düşük tutun. Salon gibi oturma alanlarında ise 22 derece ideal ısı. Eğer evden bir hafta ve üzerinde uzak kalacaksanız kombinizi kapatmanızı öneriyoruz ancak günlük, kısa ayrılmalarda kombinin kapatılması gaz tasarrufu sağlamaz. “Giderken kapatırım, gelince maksimumda çalıştırırsam kısa sürede ev ısınır” yaklaşımı doğru değil.