Komisyonda bütçe maratonu sona erdi, iktidar ve muhalefet helalleşti 

Uzun müzakerelerin yapıldığı zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı, hatta milletvekillerinin birbirinin üzerine yürüdüğü uzun ve yorucu çalışmaların ardından, 26 Kasım gece yarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun bütçe mesaisi, ‘hellalleşme‘ ile sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme‘ çağrısı siyasette tartışılmaya devam ederken, iktidar ve muhalefet partileri bütçenin son gününde helalleşerek bütçe mesaisini sonlandırdılar.

Bir buçuk aylık bütçe maratonunun sonunda CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, komisyonda birlikte mesai yaptıkları bürokratlardan, çay-kahve hizmeti verenlere kadar tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Hakkını yediğimiz, kalbini kırdığımız varsa helal etsin” dedi.

HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Eğer bir kalp kırdıysak kimsenin gönlüne herhangi bir şekilde eğer bir yara koyduysak, o konularda hakkınızı helal edin diyorum. Demokrasi kültürümüzü daha ileri taşımak için de hep beraber bu millet için mücadele veriyoruz. Kırdığımız kalpleri onarmakta hepimizin görevidir” diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsmail Aksu, bütçede emeği geçen herkese teşekkür etti. İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın “Eleştirilerimizi yaptık. Kimi zaman sert de olmuş olabiliriz ama bilerek, isteyerek kimsenin kalbini kırma gibi bir niyetimizin olmadığını da bilmeniz gerekir” sözlerinin ardından, AK Parti Grubu adına söz alan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Hepinizden varsa bir kırgınlık, helallik diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Sesimizi yükseltmiş olabiliriz, kırmış olabiliriz, bu bilinçli bir şey değildir, sadece görüşmeler çerçevesinde biz elimizden geldiği kadar nezaket çerçevesinde çalışmaları yürütmeye çalıştık” sözlerinin ardından Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ben de bu süreçte bir haksızlık yaptıysam, eşitsizlik yaptıysam, herhangi bir arkadaşımızın gönlünü kırdıysam helallik diliyorum, varsa kendi hakkımı da helal ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre; bütçe görüşmelerinde 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu görüşüldü. 257 milletvekili 1650 söz talebinde bulundu.

Enerji teklifi Genel Kurul gündemine geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ağırlıklı olarak enerji alanında düzenlemeler içeren elektrikte TRT payının kaldırılması kanun teklifi ele alınacak. Kanun teklifinde enerji tasarrufuna dönük olarak elektrik faturalarında tüketim miktarına göre kademelendirilmesi için yasal altyapı oluşturuluyor.